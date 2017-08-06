 "Черные запорожцы": некоторым частям ВСУ присвоят почетные исторические названия во время парада

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", 72-я отдельная механизированная бригада получит имя "Черные запорожцы", а 24-я бригада - имя "Короля Данила".
"Если мы вспоминаем 72-ю бригаду, которой присваивается имя "Черных запорожцев", то это наше славное подразделение 1917-1921 годов, которое тоже отличилось в борьбе против российской агрессии. ... Главное, чтобы наши военные понимали, что они не появились на пустом месте", - сказал историк Василий Павлов.
Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что в День Независимости Украины в выставке на Майдане Незалежности в Киеве будет представлено около 70 единиц военной техники.
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https://www.youtube.com/watch?v=qKm_aySS80Y
Тогда 2 минутьі потрать еще...
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війниАТО гвардійці, які складались з добровольців, були на передку разом з іншими угрупованнями. І також боронили Україну.
Зараз, нажаль, вони в тилу. Але це не зменшує їх ролі.
Не потрібно грести всіх під одну гребінку.
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Я знаю тих, хто там служить. Серед них багато бойових офіцерів, які знають ціну крові, тримають слово офіцера, і вони не будуть виконувати злочинних наказів.
Картинка, що в нацгвардії служать лише переодіта беркутня - не коректна.
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Те, що розповідаєш ти, я не чув. Хоча не виключаю, що якісь дезертирства були.
В усіх загонах є чоловіки, а є люди, які не готові воювати. Це стосується всіх частин і угруповань, без виключення. Особливо справжні характери проявляються тоді, коли поруч з тобою хтось падає мертвий, чи поранений. Я таких не звинувачую. І тобі не раджу, якщо ти не воював і думаєш, що зможеш все і не втічеш від першої кулі чи розірваного поруч снаряду.
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Военная часть 3023 была сдана без единого выстрела в результате переговоров террористов с командованием части. По словам солдат, у террористов и них были неравные силы, поэтому командир отменил боевую тревогу и пошел на переговоры. Боевикам «ДНР» досталось всё оружие и БТРы. Над входом развевается флаг России.
По приказу Стрелкова солдат отпустили в увольнение по домам, часть перешла под контроль боевиков, - передает inforesist.org.
Не обошлось и без пиара, «ополченцы» подарили солдатам блоки сигарет, также перед ними выступил В.Макович, временно исполняющий обязанности главы террористической «ДНР», затем солдаты отправились в увольнение.
Отметим, что на территории части находится завод по утилизации и переработке взрывчатых веществ.
Один из солдат-срочников воинской части 3023 рассказал журналистам, почему их распустили по домам: командование приняло решение отдать часть, чтобы не допустить её разрушения в ходе боя и, конечно, для сохранения жизней военнослужащих и «ополченцев».
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в ночь с 26 на 27 июня после трех попыток штурма, последняя из которых началась в 22.15, вооруженными людьми была захвачена воинская часть 3004 Внутренних войск МВД Украины в Донецкой области. Бой длился почти семь часов. Когда боезапас, который был у военных, был полностью использован», территория части была захвачена вооруженными террористами, а командир батальона взят в плен.
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Але, якщо ти уважно прочитаєш процитований тобою текст, то зрозумієш, що:
1) мамки нациків тут ні до чого.
2) це були події на Донбасі, коли цілі відділення в структурі МВД переходили на сторону ворога, а в столиці керівництво, нажаль, "жувало соплі"
3) це не стосується тих загонів, що були сформовані з добровольців і які увійшли в склад Нацгвардії.
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А то что сралин угробил милионы Солдат и сдал в плен ещё больше. Вовсе не означает что смысл "гвардия" в сысысыры был чем то особенным.
В момент получения частями тяжёлых танков "ИС" им сразу давалось обозначение "гвардейских".
Украинская Гвардия ЗАСЛУЖИЛА СВОЁ ЗВАНИЕ!
ОСТАНОВИВ ОДНУ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ АРМИЙ МИРа!
(С помощью Народа Украины,ВСУ, ДОБРОБАТОВ).
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Ибо Украинская Армия сегодняшнего образца это - на 90% ДИТЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА!
П.С.
А вот мнение сралина, кого он, и как называл, мне как то - не интерестно. А вот сралинских "гвардейцев" по болотам и оврагам до сих пор - десятки тысяч.
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А откуда у Вас нетерпимость к другим Нациям?
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Если кто-то зарабатывает больше, то я работаю хуже.
Если кто-то более успешен, значит я менее настойчив.
Если кто-то умнее, значит я менее умён.
И,Т,Д.
Очень просто обвинять кого-то. Я например восхищён тем что в Израиле наладили поставки осетровой икры в рашку!
В рашку Уважаемый.
Напомню, Израиль это пустыня, проблемы с водой и.т.д.
Позволю себе смелость, дать вам совет:
Будьте так любезны и посмотрите фильм "Венецианский купец"?
Надеюсь что Ваше мнение хотя бы не будет таким однозначным в отношении ВСЕХ Граждан Еврейской Национальности ( среди которых есть и Участники АТО).
С Уважением.
Андрик.
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Дык это классика - создать образ врага, дабы не лишиться власти
К примеру застрелить100 чел на Майдане, дабы подогреть ситуацию для действий...
Как там - кто взывает к разуму- становится жертвой толпы, а кто к эмоциям - ее вождем!
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https://www.youtube.com/watch?v=Mn8jzxm6674
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