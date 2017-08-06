 В окно магазина в Харькове бросили "коктейль Молотова"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"В результате произошло возгорание продуктового магазина общей площадью 60 кв. м. Пожар ликвидирован силами ГосЧС. Огнем повреждено около 25 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет. Сумму ущерба устанавливают", - отмечается в сообщении.

При этом сказано, что инцидент произошел накануне, информация о нем внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.