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 Общество
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Все про:Крым (20329) Минэнерго РФ (76) отключение (153) электроэнергия (56)

 На юге оккупированного Крыма будут отключать электричество

электричество энергетика лэп

Энергетики ввели графики временного отключения электроснабжения на южном берегу оккупированного Крыма из-за превышения допустимой нагрузки на воздушной линии "Симферопольская - Ялта".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом информирует Министерство энергетики РФ.

"6 августа в 10:33 по Москве отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт (...) в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ "Симферопольская - Ялта", - отмечает ведомство.

На полуострове установилась жара в 38-40 градусов Цельсия, и жители активно пользуются кондиционерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария трансформатора в оккупированном Крыму оставила без света более 120 тыс. человек

Централизованное электроснабжение Крыма при суммарном потреблении порядка 1280 МВт обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 800 МВт).
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Теперь туристов попрет！ Увидеть первобытный Крысм...
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Запретить импортные кондиционеры можно.
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Да хоть камни с неба !!! Главное здохнуть в расеии
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А им кондиционер дефицитный включай! Никакого понять!
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без липездричества у крысчян сакральный боярышник нагреется а скрепные щи прокиснут
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а вот и первая реакция на фразы некоторых немецких политиков про Крым)
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Рубай электричество смело !! =) они уже привыкшие =)
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Просто очень много туристов,они израсходовали все электричество
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Поки світить сонце лампочка Ілліча світитиме. А чо?

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Та хай хоч цілий рік в темряві сидять. Їм все рівно буде на користь. Головне, що не має ПС і їх не примушують говорити українською.
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Так вони трахатися почнуть як кролі. А потім що робити з їхніми личинками-даунами?
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Теперь отдыхающие касабы будут мариноваться в собственном соку и воды помыться нету... только жолтый соленый маринад.
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А, всё. Увидела его творчество в других темах, всё поняла).
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Це наш брат в тилу окупанта Фео Пронт вчинив диверсію .. Можливо - ціною свого життя..
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Я так бачу,що він ще на керченський міст оком накинув.))
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Амбіції у кавалера ордену "Золотий тризуб Степана Бандери" зростають. Хоча й за роботу проти відомого борту з сочі - він вже навіки зарахований до Пантеону героїв-бандерівців.
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Знати б ім'я патріота,можливо якусь би вулицю у Львові в його честь назвали.
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Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Сподіваюсь , його ім'я відоме як СБУ так і Дмитру Анатолійовичу. Нагорода після визволення Криму знайде Фео..
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Ти живий.. Слава Степану Андрійовичу.. Передавай закодовану інформацію про окупанта.. Записую.
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Дякую. Про енергомост і флот - зрозуміло. Про хуйла - прошу більш докладніше.
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Не кепкуйте з героя. Він щомиті ризикує бути злапаним кривавими карателями фсб. Протитанкову гранату носить в підштаниках,щоб ворог не поглумився над ним.
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протитанкова граната штука серйозна...
як буде помирати то й купку кацапів з собою прихватить...
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Фео підкрадається до самого хуйла.. Вже за крок від нього.. Незабаром весь світ вибухне від сенсації. Гаврило Принцип , в порівнянні з героєм Фео - немовля..
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спасибо тебе,почти смертник,за то,что собираешься грохнуть пуйла и за диверсии против кацапов))))
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Шо за проблема ? Протяните по керченскому мосту...
На юге оккупированного Крыма будут отключать электричество - Цензор.НЕТ 93

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Летом внепзапно стало жарко.....-- Как неожиданно,,,-- Нужно подождать зимы - тогда похолодает... Ктобы мог подумать что летом бывает жарко...............
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А ще (люди кажуть), літом буває таке, що раптом хочеться холодної води, або (не приведи, Господь) - прийняти душ... А замість всього цього - тільки каміння з неба (в необмеженній кількості і щодня по кілька сеансів!)
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Отличный подход к делу. Аксёнов молодец. Очень правильный шаг. Теперь миллионы туристов из Египта, Турции, Таиланда, Гоа, Мальдив, Канарских и Карибских островов полетят отдыхать в Крым.
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не тарапись! Сначала нужно, чтобы улетели те, которые уже крым заполонили. крым же не резиновый))))
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А вдруг в Крыму немного похолодает......
опять пук в небо....зря писали-старались)))
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в Крыму похолодает?))))не смешите - жарится им до сентября минимум,как и нам в Одессе
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Ну такой жары давненько не было....
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Навіщо їм світло у Криму, нехай ставлять один одному синці під очима та підсвічують безкоштовно у темряві)
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И почему мне их ниразу не жаль??? Шо желали - то и получили.............
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Сам Бог кацапне явно показывает,что нечего им заглядывать и зариться на соседские территории тёплых стран,подняв везде там температуру до 40 градусов в тени.Кацапы,сидите дома ,едьте отдыхать к пингвинам и радуйтесь жизни.Не лезьте с оружием в другие страны,идиоты!
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Хреново было в Украине??? Попробуйте в Росии...........никто вас там в жопу целовать не будет..
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Они думают что если отключить в Крыму электричество то станет на много прохладней . ИДИОТЫ !!! :D
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можно конешно ржать с этих недолюдей..а вот 2недельное выключение света в Ривному с 9 до 18 как понимать?
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Даже с мостом энергии МАЛО для обеспечения пиковых потребностей. И это ни для кого не секрет. Иначе зачем бы они Сименсовские турбины туда тащили?
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Кабель срежут, изоляцию выпалят, медь сдадут в пункт приема металла, деньги пропьют. Многоходовочка.
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