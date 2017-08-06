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Все про:Россия (71747) США (13173) противодействие (38) Трамп (1321)

 Трамп выступает одновременно за сотрудничество с Россией и за противодействие ей, - советник Макмастер

макмастер

Президент США Дональд Трамп выступает одновременно и за противостояние России, и за сотрудничество с ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телекомпании MSNBC.

По его словам, Трамп призывает сдерживать конфликты, которые могут привести к обострению отношений с Москвой, но в то же время выражает готовность противодействовать ей там, где ущемляются интересы Соединенных Штатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не намерены закрывать глаза на действия РФ в Украине, - Госдеп

Макмастер подчеркнул, что, несмотря на подписанный недавно Трампом закон о расширении санкций против России, возможности для взаимодействия с Москвой остаются.
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ні, це однією рукою тримати лозину, а іншою пропонувати хуйлу виконати пропозиції США.
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Оказывается, хитрожопых и в Америке много...
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Мне напоминает Лукашенка. Тот тоже и вашим и нашим.
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Ну так он же бизнесмен ))) С кем бы он не встречался, он всегда будет говорить то, что приятно собеседнику, хоть с дьяволом, хоть с богом...
И важно тут не то, что он говорит, а что он в итоге делает...
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Моя покійна бабця, мудра стара жінка казала: "Страшний не того хто говорить, а того, хто мовчки робить!"
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Не нужно было Трапу в Москве сцать проститутке не голову под камеру ФСБ,сейчас бы не путался
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СовБЕЗ ООН одобрил Резолюцию о Санкциях по друзьям Путлера.РАБссиянский хмырь даже забыл о праве ВЕТО. :D
Чуркин Ау ...
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РАБссиянский хмырь - просто говорящая голова для ретрансляции.
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Улюблена американська гра у злого і доброго поліцая. От тільки злий стає все злішим, а добрий менш добрим!
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Мне отчего то кажется, что здесь другая игра, в подкидного дурака. Дураком выступает рыжий
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Це тільки у нас можуть сидіти на двох стільцях, та ще в Білорусі, а в Штатах срака репне від цього.
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Мне нравятся эти понты про противодействие. Если он окончательно сбрендил, пусть сотрудничает. Импичмент получит яркий зеленый свет
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С утра да, к вечеру, после кренделей от сената, нет
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одной жопой на двух стульях мало кому удавалось усидеть
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Ну рыбак он.......чего пристали к человеку?
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Я вообще-то другое имела в виду. Пословица есть в тему........ про рыбку.
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І рибку з'їсти, і кісткою не вдавитися.
Це не про рибаків- про хитрозадих.
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Да нормально. Кацапы долпойопнутые, они на такое ведутся.
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Тобто намагається всидіти однією дупою на двох стільцях- а це гарно не закінчується.
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Путлер каждый день поёт знаменитый хит харьковских фанатов Металлиста,: лалала лаллааа...,Трамп наш,Трамп Крыш,лалалааа............ Крым наш,Нам Крыш,лалалала лалаааа..
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это как? хочет и рыбку сьесть и на...й сесть. )(уйло трампу, как извсетно, может предложить только второе
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На що б там містер Трамп не сподівався, але його яйця находяться в надійний та міцних долонях Сенату, Конгресу й , особисто, містера Маккейна..
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Последствия авантюры кремля для РАБссии будут катастрофическими....
Профессор экономики МГИМО Валентин Катасонов,а это далеко не бандеровец.Сливай воду плешоногие
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позорище: уже советники нагло рассказывают о том, чего Трамп о себе и не знал
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Ну,на двоих стульях в Очень Большой политике-точно НИКОМУ долго не удавалось "усидеть"!!!...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп выступает одновременно за сотрудничество с Россией и за противодействие ей, - советник Макмастер
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