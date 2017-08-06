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 Политика Украины
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 Правозащитники требуют беспрепятственного возвращения несовершеннолетних украинцев из оккупированного Крыма

граница

"Крымская правозащитная группа" рекомендует правительству Украины внести изменения в нормативно-правовые акты для беспрепятственного возвращения несовершеннолетних жителей Украины из аннексированного Крыма.

как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте "Крымской правозащитной группы".

"Действующее нормативное регулирование порядка въезда в Крым и выезда из него в нарушение положений ст. 24 Конституции Украины лишает родителей, их детей, а также других граждан Украины, постоянно проживающих на территории Крыма, права на свободу передвижения по территории Украины (ч.1 ст.33 Конституции Украины) и возвращения на место жительства", - отметили правозащитники.

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Известно, что заявление связано с тем, что 5 августа правозащитники зафиксировали факт задержания на КПВВ "Чонгар" украинскими пограничниками несовершеннолетней гражданки Украины с бабушкой при попытке выезда с аннексированной территории Крыма.

"Составление админпротокола пограничники аргументировали тем, что у ребенка есть документ о выезде за границу, у которого закончился срок действия.
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А вы не знали, что для поездок детей в Крым нужен детский загранпаспорт? Без него не пускают, уже почти три года как...
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Извините, мадам, цитирование Цензора, как видите, преследуется модерацией. А вы знаете, почему загранпаспорт называется загранпаспортом?
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Ну если есть дакумент прасроченый то нужно всего лиш паминять его и вчем правозашитники увидили нарушение?
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если бабушка с внучкой ехали по украинским документам то, нет вопросов, а если они предъявили кацапские малявы то, никакого нарушения погранконтроля небыло.
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Как там "свободная экономическая зона" в Крыму? Успешно
работает?...
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правобрехуны -болоболки всегда в какой-то мелочи шукають слона .Иди правоболобол к ху-лу и ему прикажи покинуть все захваченые земли и разоренные территории.ЗА ЧТО ЭТИМ БОЛАБОЛАМ ДЕНЬГИ ПЛАТЯТ ---ДАРМОЕДЫ!!!
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Всякие местные "громады",
которые пойдут на поводу врагов Украины, с тем, чтобы стать "независимыми"
иждивенцами... должны понимать, что они будут полностью отрезаны от Украины до
тех пор, пока Украина, окрепнув и избавившись от предателей и коррупционеров у
власти, не восстановит свою территориальную целостность...Предатели, надеющиеся на дармовую похлебку
от оккупанта, должны быть прокляты и изолированы полностью…
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравозащитники требуют беспрепятственного возвращения несовершеннолетних украинцев из оккупированного Крыма
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