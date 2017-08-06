 Правозащитники требуют беспрепятственного возвращения несовершеннолетних украинцев из оккупированного Крыма

как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте "Крымской правозащитной группы".
"Действующее нормативное регулирование порядка въезда в Крым и выезда из него в нарушение положений ст. 24 Конституции Украины лишает родителей, их детей, а также других граждан Украины, постоянно проживающих на территории Крыма, права на свободу передвижения по территории Украины (ч.1 ст.33 Конституции Украины) и возвращения на место жительства", - отметили правозащитники.
Известно, что заявление связано с тем, что 5 августа правозащитники зафиксировали факт задержания на КПВВ "Чонгар" украинскими пограничниками несовершеннолетней гражданки Украины с бабушкой при попытке выезда с аннексированной территории Крыма.
"Составление админпротокола пограничники аргументировали тем, что у ребенка есть документ о выезде за границу, у которого закончился срок действия.
3644 17
Материалы по теме: Оккупация Крыма
Путин и его режим должны заплатить настоящую цену за оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины, - Маккейн(103)
Прокуратура просит крымчан сообщать о фактах захвата или уничтожения имущества в оккупированном Крыму(7)
Правозащитники обнародовали доклад о нарушениях прав человека в Крыму(40)
Обращение Януковича к Путину о введении войск РФ в Украину должно было легитимизировать захват Крыма, - показания Вороненкова ГПУ(84)
Новости Крымнаша. "Соотношение патриотов и предателей — 50/50. Взгляд со стороны"(0)
Не может быть никакого признания действий РФ на Донбассе и в Крыму, - спецпредставитель США Волкер(71)
"Мы доказали, что захват Крыма был абсолютно спланированной акцией, которую Россия готовила как минимум за несколько лет до начала аннексии", - Петренко(123)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
работает?...
Ответить
Ответить
которые пойдут на поводу врагов Украины, с тем, чтобы стать "независимыми"
иждивенцами... должны понимать, что они будут полностью отрезаны от Украины до
тех пор, пока Украина, окрепнув и избавившись от предателей и коррупционеров у
власти, не восстановит свою территориальную целостность...Предатели, надеющиеся на дармовую похлебку
от оккупанта, должны быть прокляты и изолированы полностью…
Ответить