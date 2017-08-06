 Наемники РФ грабят жилье гражданских лиц на Донбассе, - ГУР

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МОУ, в частях боевиков процветает хищение и мародерство.
К примеру, военнослужащие одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ограбили квартиру местных жителей, вывозя награбленное с помощью грузовика.
В одном из подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК выявлено хищение горючего. В связи с этим в части работает комиссия для списания горючего и сокрытия недостачи.
Вчера был задержан начштаба одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК.
"На несколько суток, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял способность управлять подразделением и адекватно реагировать на сложившуюся обстановку. Командование полка пыталось скрыть данный случай, но после разглашения информации российского офицера после проведения служебного расследования решено "вернуть на родину", - сказано в сообщении.
В частях проводится проверка командиров подразделений на детекторе лжи. Большинство из них временно отстранены от исполнения служебных обязанностей, а один - заключен.
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Имейте каплю уваженья к этой драме,
Четыре сбоку - ваших нет в Одессе-маме!
Пусть мент идёт, идёт себе в обход,
Расклад не тот - и номер не пройдёт!
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Дамбасцяне просили ввести!?
Ну они и вводят,и выводят и снова вводят,и так много раз до получения оргазма!
То есть,все как просили!
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Вобщем плюсы на лицо,или на лице?Х.З,им наверно виднее!
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Вот это командиры!!! Трындец!
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Александру Захарченко респект. Малороссия мочи палачей и карателей вместе с их покровителями. Народ Уркаины просыпайся от бредового сна, как говорил великий Гойя.
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биг красавело52 секунды назад (изменено)
Малороссия?) А что же с Новороссией случилось?) Соснули хуя и решили, что если изменить название, то вкус хуя будет не такой сильный?) А ха ха)))
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Репатриацию беженцев в Донбасс поддержали президентским грантом.
На программу репатриации из России 660 тыс. беженцев с Донбасса предполагается потратить 654 тыс. рублей.
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(І.Ільф та Є.Петров. 12 стільців)
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теперь пожинают плоди "русского мира"
поделом
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