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 65% россиян говорят о кризисе в стране, - опрос

ес кризис

65% жителей России считают, что в стране есть экономический кризис.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Фонд "Общественное мнение".

Говоря о том, в чем именно кризис проявляется, респонденты указали на инфляцию, рост цен, тарифов (29%), снижение уровня жизни, доходов, задержки и уменьшение выплат (26%), безработицу, сокращения на работе (12%), а также слабое развитие промышленности, сельского хозяйства, спад экономики в целом (5%).

Среди тех, кто признает наличие кризисных явлений, 18% полагают, что через год экономический кризис в России будет сильнее, чем сейчас, 8% - что слабее, 2% - что он совсем закончится. О том, что ситуация в этом вопросе не изменится, сказали 28% респондентов.

Не видит кризиса в экономике каждый четвертый (24%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": С октября 2014 года доходы россиян упали на 19,2%, - мониторинг

Опрос был проведен 29-30 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
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Виновата Украина,подсунула им Крым и санкции
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Винуватий окуліст і майстер по ремонту холодильників. Один пізно окуляри виписав, інший - замок, що не вікривався, ремонтувати не хотів.
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Мокші - з "сакральним" Кримом вам живеться краще, ніж без нього?
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Я спілкувався з Гигом. Як на мене - цілком спокійно , і з усмішками з обох сторін..Чому видалено - для мене загадка. Ні провокацій , ні образ не було.. Може й Гиг підтвердить при нагоді.
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Да, я читала. Видимо, за то, что не по теме статьи.
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та ну на...не может быть .чего,скрепки заканчиваются?
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Врёте. Сам государь решил, что санкции на пользу.
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Державна програма "Все для людей" (телевізори та труни -- безкоштовно)?
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А правительство РФ говорит что нет... Кому верить ????
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Конечно только брехунам, которые говорят, что ихтамнет и что они боинг не сбивали.
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Многие слышали анекдот о русском и двух металлических шариках, которые он разбил и потерял. Это версия от москалей. Оригинал звучит так:
Дали русскому три металлических шарика. Один из них он разбил ( Российская империя). Второй потерял (СССР). Третий, когда он начал угрожать соседям, у него отобрали, набив при этом морду! ( нынешняя РФ)
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користуйтесь на здоров"я. дебіли бля.....
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Мыши плакали, кололись, но жрали кактус (С), так и эти пухнут с голоду но туПин президент...
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Це вони ще не пухнуть- усе ще тільки починається.
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та ну не скажите - от того что они едят последние 3 года (молочка без молока, пельмени без мяса и тд...)
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хорошая тема)тут хоть украинцев от кацапов с недовольными домбасятами отличить можно,а то как то перемешались все
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Зато сегодня кацапы писали, что в россии развивается сельское хозяйство, промышленность...Видать не Цензор их посылают из Савушкина
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Им нужно учится у Украины!
Для простого заработка, нужно заместить банковскую систему кредитования- она у нас беспроцентная!

Пример: вам нужно отмыть миллионы, вы их беспроцентно отдалживаете депутату.

То, что он вам их отмоет и вернёт чистинькими...., покроет отсутствие налогов на сумму.
Если вы отдолжите миллион, то процента гос на оборотку нет! И вас не спросят где вы его взяли, и сколько на самом деле миллилнов вы так роздали, на сохранение и укрытие от налоговой, и не нужно в офшоры выводить!
Или депутат свои отмыть желает, то тогда вам процент за отмывку , как будто вы отдолжили ему эту сумму. Ведь в декларации чиновника тогда легализуются всякие , бурштино-нарко-аптечно-оружейно- алкогольно-.......- и другие деньги. И вас не проверят, не кто не знает сколько на самом деле раз, вы отдолжили ту сумму, которая у вас легализована. Процент ведь с прибыли( взял в долг, у частного лица, без процентно) не платится, и по этому не учитывается.
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Граждане россияне!
Ответьте на один-единственный вопрос: ПОЧЕМУ ВЫ ТАКИЕ НИЩИЕ И ЖИВЁТЕ ХУЖЕ народов ЕВРОПЫ и США??!! И это при том, что Россия - богатейшая страна в мире, которая занимала или занимает:
2-е место по объему добычи нефти (2014) после Саудовской Аравии
2-е место по объему добычи товарного природного газа (2014) после США
2-е место по объему добычи золота (2014) после Китая
1-е место по объему добычи алмазов (2013) уступая по стоимостным объемам только Ботсване
2-е место по объему добычи калийных солей (2010)
2-е место по объему производства алюминия (2011)
2-е место по объему производства никеля (2010)
3-е место по объему производства аммиака (2010)
2-е место по длина железных дорог (2005)
1-е место в мире по разведанным запасам природного газа (32% мировых запасов газа);
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой добычи газа);
1-е место в мире по добыче нефти и второе место по её экспорту;
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23% мировых запасов углей);
1-е место в мире по запасам торфа (47% мировых запасов торфа);
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса);
1-е место в мире по запасам поваренной соли и второе место по запасам калийной соли;
1-е место в мире по запасам питьевой воды и второе место по объёму пресной воды;
1-е место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономической зоне, и второе-третье место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.;
1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, ниобия;
1-е место в мире по запасам и производству рудничного и рафинированного никеля;
1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (около 28% мировых запасов);
1-е место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката;
1-е место в мире по производству и экспорту первичного алюминия;
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений, второе и третье места по экспорту фосфорных и калийных удобрений;
1-е место в мире по запасам алмазов и второе место по их добыче;
1-е место в мире по физическому объему экспорта алмазов;
1-е место в мире по разведанным запасам серебра;
2-е место в мире по разведанным запасам золота;
2-е место в мире по разведанным запасам платины и первое место по её экспорту;
3-е место в мире по размерам государственных золотовалютных резервов;
3-е место в мире по разведанным запасам меди и свинца;
3-е место в мире по разведанным запасам вольфрама и молибдена;
1-е место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог;
1-е место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов;
1-е место в мире по количеству проданных на экспорт самолетов-истребителей;
1-е место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности;
2-е место в мире среди стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового оружия;
2-е место в мире по поставкам вооружения всех видов;
2-е место в мире по величине подводного флота;
1-е место в мире по величине национального богатства (при любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на душу населения)

Вы, МЛЯ, такие правильные, ПОЧЕМУ, ССУКА, в ДЕРЬМЕ ЖИВЁТЕ, ЧЁРТ ПОБЕРИ??? Вот о чём вы ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ в первую очередь, а не срать жидким на хохлов и весь мир в америкосовском Ютьюбе (как-то не патриотично), выставляя напоказ своё невежество и недержание мочи и кала, как КАЛО-ССАЛЬНЫЕ придурки.
Знаю, не будет нормального ответа. Никто из крепостной и цареподобострастной кацапни так и не рискнул ответить на вопрос.
Вместо ответа только брызги из рта и задницы - словесный понос и реальный.
И не гоните басен, их есть у меня, ОК? (с)
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А им склепы и мнимый патриотизм, ненужные войны , зомдоящик , хамство бесконечное, заменяют всё человеческое и потребности сводят к упиться в усмерть, дешовым алкоголем.
Пока народ в без сознательном состоянии его можно грабить! Вот она формула успеха по русски.
Разделяй и властвуй, а буйных малых перенаправить на внешних врагов из за перебрика.
А если настоящий буйный посмотрит против и в сторону власти, то его просто физически уничтожают. Что бы остальным, страшно было оглядываться, почему живут в гомне.
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Кацап существо не прихотливое,была бы бояра и какие-то съедобные растения
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Оставшиеся 35 бухают и поэтому у них всё отлично
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Царь совсем из ума выжил - то с курЯми по небу летает, то щук из амфор достаёт.
А начиналось-то как всё красиво - с обчмокивания животиков.
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А якби не хунта,біндери і правосєки,як би зажили кацапи!І горя не знали б!
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Если бы Цензор принадлежал какой-нибудь оппозиционной тусовке...то был бы в сто раз интереснее . А так тухлятина тухлятиной....
В России - кризис...потому , что там у руля *бнутые....У нас по какой причине кризис ? У нас тоже *бнутые у руля ? )
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У нас товарищ произошла революция и смена режима Яныка, который украл дофига денег, после чего у нас отняли часть территории, после чего начались боевые действия на востоке, после чего мы вынуждены были подымать с нуля армию, после чего понесли огромные потери (10000 человек) причем многие из них были настоящие патриоты и очень дельные люди, после чего многие уехали из страны, где идут боевые действия и это тоже сказалось.
К тому, же и руководство у нас то, какое смогли найти, марсиан нам не завезли, выбирали из того, что было. Ты с Луны чтоль свалился не пойму*?
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п.с. И при это нам никто триллион долларов за нефть и газ не отвалил, наоборот, мы сами вынуждены платить и за то и за другое.
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Оккупируйте Литву и станет легче. Не, ну если и не легче то, хоть мучения быстрее закончатся.
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это не кризис а крепчание кацапов от санкций!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом65% россиян говорят о кризисе в стране, - опрос
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