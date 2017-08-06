 Трамп выступает одновременно за сотрудничество с Россией и за противодействие ей, - советник Макмастер

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телекомпании MSNBC.
По его словам, Трамп призывает сдерживать конфликты, которые могут привести к обострению отношений с Москвой, но в то же время выражает готовность противодействовать ей там, где ущемляются интересы Соединенных Штатов.
Макмастер подчеркнул, что, несмотря на подписанный недавно Трампом закон о расширении санкций против России, возможности для взаимодействия с Москвой остаются.
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И важно тут не то, что он говорит, а что он в итоге делает...
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Чуркин Ау ...
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Це не про рибаків- про хитрозадих.
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)))
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Профессор экономики МГИМО Валентин Катасонов,а это далеко не бандеровец.Сливай воду плешоногие
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