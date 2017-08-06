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 Политика Украины
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 Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза"

германия фрг

Уполномоченный правительства ФРГ по России предложил отложить тему Крыма до освобождения Донбасса.

Уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер выступил против обсуждения вопроса о статусе аннексированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 6 августа сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что по словам Эрлера, в Европе есть консенсус относительно того, что "сначала нужно сконцентрироваться на политическом урегулировании конфликта на востоке Украины", а уже потом, на более позднем этапе этого "политического процесса" переходить к обсуждению темы аннексированного полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно временно забыть о Крыме и перезагрузить отношения с РФ, - лидер немецких либералов Линднер


Смягчение санкций ЕС в отношении Москвы возможно только после реализации минских договоренностей, включая полным прекращением огня в Донбассе, подчеркнул Эрлер.

"На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза"

Слова Эрлера стали заочной ответом на комментарий председателя Свободной демократической партии Кристиана Линднера, который накануне выразил мнение о необходимости откорректировать курс Берлина в отношении России.
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Их пидарастизм,и продажность просто умиляет!
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Не ведаю, як для вас, а для беларусаў (ВКЛ) за ўсю гісторыю было два галоўных ворага - немцы (тэўтонцы, нацысты) і маскалі.
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Старикам пох...а молодежь выбирает где лучше...
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т.е белорусы с поляками в нормальных отношениях всегда были?
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Заўжды, асабліва цяпер. Польшча і Літва даюць прытулак незгодным з рэжымам лукі, а Нямеччына толькі выказвае глыбокую затурбованасць.
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ага, от одних "братьев" только избавились, уже и новые появились))) которых мы по историческим меркам недавно немного убивали
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Забыл ганс что были ГДР и ФРГ и тогда ты мразь не предлагал отложить тему. Мы тебе козлу еще Бабин ЯР вспомним. ФАШИСТ.
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тобто, тимчасово заплющ очі на ракову пухлину, коли в тебе туберкульоз чи гангрена, так?
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На сегодняшний день Крым стал милитаризированным па самые ни магу и там есть ядерное оружие плешивого педофила.Не парьтесь так сильно.
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Картина проясняется.......
1.Больше всех на американские санкции "возмущалась" Германия.....
2.Вот почему Трамп звонил Макрону по Украине,а не Меркель.....
Немцы подобными вбросами,прощупывают ситуацию,видимо на кону ну оЧЧ большие деньги и пукинские обещалки,хотя ему верить((((.....
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Эрэфийцы же тренировались брать бундестаг второй раз - вот немчура и побаивается.
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рука-лицо... БЛ@ДЬ! да когда ж вы, бар@ны, поймете, что НЕТ никаких немцев?!!!! есть разные политические партии с, иногда, совершенно противоположными целями. есть отдельные политики борящиеся за власть внутри этих партий, а единства НЕТ! вся политика ЕС - один большой компромисс. в котором кто-то теряет, а кто-то находит. а вы заладили, как попугаи "Германия-Германия..." идиоты что-ли? SPD, к которой принадлежит Эрлер, это еще не вся Герамания. далеко не вся... неужели надо быть Энштейном чтобы это понять? ведь никому же в голову не приходит заявления Медведчука объединять со всей Украиной? а тут значит можно? эксперты, мля...
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да канешна нету немцев...призрачная материя...и нас нету..и их нету...и все хорошо.. иди на укол)))
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успокойся. для тебя - есть и немцы и русские и даже американцы.
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Так что тогда кремлёвским фашистам )(уйла ещё надо и оккупировать Харьков, Одессу .... чтобы их марионетки и единомышленники германские фашисты Иуды сказали. Что на ситуацию с оккупацией и аннексией Крыма и Донбасса нужно временно закрыть глаза аж до урегулирования конфликта на Харьковщине ....... Ясно что нет никакой разницы между российскими фашистами оккупантами и поддерживающих их германских Иуд пропутлинских фашистов. И в освобождении своей родной но временно оккупированной при преступном молчаливом согласии Европы суверенной украинской земли Крыма и Донбасса проклятыми кремлёвскими фашистами украинскому народу надо надеяться только на себя. Ну возможно поможет разве что народ США.
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украинскому народу надо надеяться только на себя.
Золотые слова!
Пусть МВФ забирает деньги с офшоровсоратников БПП...
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Походу немцам самим Крым нужен)Они его у Рашки почти год отбирали с 41 по 42)))Фантомные боли)
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Нафига им этот рассадник совковых военных пенсов и дармоедов?
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Немцы их демократично вышлют в Сибирь)))Крым как разменная монета ходящая по рукам)Он чот ВСЕМ нужен)))
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Сибирь получит статус зависимй автономии....Немцы и в 41 не хотели ее осваивать
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Кстати..Читал дневники и воспоминания немцев из Крыма...Они просто любовались его красотой..Сравнивали с Раем..Правда он тгда еще не доконца был засран войной и совком)И от царского режима там оставались безумной красоты виды)О как)
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я подозреваю, что и в петровские времена немцам нравилось в россии. после узких улочек средневековых городов Европы все должно было нравиться. и Африка, и Австралия, и даже Крым. сейчас - другое дело. подскажите мне где в Крыму можно покупаться в море в январе? разве что в проруби... а так-то - да, Крым - жемчужина. для тех, кто не был за границей...
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В Крыму ни разу не был так что ничего сказать сам не могу.Но немцы писали что после пыльных дорог Украины и ее бескрайних полей давящих на психику они вошли в Крым и впечатлились...Я так полагаю что ни Африка ни Австралия по красоте не может сравниться с Крымом...И по расстоянию от Германии естественно то же))Вообщем фрицыки там были безмерно счастливы в 41 году))И думали что там у них будут дачи)))
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Что не скажешь ради Кёнинсберга. В 1830 году в городе появился первый (локальный) водопровод. В 1872-1874 годах была построена первая городская водопроводная сеть, в 1880 году начались работы по прокладке городской канализации.
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на Крите эти блага были уже в 15 веке до н.э.
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А ось і ще одна консерва штазі бомбанула, і чим сильніше рашці будуть закручувати гайки, тим більше таких «консервів» буде вилазити на світ Божий.
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в Крыму сидит ядерный Дурак с ядерной дубиной.Хотя Украина отказалась от использования ядерного оружия на своей территории.Следовательно Плешивый Мудак нарушил и этот Закон в Крыму....
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Собака лає - вітер носить...
Думаю, Пеця на Крим очі давно закрив - на українських телеканалах цю тему здебільше "делікатно" відправляють "у тінь".
Я не розумію - невже сраний Донбас важливіший за Крим?
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Возьми его себе на память.в Крымских горах даже картошка растёт с пшеницей высшего сорта и каменный уголь есть...
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Не неси бред а то складывается впечатление что ты на рашистов работаеш и что главное не имееш понятия зеленого в этом деле -все вопросы которые касается освобождения Украины должны решаться комплексно а не нахрапом и помни что на Х-ЙЛА где сядеш там и слезеш и все делается комплексно.
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Крым РАБссия вернёт без всякого оружия и войны за него.Всему своё время....
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Примерно так же, как Турция Кипр вернула, или как-то по-другому?
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Временно закройте глаза на газовые камеры в концлагерях. Немцы типа извинились.
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Вот мне интересно если у Германии оттяпать кусок земли в одном месте и кусок земли в другом месте то что тоже начали освобождать один кусок а за второй забыли бы на время -я думаю что немцы на это бы не согласились бы и вобще это что секс для Германии чтобы растянуть во времени удовольствие.А вобще я не могу понять этих немцев -что их так сильно тянет до рашистов -что дух гитлера не дает покоя .Украинцы только и ждут когда это падло кремлевское оставит Украину в покое а этот шваб предлагает ростянуть удовольствие во времени освобождение Украины -это тебе не секс -тут удовольствтвия не получаеш но коварные замыслы этого немца насквозь просматриваются -этот идиот думает что если путин начнет освобождать лугандон то начнут снимать санкции против раши и тогда когда дойдет до Крыма очередь то снова прийдется вводить санкции против раши но раша за это время укрепится и будет как с этой песней -эта песня хороша начинаем снова и все это будет длится бесконечно но этот немец одного не учел что санкции снимутся только в том случае когда россия полностью не осводит территорию УКраины -вместе со своей базой в Севастополе -так что нечего этому немцу вводить людей в оману -лохов чтоли нашел которые бы поддались на путинскую авантюру-я вижу что этот немец у Х-ЙЛА научился как народ наколотьно и народ хорошо выучил Х-ЙЛА его постоянное желание кого обьегорить.
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да тут все понятно, как божий день--немцы хотят торговать и получать энергоносители с раши...с другой стороны, должны и реагировать на нарушения международных норм и вводить санкции...понятно, что 1ое им больше по душе, поэтому они хотят быстрее как то абы как тут всех замирить, санкции с раши снять и далее торговать...и если насчет донбасса раша еще как то признает что он украинский и готова его вернуть на определенных условиях, что с крымом все сложнее, поэтому немцы и хотят забыть про крым, иначе придется очень долго в санкционном режиме жить
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это называется - решить свои проблемы за счёт других. других жизней, других территорий. лишь бы получать гешефт, и всё равно торгуя с кем, хоть с убийцей-людоедом. и это, кстати, типично для всей Западной Европы. а человеческие ценности - это для них лишь ширма, которой они прикрывают свою гнилую натуру.
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ну если они вообще не оказывали никакой помощи, руководствовались принципами своя рубашка ближе к телу, спасения утопающих дело рук самих утопающих, было бы еще хуже, не говоря уже о том, что УКраина не член ЕС и НАТО и многие подспудно относят ее в зону вляния раши..так что в большей степени надо надеяться все же на себя
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народ хорошо выучил Х-ЙЛА его постоянное желание кого обьегорить.

С Ле - Пен не получилось - решил попробовать с Германией...
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Стоит только немцам чуть-чуть закрыть глаза на Крым,как путлер тут же окажется под Берлином,чтобы помочь им закрыть глаза на Берлин.
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Украинцы должны понять, что верных союзников у них практически нет..Страны Балтии и Канада..всё..
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Єдиний кому потрібна Україна це - Український Народ. Запам'ятайте це і більше не скигліть. Для того, щоб Український Народ міг захистити Україну потрібно щоб у нас була Українська а не маланська влада. І це є основа існування держави Україна. Всі інші проблеми - корупційні, економічні, соціальні, культурні, релігійні - дуже швидко вирішаться якщо справжня Українська влада буде виконувати те, чого прагне Український Народ.
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СІменс фактично потрапляє під санкції, після турбінного шкандалю. Німці намагаються відмазати "своїх".
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Археологи недавно на Харьковщине нашли крупнейшее поселение готов 2 августа 2015г. В Валковском районе
Харьковской области раскинулось древнее огромное самое крупное в Восточной Европе поселение готов ( германцы ).
Уже раскопали более 200 древних захоронений, еще 100 - на очереди. Археологи нашли огромное количество уникальная керамики, бронзового оружия и украшения, предметы быта. Германские племена готов населяли украинские земли более полторы тысячи лет назад. Они жили рядом со славянами на огромной территории от Румынии до угрофинского Залешья. От территории современного Киева до территории Причерноморья, и оккупированных сейчас проклятыми фашистами - москалями украинских Крыма и Кубани.И у них была территория больше в полтора раза, чем наше современное государство Украина -Русь.
Так теперь что по логике фашиста маньяка )(уйцла- путлина уже и немцы могут претендовать на территорию всей нашей Украины вместе с Крымом и Кубанью в котором за его тысячелетнею историю проживали десятки разных народов, и даже пару сот лет ужасные кремлёвские фашисты оккупанты эти лапотные угро - финские москали , которые теперь
истошно кричат испуская дикий звериный вой что они хоть и не коренной народ Крым,а но там где за всю историю хоть на время но ступала нога в обоссаном кацапском лапте это теперь уже якобы территория лапотной педерации фашистской паРаши - Орды. Не думают они лапотники что от такой трактовки этого вопроса их лапотную фашистскую террористическую державу могут аннексировать китайцы с монголами, казахами.. (Золотая Орда) ведь москали - кацапы свыше четыреста лет были грязными бесправными рабами в колонии Московский Улус..под монголо - татарским игом "Золотой Орды" и также рабами Крымского Ханата до 18 века.
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http://i-fotki.info/22/ab5aff49d1483f0f63171e9137ccdac15f5513284679258.jpg.html
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Сука,не могу выложить фото,ткните как с мобильного скинуть!
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Или кто может по ссылке возьмите и выложите этого чорта сюда
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не далеко то времья.когда фрицам придется снова закрЫвать глаза на анексию бывших территорий ГДР и не видеть "берлинской стены" с---ки продажные
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Становится понятным почему первый Гитлер пришёл к власти именно в Германии. Закрывание глаз - национальная немецкая черта. 80 лет тому назад была оккупация Дании на которую "закрыли глаза".
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Ага , а ещё Берлинскую стену восстановите , твари озабоченные . Союз руссонемецких фашистов продолжается в духе традиций .
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Вскрылись ипаные бундесовские консервы хуйла!!! Пистец, сколько же их там? Кто Украине в бундесе настоящий союзник...?
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Похоже немцы в крымский мост вбухали средства и пытаются до окончания строительства их отбить. Техника, технологии строительства, сроки продвижения отдельных этапов. На русских Иванов это не похоже. Просматривается немецкая пунктуальность и немецкий подход.
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Вместо того, чтобы закрыть плешивого фюрера он предлагает закрыть на него глаза. Надо ясно понять, что Германия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ союзником Украины, слишком долго плешивая тварь с руки кормила немецких политиков.
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к сожалению то, чего добивается куйло, неизвестно и самому куйлу =)
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Лучше бы мама того придурка была частично беременнна..!! Как касался вывод советских (а тогда для немчуры были все -русские) войск из Германи.то " тавай-тавай,Фаня .бистра-бистра.." и ускорения объединения германских земель,то почему-то эти немецкие проститутки не соглашались на"сначало давайте объединяйтесь при нас тут,а потом посмотрим-выводить войска или нет".Почему теперь эти проститутки вдруг стали "частично беременными"?
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почему вдруг Крым перестал в их глазах быть настьолько же оккупированным.как и районы Донбаса???!!!.Почему эти проститутки из Германии ласково улыбались Украине,когда у той ещё было ядерное оружие?
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Не мешало бы этому путлеровскому лакею Эрлеру закрыть глаза навсегда и отправить в отпуск в Сибирь. Пусть там немного прозреет...
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воооо как запели..... видать дело движется к завершению... и фрицам тупо не увидеть своего бабла...
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Фрицы озвучивают именно то, для чего хло развязало войну на Донбассе - забить тему Крыма... Мало вас кацы во все дыры имели...
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Каждое пидрило, щитает свои долгом высраться советом....хуйлолошадь ..ганс..хто там изо в очереди?
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Друзтя хуйловсого Шредера повылазили. Скоро их ФБР зачистит...
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А чого б,не навпаки зробити?!Бiльш уваги Кріму та Кенегсбергу
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Пусть этот УПОЛНОМОЧЕННЫЙ и ему ПОДОБНЫЕ глядя в глаза татарам все это скажут Присмыкающие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза"
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