 Взрыв гранаты в Донецкой области: хозяин хотел показать гостям "салют"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в доме проживала женщина 1983 г. р. и мужчина 1965 г. р., к которым пришли в гости двое знакомых мужчин. Вместе они распивали спиртное. По словам пострадавшего 1964 г. р., который единственный остался жив, хозяин дома хотел продемонстрировать салют, после чего произошел взрыв.
На месте происшествия обнаружены остатки гранаты, а также граната Ф-1 и два запала.
Напомним, в результате взрыва погибли двое мужчин и женщина. Раненого мужчину в шоковом состоянии доставили в больницу Курахово.
В Донецкой области с начала 2017 года в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами погибли 11 человек, из них один ребенок.
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Шучу я. Когда открывают шампанское - я выхожу в другую комнату)))) Ну вот что-то с детства так)
Но картинку представила: некая бабушка строгает ведро винегрета, а потом с незнакомым молодым человеком устраивают винегретный фейерверк)))
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Вони і є небезпечні.
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