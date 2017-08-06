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Все про:Индия (177) мигранты (505) нелегалы (228) Одесса (5800)

 В Украину не впустили 13 потенциальных нелегалов из Индии

нелегал

Пограничники не впустили в Украину граждан Индии - потенциальных нелегальных мигрантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Одесса-авиа" пограничники не пропустили в Украину 13 граждан Индии. Они прилетели из Дубая (ОАЭ), однако во время пограничного контроля не смогли подтвердить цель визита в Украину.

Иностранцев как потенциальных нелегальных мигрантов отправят обратным рейсом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1160 нелегалов задержаны в Украине за полгода

За первое полугодие 2017 года сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину почти 2 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов.
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по бережній достроково .........ну ви зрозуміли.

В Украину не впустили 13 потенциальных нелегалов из Индии - Цензор.НЕТ 2186
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Нужно жесткий визовый режим с недоразвитыми странами вводить
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та Індія ще розвинутіша країна чим роССія.... згоден- візовий режим з роССією потрібен НЕГАЙНО !!!!!!!!
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Индия это нищая страна,где миллионы людей живут в коробках на улице
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згоден. але раССєя це як купідон-жопа гола лізе до всіх зі своїм мижебратья і захвачує землі.... так ще й вбиває...
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Визы с РФ это тоже обязательно,Украине нужно поддерживать отношения только со странами золотого миллиарда,остальные нах отсюда
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якби у нас президентом став пан МІХО- країна б змінилася до кращого. а так вона рухається в напрямку раССєї....противно.чесне слово.
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Михо единственный человек,который может помочь Украине,но что он может без поддержки населения?
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підтримка від населення є. і велика. тільки гражданін порошенко і його карманні змі це замовчують.
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Мы и так уже недоразвитая страна благодаря нашим недоразвитым политикам. А у нас и так жесткий визовый режим... Кто хоть раз помогал друзьям визу получить в Украину то поймет: нам в ЕС легче получить визу, чем иностранцу в Украину.
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И правильно,нечего в Украину ездить ,вообще визы не давать никому
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даже больше... я бы еще и таких умных депортировал из Украины.
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а мені як мед на душу. чесно. ждимо співчувань від кучерявого.
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згоден з вами..... я прихильник Саакашвілі як не дивно.
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Это нормально,Михо уникальный человек,единственный политик в Украине
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А розуміти це треба просто. Україна знаходиться в окупації. Політичній, економічній, інформаційній, ментально - духовній. СБУ - такий самий орган державної влади, як і всі інші. І також вражений раковою пухлиною. Вони перевіряють багажники машин на польському кордоні щоб ніхто не завіз Саакашвілі, "кришують" кримінальні бізнеси і забезпечують розправу з неугодними малоросійському режиму Порошенка. А високопоставлені діячі т.зв. ЛНР - не вороги, а шановні партнери по бізнесу...
Що робити? Не витрачайте нервів. При появі подібної інформації прохання повідомляти Внутрішній Корпус Батальйону Донбас або мене особисто. Найшвидше - в личку фб. Ми приймемо з хлібом і сіллю...
Поки не дозріють умови для швидкого видалення ракової пухлини з державного організму - працюватимуть інші, резервні системи громадянського суспільства )




Як це розуміти?! Міністр окупаційної влади т.з ЛНР безкарно прилітає в Бориспіль після вдалого шопінгу в Парижі | Бизнес Украина

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Як ЦЕ розуміти? А треба просто РОЗУМІТИ. Україні також потрібні "агенти впливу". Їх треба якомога більше. А дебілів - менше.
Січьош?
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Понятно, что выходные ..........что интересного в нашей политике почти нет, но чёрт побери, можно наверное какие-то интересные статьи в иносми найти.
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Почему нет? В выходные проходит фестиваль Бандештат.
Вот Уляна Супрун устроила выездную сессию там
https://youtu.be/UJ6AjUuGYB4
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Польша широко "открыла" свои границы для граждан всех стран, где нет опасности терроризма - Филиппин, Вьетнама, Индии. Конечно, здесь также много беларусов и украинцев. Как любая иммиграция (массовый въезд иностранцев) - это даёт экономике КОЛОССАЛЬНЫЙ скачок. Нет проблем с трудовыми ресурсами. Это не значит, что здесь кто-то кого-то эксплуатирует: законодательство жёстко уравняло права граждан Польши и приезжих в части заработной платы. За одну и ту же работу здесь платят одинаково и поляку, и филиппинцев, и индусу и украинцев. Однако предприниматели сильно выигрывают, а значит и государство, ведь налоги здесь платят все, без каких-либо исключений. В выигрыше и простые граждане, массово и очень выгодно сдающие излишки жилья иностранцам. Резко вырос оборот фирм, продающих продукты питания, одежду, обувь и т.д. Резко увеличился рынок сэконд-хенда, ведь приезжие охотно покупают "бэушную" бытовую технику, кухонную утварь. Это снизило нагрузку на окружающую среду, ведь вещи "дольше живут".
В огромном выигрыше и сами приезжие - здесь они имеют доходы больше, чем в своей стране. В выигрыше и их страны - меньше безработица, больше валютные поступления в страну.
Однако больше всего выигрывает Польша, как государство - сейчас здесь неимоверный подъём экономики.
А Украина с её нацюками пусть продолжает шарахаться от "инородцев"...
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