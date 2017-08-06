 Наемники РФ грабят жилье гражданских лиц на Донбассе, - ГУР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МОУ, в частях боевиков процветает хищение и мародерство.

К примеру, военнослужащие одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ограбили квартиру местных жителей, вывозя награбленное с помощью грузовика.

В одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК выявлено хищение горючего. В связи с этим в части работает комиссия для списания горючего и сокрытия недостачи.

Вчера был задержан начштаба одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК.

"На несколько суток, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял способность управлять подразделением и адекватно реагировать на сложившуюся обстановку. Командование полка пыталось скрыть данный случай, но после разглашения информации российского офицера после проведения служебного расследования решено "вернуть на родину", - сказано в сообщении.

В частях проводится проверка командиров подразделений на детекторе лжи. Большинство из них временно отстранены от исполнения служебных обязанностей, а один - заключен.



