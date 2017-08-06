 Водитель сбил 6-летнего мальчика во дворе на Львовщине: ребенок скончался

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую ОГА, в селе Волсвин (Сокальский район) местный житель 1983 года рождения на автомобиле Volkswagen T4 с прицепом, загруженным песком, сдавая назад во двор, совершил наезд на ребенка 2011 года рождения. От полученных травм тот скончался по дороге в больницу.
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сало виновато?
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выпей яду и успокойся...
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Тоесть максимально надо привлечь к твоему маневру внимание.
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Нема тут чого обговорювати.
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