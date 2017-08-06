 На юге оккупированного Крыма будут отключать электричество

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом информирует Министерство энергетики РФ.
"6 августа в 10:33 по Москве отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ "Симферопольская - Ялта", - отмечает ведомство.
На полуострове установилась жара в 38-40 градусов Цельсия, и жители активно пользуются кондиционерами.
Централизованное электроснабжение Крыма при суммарном потреблении порядка 1280 МВт обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 800 МВт).
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як буде помирати то й купку кацапів з собою прихватить...
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)))
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опять пук в небо....зря писали-старались)))
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