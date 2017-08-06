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Все про:разведка (1841) Донбасс (15659) наемники РФ (48)

 Наемники РФ грабят жилье гражданских лиц на Донбассе, - ГУР

разведка

Командиры проходят проверку на детекторе лжи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МОУ, в частях боевиков процветает хищение и мародерство.
К примеру, военнослужащие одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ограбили квартиру местных жителей, вывозя награбленное с помощью грузовика.

В одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК выявлено хищение горючего. В связи с этим в части работает комиссия для списания горючего и сокрытия недостачи.

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Вчера был задержан начштаба одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК.

"На несколько суток, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял способность управлять подразделением и адекватно реагировать на сложившуюся обстановку. Командование полка пыталось скрыть данный случай, но после разглашения информации российского офицера после проведения служебного расследования решено "вернуть на родину", - сказано в сообщении.

В частях проводится проверка командиров подразделений на детекторе лжи. Большинство из них временно отстранены от исполнения служебных обязанностей, а один - заключен.

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Их от НАТО спасли,а они курей зажимают- жлобы неблагодарные
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как потомки завезенных в юзовку уголовников с сибири могут иметь какую-то веру? быдло они
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Ну да, это сочувствующие "биндеровцам" гражданские грабят рюкзаки и карманы мирных впопучленцев.
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Какая неожиданность.... А приходили, вроде - чтобы защищать....
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Головне шо не бандерлогі, а так "ета ж братья іхніє" !
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Думали им пенсию сделают 1000$ ,а россияне последних курей покрали
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нє ну а шо ви хотіли.... працювать всі в газ.промі і отримувати зарплати як у мєдвєдєва? не пускали ЗСУ-отримуйте рюзьге мір.
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Так украсть унитаз, отправить домой и поставить его в сервант, это же расийская знаменитая традиция)))
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Зате ж не бандєровци з правосєкамі - а своі рєбята.
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Неужели гражданские лица обижаются на "освободителей".
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Крадуть не тільки речі,а свободу і майбутнє.
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Мы должны посочувствовать? У меня не получается.........
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......может еще в УКРАИНЕ не знает , что обычно делает ОРДА ???!!!
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"Гром прогремел,золяция идеть,губернский розыск рассылает телеграммы,что вся округа переполнута з ворами,и что настал критический момент,и заедает темный элемент"...(с).
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А им в ответ дают такой совет:
Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку - ваших нет в Одессе-маме!
Пусть мент идёт, идёт себе в обход,
Расклад не тот - и номер не пройдёт!
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А чо им делять та?
Дамбасцяне просили ввести!?
Ну они и вводят,и выводят и снова вводят,и так много раз до получения оргазма!
То есть,все как просили!
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Но есть и положительный момент Ни каких тебе правосеков,фашиздов,бандэровцев.Говорить можно на рузгэ языге,и праздновать Первонах!
Вобщем плюсы на лицо,или на лице?Х.З,им наверно виднее!
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роззиюжка прешла - парадак навила... рюзьге весна, йопта. вирнее ужэ пачти осинь...
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"На несколько суток, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял способность управлять подразделением и адекватно реагировать на сложившуюся обстановку. Источник: https://censor.net.ua/n450610

Вот это командиры!!! Трындец!
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предлагаю дамбрасянам классный рицэпт ат этай фигни. выходите, значит на центраьную площадь города, и орете во всьо горло: " раасссиииияя! раасссиииияяя! ррасссссиииияяяя!!!!! .......
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Не орать надо так:Хуйло послабь чуть чуть,попа больна!
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ну зачем же? не надо. они энтавае дело полюбляют, раз роззию позвали...
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Стратегия правильная,остался человек голым-босым и думает-а пойду ка я в "обдроченцы" запишусь,мне автомат дадут и я ограблю соседа. Таким не хитрым способом пополняються ряды "обдроченцев" обозленных на Киевскую Хунту.
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Рус Русский1 день назад

Александру Захарченко респект. Малороссия мочи палачей и карателей вместе с их покровителями. Народ Уркаины просыпайся от бредового сна, как говорил великий Гойя.﻿

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Наемники РФ грабят жилье гражданских лиц на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 3644

биг красавело52 секунды назад (изменено)

Малороссия?) А что же с Новороссией случилось?) Соснули хуя и решили, что если изменить название, то вкус хуя будет не такой сильный?) А ха ха)))﻿
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народ просыпайся як казав виликий гоя? ага. щас! шобы с вами, кацапы, сидеть в вашей огромной куче дерьма!!!!? спасибо! не надо! лепите петухов из своего говна без нас!
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Из российских СМИ. Комерсант.ру
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Репатриацию беженцев в Донбасс поддержали президентским грантом.
На программу репатриации из России 660 тыс. беженцев с Донбасса предполагается потратить 654 тыс. рублей.
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по Цэлому Одному фублю (тьфу ты, рублю) на чилавека
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може ви, батюшко, ще й партєйний?
(І.Ільф та Є.Петров. 12 стільців)
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ну аттуда если и приедут то не нахлебники, а нахамонники и напармезанники. в европе особо на хлеб не налегают
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когда то они кричали "хуйло введи войска"

теперь пожинают плоди "русского мира"
поделом
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правильно. а неблагодарные нанороссы (или малороссы) вместо того чтобы с братушечками из многороссии на радостях тслепить петушка из говна, жалуются на них, необоснованно
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ординці завжди беруть в окупованого населеня що захочуть, їм треба щось красти щоб в мордорі пропивати . Ну як малороси по приколу вам бути орками ? виж благали спасати вас від хунти той получайте що хотіли, тепер кадировські шакали вашиш дочок і жінок мають як хочуть а різне біо смітя з параші вас обкрадає , нема що брати то фіртки і ворота на металобрухт забируть . Можете дурні що заманется писати на мене мені по барабану я немалорос я Українець зВеликої Київської Руси . Єодна Русь Київська а остальне то придуманий фейк . тролі поскуліть щось.
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не розумію в чому проблема. Хай звертаються до поліції, нацгвардії, військових по захист. А, не вийде, бо їх же не пускали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ грабят жилье гражданских лиц на Донбассе, - ГУР
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