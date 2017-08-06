 В Украину не впустили 13 потенциальных нелегалов из Индии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Одесса-авиа" пограничники не пропустили в Украину 13 граждан Индии. Они прилетели из Дубая (ОАЭ), однако во время пограничного контроля не смогли подтвердить цель визита в Украину.
Иностранцев как потенциальных нелегальных мигрантов отправят обратным рейсом.
За первое полугодие 2017 года сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину почти 2 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов.
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Що робити? Не витрачайте нервів. При появі подібної інформації прохання повідомляти Внутрішній Корпус Батальйону Донбас або мене особисто. Найшвидше - в личку фб. Ми приймемо з хлібом і сіллю...
Поки не дозріють умови для швидкого видалення ракової пухлини з державного організму - працюватимуть інші, резервні системи громадянського суспільства )
Як це розуміти?! Міністр окупаційної влади т.з ЛНР безкарно прилітає в Бориспіль після вдалого шопінгу в Парижі | Бизнес Украина
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Січьош?
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Вот Уляна Супрун устроила выездную сессию там
https://youtu.be/UJ6AjUuGYB4
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В огромном выигрыше и сами приезжие - здесь они имеют доходы больше, чем в своей стране. В выигрыше и их страны - меньше безработица, больше валютные поступления в страну.
Однако больше всего выигрывает Польша, как государство - сейчас здесь неимоверный подъём экономики.
А Украина с её нацюками пусть продолжает шарахаться от "инородцев"...
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