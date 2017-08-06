 Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза"

Уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер выступил против обсуждения вопроса о статусе аннексированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 6 августа сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Сообщается, что по словам Эрлера, в Европе есть консенсус относительно того, что "сначала нужно сконцентрироваться на политическом урегулировании конфликта на востоке Украины", а уже потом, на более позднем этапе этого "политического процесса" переходить к обсуждению темы аннексированного полуострова.
Смягчение санкций ЕС в отношении Москвы возможно только после реализации минских договоренностей, включая полным прекращением огня в Донбассе, подчеркнул Эрлер.
"На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза"
Слова Эрлера стали заочной ответом на комментарий председателя Свободной демократической партии Кристиана Линднера, который накануне выразил мнение о необходимости откорректировать курс Берлина в отношении России.
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1.Больше всех на американские санкции "возмущалась" Германия.....
2.Вот почему Трамп звонил Макрону по Украине,а не Меркель.....
Немцы подобными вбросами,прощупывают ситуацию,видимо на кону ну оЧЧ большие деньги и пукинские обещалки,хотя ему верить((((.....
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Золотые слова!
Пусть МВФ забирает деньги с офшоровсоратников БПП...
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Думаю, Пеця на Крим очі давно закрив - на українських телеканалах цю тему здебільше "делікатно" відправляють "у тінь".
Я не розумію - невже сраний Донбас важливіший за Крим?
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С Ле - Пен не получилось - решил попробовать с Германией...
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Харьковской области раскинулось древнее огромное самое крупное в Восточной Европе поселение готов ( германцы ).
Уже раскопали более 200 древних захоронений, еще 100 - на очереди. Археологи нашли огромное количество уникальная керамики, бронзового оружия и украшения, предметы быта. Германские племена готов населяли украинские земли более полторы тысячи лет назад. Они жили рядом со славянами на огромной территории от Румынии до угрофинского Залешья. От территории современного Киева до территории Причерноморья, и оккупированных сейчас проклятыми фашистами - москалями украинских Крыма и Кубани.И у них была территория больше в полтора раза, чем наше современное государство Украина -Русь.
Так теперь что по логике фашиста маньяка )(уйцла- путлина уже и немцы могут претендовать на территорию всей нашей Украины вместе с Крымом и Кубанью в котором за его тысячелетнею историю проживали десятки разных народов, и даже пару сот лет ужасные кремлёвские фашисты оккупанты эти лапотные угро - финские москали , которые теперь
истошно кричат испуская дикий звериный вой что они хоть и не коренной народ Крым,а но там где за всю историю хоть на время но ступала нога в обоссаном кацапском лапте это теперь уже якобы территория лапотной педерации фашистской паРаши - Орды. Не думают они лапотники что от такой трактовки этого вопроса их лапотную фашистскую террористическую державу могут аннексировать китайцы с монголами, казахами.. (Золотая Орда) ведь москали - кацапы свыше четыреста лет были грязными бесправными рабами в колонии Московский Улус..под монголо - татарским игом "Золотой Орды" и также рабами Крымского Ханата до 18 века.
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