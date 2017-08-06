EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2266  25
Все про:Харьков (4348) коктейль Молотова (25)

 В окно магазина в Харькове бросили "коктейль Молотова"

молотова коктейль

В Харькове злоумышленники разбили окно в магазине на Александровском проспекте и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"В результате произошло возгорание продуктового магазина общей площадью 60 кв. м. Пожар ликвидирован силами ГосЧС. Огнем повреждено около 25 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет. Сумму ущерба устанавливают", - отмечается в сообщении.

При этом сказано, что инцидент произошел накануне, информация о нем внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В результате происшествия пострадавших нет, сумму ущерба устанавливают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом", - Кернес
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Магазин "Рошен"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Первый ПАРАШЕН пошел ?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Злорадство - наслаждение чужим горем и признак своего бессилия ! Видать ,, рошен", многим поперёк горла стоит и вы не есть исключением !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Невже в когось може рука піднятися на "сліпий траст"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прям сенсация :D
А то, что Венесуэлу исключили из общего рынка Южной Америки на новость, достойную внимания не тянет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А скажут что это хулиганство -хулиганство это когда друг другу морду набьют а это правильно явный теракт и за такое намного серьезная статья вплоть до 15 лет а так три года и что это за срок -в армии 2 года проходят как один день но там еще надо работать а здесь кормят дармоеда за народные деньги три года а он там сидит урод и балдеет три года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
расплодилось МАФов строят где хотят и торгуют ботулизмом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
В городе где вот это В окно магазина в Харькове бросили "коктейль Молотова" - Цензор.НЕТ 4813 мер, цветы в окна бросать не будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это сколько еще есть в Украине разной мрязи у которой есть жеолание создать в стране хаос и беспокойствие и если кто то думает что после януковича все резко поумнели то это ошибочная мысль -придурков таких еще будет и будет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ окно магазина в Харькове бросили "коктейль Молотова"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти