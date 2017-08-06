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Все про:взрыв (4247) Нацполиция (8292) жертвы (959) Донецкая область (4548)

 Взрыв гранаты в Донецкой области: хозяин хотел показать гостям "салют"

граната боеприпасы патроны гранаты

Взрыв в частном доме в селе Дачное (Донецкая область) произошел из-за неосторожного обращения с гранатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в доме проживала женщина 1983 г. р. и мужчина 1965 г. р., к которым пришли в гости двое знакомых мужчин. Вместе они распивали спиртное. По словам пострадавшего 1964 г. р., который единственный остался жив, хозяин дома хотел продемонстрировать салют, после чего произошел взрыв.

На месте происшествия обнаружены остатки гранаты, а также граната Ф-1 и два запала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в многоэтажке Днепра: полиция нашла остатки гранаты. ФОТО

Напомним, в результате взрыва погибли двое мужчин и женщина. Раненого мужчину в шоковом состоянии доставили в больницу Курахово.

В Донецкой области с начала 2017 года в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами погибли 11 человек, из них один ребенок.
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Петарду в миску с винегретом!!!!...Это самый безопасный....недорогой и относительно красивый салют к любому празднику!!!
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Но граната в ведре винегрета - это наверное красивее?
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Это оч опасно!)))....думаю Корсара хватит.....надо испытать .....ведро винегрета сделаете?....остальное возьму на себя))
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))))))))Ха-ха-ха! Легко!))))
Шучу я. Когда открывают шампанское - я выхожу в другую комнату)))) Ну вот что-то с детства так)
Но картинку представила: некая бабушка строгает ведро винегрета, а потом с незнакомым молодым человеком устраивают винегретный фейерверк)))
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Спиртне, зброя і макаки - речі несумісні з життям.
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Что может быть опаснее обезьяны с гранатой? Пяная обезьяна с гранатой
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в армии говорят ...что дураки опасны.....но втройне опасны дураки с инициативой!
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Там такого залізяччя зараз як грязі. Вже звикли до цього і це стало буденністю.
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срочно надо принять поправку к закону за НЕЗАКОННОЕ владение гранатами и взрывчаткой, в т.ч. РПГ и огнеметами КАРАЕТСЯ пожизненным ЗАКЛЮЧЕНИЕМ.
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Если всех таких на ПЖ - то через 3-4 года таких накопится пару миллионов .....
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Ничего страшного,Просто естественный отбор...
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Дарвина еще никто не отменял.Главное , чтобы посторонние не пострадали!
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Если гостями были кацапы , то пущай полетают, и нам приятно на такой салют смотреть.
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"...хозяин хотел показать гостям "салют" ---- Настоящий мужик слов на ветер не бросает =) Мужик сказал, мужик сделал ! =))
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Довго ще там таке буде. Я десь в 1975 році на канікулах у бабусі на півдні кіровоградщини - спокійно з хлопцями находили гранати і снаряди , часів другої світової.. Не розбирали їх - обережно в ярках обкладали хмизом, підпалювали багаття, і чимдуш - подалі. Вибухало майже завжди. Інколи тротил просто вигоряв. Здивований був німецькими боєприпасами , начиненими карбідом.. Всі залишились живими і неушкодженими, хоч не всім так повезло. Коли батько взнав про це - відшмагав мене паском. Мої дитячі пригоди, та досвід від них дуже згодились під час строкової служби. Був сапером у взводі мінно-вибухових загороджень- вибухів, боєприпасів 2-ї світової під час розмінування і вибухівки не боявся, тому що знав як з ними поводитись.Останній випадок загибелі хлопчаків в бабусиному селі стався десь в 1985 році - знайшли і підкидали зенітний снаряд. Він вибухнув - двоє хлопчаків, років 10-ти загинули.
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Не існує небезпечних гранат. Просто є дурні люди.
Вони і є небезпечні.
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Надеюсь что гости остались довольны! Выдайте каждому жителю даунбаса по гранате и обяжите их ходить и приглашать гостей!!!!
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Невероятная цепь случайностей. Гражданин нераб запас гранаты для борьбы с тарифами, мусорами и пэцей. Ну и шоб защищать свой дом. Но тут в гости пришли кореша с бухлом.
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пожалуй это лучший коммент с точки зрения случайного набора текста.....
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салют в помещении ??? ну там IQ где то на уровне паребрика....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв гранаты в Донецкой области: хозяин хотел показать гостям "салют"
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