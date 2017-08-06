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 Водитель сбил 6-летнего мальчика во дворе на Львовщине: ребенок скончался

дтп

Во Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую ОГА, в селе Волсвин (Сокальский район) местный житель 1983 года рождения на автомобиле Volkswagen T4 с прицепом, загруженным песком, сдавая назад во двор, совершил наезд на ребенка 2011 года рождения. От полученных травм тот скончался по дороге в больницу.

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Сука за сало права купил, как можно таким не внимательным быть, дебил.
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а если водитель проверил, что никого нет за авто, а тот (неизветно вмеяем ли) подлез под авто?
сало виновато?
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Глаза разуйте: "...местный житель 1983 года рождения на автомобиле Volkswagen T4 с прицепом, загруженным песком".
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Запросто, если сдаешь назад на авто с прицепом. А ребенка 6 лет тем более сложно увидеть. Трагедия для родных ребенка, трагедия также для водителя и его родных. Думаете, легко с этим жить? Я уже не говорю о правовых последствиях.
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а по переходу как переходят? в ушах памперсы, даже по сторонам не посмотрит...
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Блин водитель сдавал назад в двор !!! Какой переход
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это не к этому случаю, а вообще про пешиков...
выпей яду и успокойся...
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Всегда, ВСЕГДА(!!!) , перед тем как сдаю назад включаю аварийку и подаю сигнал. Просто знаю реально два случая, когда водитель сдавая назад придавил ребёнка. И когда водитель сдавая назад, задавил кошку лежащую в тенёчке под машиной.
Тоесть максимально надо привлечь к твоему маневру внимание.
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