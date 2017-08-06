 Одесские пограничники задержали молдаванина, которого разыскивают в Италии за грабеж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По предварительной информации, вчера вечером в пункт пропуска "Маяки" в Одесской области прибыл легковой автомобиль Audi, в котором в качестве пассажира ехал гражданин Молдовы. Во время осуществления пограничного контроля на иностранца сработала база данных Интерпола.
"Согласно учету Генерального секретариата Интерпола установлено, что гражданин Молдовы 1982 г.р. значится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Италию для привлечения к криминальной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.624, 625, 110 УК Итальянской Республики (кража, грабеж, совершенные группой лиц, с отягчающими обстоятельствами)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, о данном факте было сообщено Украинскому бюро Интерпола, задержанного передали полиции.
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он некрасивый
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