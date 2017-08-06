 Украинский музыкант Денисенко умер во время концерта в Эстонии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", музыкант успел доиграть сет, а после того у него ухудшилось состояние, и он упал на сцене. Медики сделали ему массаж сердца в клубе и поспешили доставить в больницу. Однако спасти Денисенко не удалось.
Иван Денисенко - украинский художник и музыкант. Первый концерт группы Ivan Blues & Friends состоялся 31 декабря 2007 года в киевском баре Rag-Time. После этого группа регулярно выступала в клубах и концертных залах по всей стране.
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