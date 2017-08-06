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Все про:армия (8027) история (1369) парад (445) переименования (436)

 "Черные запорожцы": некоторым частям ВСУ присвоят почетные исторические названия во время парада

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В ходе военного парада на День Независимости Украины некоторым воинским частям присвоят почетные исторические наименования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", 72-я отдельная механизированная бригада получит имя "Черные запорожцы", а 24-я бригада - имя "Короля Данила".

"Если мы вспоминаем 72-ю бригаду, которой присваивается имя "Черных запорожцев", то это наше славное подразделение 1917-1921 годов, которое тоже отличилось в борьбе против российской агрессии. ... Главное, чтобы наши военные понимали, что они не появились на пустом месте", - сказал историк Василий Павлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около десяти стран НАТО примут участие в военном параде на День Независимости, - Полторак (обновлено)

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что в День Независимости Украины в выставке на Майдане Незалежности в Киеве будет представлено около 70 единиц военной техники.
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Нацгвардии можно присвоить название жидовская гвардия.
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в нас значительно больше кровей татар, половцев, печенегов, торков, клобуков..и татары представлены всего одним одиозным олигархом..
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Причем родом из Казани, а не Крыма или других татарских земель.
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да..и надо помнить, что одним из последних защитников Варшавы в 1939 был татарский полк польской армии..но я не слышал о еврейских полках..
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Про черных клобуков слышал? А про евреев, то почти все врачи УПА были евреями...
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слышал..я интересуюсь вопросами этногенеза и рас..неоднозначно всё..
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Мандик Хасман - єврей з УПА (сюжет ТВі за 02.02.2012)
https://www.youtube.com/watch?v=qKm_aySS80Y
Тогда 2 минутьі потрать еще...
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И еще почитай почему ВКЛ забрали себе караимов (иудеи).
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ой вєй а еще писагями,пгодавцами лимонада,заточниками кагандашей и ггавными счетоводами
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впрочем подобные подразделения были у британцев..отличились в 1944-45 года казнями немцев по расовому признаку..очень им не нравились белобрысые..
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найти информацию будет не просто..как и про капо..
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Видно, що ви не служили і не знаєте, що на початку війни АТО гвардійці, які складались з добровольців, були на передку разом з іншими угрупованнями. І також боронили Україну.
Зараз, нажаль, вони в тилу. Але це не зменшує їх ролі.
Не потрібно грести всіх під одну гребінку.
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Когда народ будет подниматься против этой антинародной власти, и по приказу пороха будет нацгвардия по людях стрелять, что вы потом запоете в ответ.
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Більшість стріляти не буде. А одиниці, які, можливо, будуть, дуже швидко будуть знешкоджені своїми ж гвардійцями.

Я знаю тих, хто там служить. Серед них багато бойових офіцерів, які знають ціну крові, тримають слово офіцера, і вони не будуть виконувати злочинних наказів.

Картинка, що в нацгвардії служать лише переодіта беркутня - не коректна.
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до выборов президента рукой подать.. Начинайте кампанию.. И переизберите Порошенко..
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Ни хрена себе рукой подать, еще два года терпеть этот беспредел.
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Не примазывай добровольцев к Нацгадам! У добровольцев часто не было иного пути получить оружие, кроме как записаться в Нацгвардию. А настоящих нацгвардейцев мамки по домам забирали в заблокированных десятком бухих гопников частях на Донбассе.
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Я знаю хлопців з 1-ого батальйону ім. Кульчицького, Донбасу, Азову і загону сформованого з "Самооборони Майдану". Це все Нацгвардійці, яких мами не забирали по домівках, а які стояли на передку і боролись поруч з нами, ВСУшниками.
Те, що розповідаєш ти, я не чув. Хоча не виключаю, що якісь дезертирства були.
В усіх загонах є чоловіки, а є люди, які не готові воювати. Це стосується всіх частин і угруповань, без виключення. Особливо справжні характери проявляються тоді, коли поруч з тобою хтось падає мертвий, чи поранений. Я таких не звинувачую. І тобі не раджу, якщо ти не воював і думаєш, що зможеш все і не втічеш від першої кулі чи розірваного поруч снаряду.
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Лови
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Военная часть 3023 была сдана без единого выстрела в результате переговоров террористов с командованием части. По словам солдат, у террористов и них были неравные силы, поэтому командир отменил боевую тревогу и пошел на переговоры. Боевикам «ДНР» досталось всё оружие и БТРы. Над входом развевается флаг России.
По приказу Стрелкова солдат отпустили в увольнение по домам, часть перешла под контроль боевиков, - передает inforesist.org.
Не обошлось и без пиара, «ополченцы» подарили солдатам блоки сигарет, также перед ними выступил В.Макович, временно исполняющий обязанности главы террористической «ДНР», затем солдаты отправились в увольнение.
Отметим, что на территории части находится завод по утилизации и переработке взрывчатых веществ.
Один из солдат-срочников воинской части 3023 рассказал журналистам, почему их распустили по домам: командование приняло решение отдать часть, чтобы не допустить её разрушения в ходе боя и, конечно, для сохранения жизней военнослужащих и «ополченцев».
==========
в ночь с 26 на 27 июня после трех попыток штурма, последняя из которых началась в 22.15, вооруженными людьми была захвачена воинская часть 3004 Внутренних войск МВД Украины в Донецкой области. Бой длился почти семь часов. Когда боезапас, который был у военных, был полностью использован», территория части была захвачена вооруженными террористами, а командир батальона взят в плен.

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и что это доказывает?точно то же самое происходило во всех сферах жизни,не только в мвд в июне.
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Зрозуміло. Дякую за посилання.

Але, якщо ти уважно прочитаєш процитований тобою текст, то зрозумієш, що:
1) мамки нациків тут ні до чого.
2) це були події на Донбасі, коли цілі відділення в структурі МВД переходили на сторону ворога, а в столиці керівництво, нажаль, "жувало соплі"

3) це не стосується тих загонів, що були сформовані з добровольців і які увійшли в склад Нацгвардії.
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НАЦГВАРДИЯ ПОЛУЧИТ ОСОБЫЙ ПОЗЫВНОЙ - 7 : 40 !!! :D
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Ты против украинского народа, я правильно понял по твоему ответу.
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Ти завжди усе розумієш так, як тобі розум дозволяє.
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ветерани ато відкривають своє тур агенсто адепти баригошвілі все вимазують в лайно ! щож дійсно баригошвілі добився значного прогресу в розколювані українського суспільства"Черные запорожцы": некоторым частям ВСУ присвоят почетные исторические названия во время парада - Цензор.НЕТ 7584
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Они других ветеранов уважают. Наверняка этот аккаунт ведет свинособака, косящая под украинского патриота
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я честно еще не знаю кто такой баригошвили,но если кто то мог такое написать бойцу АТО,то єто просто его м-даком мама родила
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Мое мнение, что это хорошая идея + некоторые выучат историю Украины.
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А це гарна ідея,адже ми маємо славетну військову історію.
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Гарна ідея, тим самим ми не лише повернем нашій армії славетну військову історію, алей згадаєм що це не перша війна України з кацапським кодлом
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Підтримую. Звитяги предків треба пам'ятати і шанувати.
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Махно перешел к большевикам, поэтому его былые заслуги в топку.
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...время было смутное. У него был хороший лозуг "Бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют"
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Но реально Перекоп брал он и дальше служил красным. Почитай книги про него.
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Он как раз никому не служил, за это и пстрадал. А за перкоп нужно касабам напомнить. Если бы не Батька, том до сих по был Врангель.
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Тогда почитай про него, а я уже давно этим интересовался. Источник сам найдешь, не навязываю.
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Батька мой земляк, я про него все знаю, он у красных НИКОГДА не служил. Он мог только заключать союзы на некотроее время с кем угодно, имея одну цель - ни от кого не завиисть. Настоящий украинец..
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Он бьіл анархистом, а не сторонником Украиньі.
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тогда было модно читать Кропоткина, это лучше чем дегенерата Ульянова-Бланка. Он был за укринских крестьян, это тоже самое что Укриина.
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Князь Кропоткин может и бьіл за крестьян, но не государство Украина. Люди Махно бьіли такого же мнения.
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Люи Махно защищали СВОЮ земю! А идеи Кропоткина до сих пор живт почти во всех укранцах, ненваиядят ЛЮБОЕ государство. Этот форум тому подвтерждение.
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тому на його ж Батьківщині не можна було в голос про нього розповідати у радянські часи? В принципі і зараз нічого не змінилося
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Можно було, навіть я їздив по його місцях в Запоріжський області...Не розповідали лише про Льову Задова, який спочатку служив у Махно, а потім в НКВД (еврей, розстріляли).
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Жидовская,не жидовская...Тут одна проблема:весь бывший советский народ,и украинский в том числе,воспринимает термин "Гвардейская" по-сталински ( По-моему справедливо ),что означает заслужившая почести в тяжелейших боях! Знаю,таварисч Сталин иногда присваивал звание "гвардейская" и не воевавшим подразделениям - но очень скоро их бросал в смертельные атаки. В Украине "Гвардия"-это бывшие ВВ! И не более! Это "Гвардия"???!!!
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Настоящая Гвардия на передке:.это те парни,кому руки-ноги отрывает,кто вооружен устаревшим оружием,но натиск кацапов сдерживает. Вот где Гвардия!
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Истиная гвардия - полевые части,парни,сдерживающие натиск реального врага! А т.н."нацгвардия" - заградотряды с истиными героями ничего вообще не имеющие!
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Украинский Народ - пишется с большой БУКВЫ!
А то что сралин угробил милионы Солдат и сдал в плен ещё больше. Вовсе не означает что смысл "гвардия" в сысысыры был чем то особенным.
В момент получения частями тяжёлых танков "ИС" им сразу давалось обозначение "гвардейских".
Украинская Гвардия ЗАСЛУЖИЛА СВОЁ ЗВАНИЕ!
ОСТАНОВИВ ОДНУ ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ АРМИЙ МИРа!
(С помощью Народа Украины,ВСУ, ДОБРОБАТОВ).
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Адрік,ВВ ,оно и есть ВВ!!! Хоть Гвардией назови,хоть как-то пообиднее...Вспомни,даже Сталин подразделения НКВД "Гвардией" не называл.Гвардией даже Сталин называл только ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достойных!
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Нет в Украине такого понятия как ВВ. Уже три года как нет. Структура ВСУ очень поменялась за три года ВОЙНЫ. И не такой как в ВМВ ( с явным обозначением противоборствующей Страны) а с "гибридной". И если часть прошла бои под Иловайском, Дебальцево, Марьинкой, Авдеевкой и.т.д и выполнила свой ДОЛГ по моему лично мнению - данная часть ДОСТОЙНА ЗВАНИЯ - ГВАРДЕЙСКОЙ,
Ибо Украинская Армия сегодняшнего образца это - на 90% ДИТЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА!
П.С.
А вот мнение сралина, кого он, и как называл, мне как то - не интерестно. А вот сралинских "гвардейцев" по болотам и оврагам до сих пор - десятки тысяч.
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Маразм крепчает,Вальцман уже не знает как дальше дурить Народ Украины,а пейсатые части ВСУ будут?
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У Вас , как и у ватников во всём "виноваты" - Граждане Еврейской Национальности?
А откуда у Вас нетерпимость к другим Нациям?
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Знаете ли, я лично считаю что:
Если кто-то зарабатывает больше, то я работаю хуже.
Если кто-то более успешен, значит я менее настойчив.
Если кто-то умнее, значит я менее умён.
И,Т,Д.
Очень просто обвинять кого-то. Я например восхищён тем что в Израиле наладили поставки осетровой икры в рашку!
В рашку Уважаемый.
Напомню, Израиль это пустыня, проблемы с водой и.т.д.
Позволю себе смелость, дать вам совет:
Будьте так любезны и посмотрите фильм "Венецианский купец"?
Надеюсь что Ваше мнение хотя бы не будет таким однозначным в отношении ВСЕХ Граждан Еврейской Национальности ( среди которых есть и Участники АТО).
С Уважением.
Андрик.
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А откуда у Вас нетерпимость к другим Нациям?

Дык это классика - создать образ врага, дабы не лишиться власти
К примеру застрелить100 чел на Майдане, дабы подогреть ситуацию для действий...
Как там - кто взывает к разуму- становится жертвой толпы, а кто к эмоциям - ее вождем!
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нетерпимость к другим только у конченных неудачников.
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Вот если бы он вместе с проститутками поехал в тур по монастырям....
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А со скольки лет в монастырь принимают светловолосых,голубоглазых российских мальчиков?
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К нам из московии едут какие-то своеобразные священники. Одного священника-нациста уже судили, теперь вот в Витебске арестовали священника-сутенера. Я бы еще и экзарха Павла арестовал( прислали к нам из Рязани) за его высказывания об "ядерном кранике". По-моему, РПЦ-сброд шизиков и проходимцев.
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рпц,к сожалению,четко обученій и организований спецназ фсб, с традициями краснопузого гкб
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Черные запорожцы": некоторым частям ВСУ присвоят почетные исторические названия во время парада
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