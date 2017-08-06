 65% россиян говорят о кризисе в стране, - опрос

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Фонд "Общественное мнение".
Говоря о том, в чем именно кризис проявляется, респонденты указали на инфляцию, рост цен, тарифов (29%), снижение уровня жизни, доходов, задержки и уменьшение выплат (26%), безработицу, сокращения на работе (12%), а также слабое развитие промышленности, сельского хозяйства, спад экономики в целом (5%).
Среди тех, кто признает наличие кризисных явлений, 18% полагают, что через год экономический кризис в России будет сильнее, чем сейчас, 8% - что слабее, 2% - что он совсем закончится. О том, что ситуация в этом вопросе не изменится, сказали 28% респондентов.
Не видит кризиса в экономике каждый четвертый (24%).
Опрос был проведен 29-30 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.
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Дали русскому три металлических шарика. Один из них он разбил ( Российская империя). Второй потерял (СССР). Третий, когда он начал угрожать соседям, у него отобрали, набив при этом морду! ( нынешняя РФ)
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Для простого заработка, нужно заместить банковскую систему кредитования- она у нас беспроцентная!
Пример: вам нужно отмыть миллионы, вы их беспроцентно отдалживаете депутату.
То, что он вам их отмоет и вернёт чистинькими...., покроет отсутствие налогов на сумму.
Если вы отдолжите миллион, то процента гос на оборотку нет! И вас не спросят где вы его взяли, и сколько на самом деле миллилнов вы так роздали, на сохранение и укрытие от налоговой, и не нужно в офшоры выводить!
Или депутат свои отмыть желает, то тогда вам процент за отмывку , как будто вы отдолжили ему эту сумму. Ведь в декларации чиновника тогда легализуются всякие , бурштино-нарко-аптечно-оружейно- алкогольно-.......- и другие деньги. И вас не проверят, не кто не знает сколько на самом деле раз, вы отдолжили ту сумму, которая у вас легализована. Процент ведь с прибыли( взял в долг, у частного лица, без процентно) не платится, и по этому не учитывается.
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Ответьте на один-единственный вопрос: ПОЧЕМУ ВЫ ТАКИЕ НИЩИЕ И ЖИВЁТЕ ХУЖЕ народов ЕВРОПЫ и США??!! И это при том, что Россия - богатейшая страна в мире, которая занимала или занимает:
2-е место по объему добычи нефти (2014) после Саудовской Аравии
2-е место по объему добычи товарного природного газа (2014) после США
2-е место по объему добычи золота (2014) после Китая
1-е место по объему добычи алмазов (2013) уступая по стоимостным объемам только Ботсване
2-е место по объему добычи калийных солей (2010)
2-е место по объему производства алюминия (2011)
2-е место по объему производства никеля (2010)
3-е место по объему производства аммиака (2010)
2-е место по длина железных дорог (2005)
1-е место в мире по разведанным запасам природного газа (32% мировых запасов газа);
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой добычи газа);
1-е место в мире по добыче нефти и второе место по её экспорту;
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23% мировых запасов углей);
1-е место в мире по запасам торфа (47% мировых запасов торфа);
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса);
1-е место в мире по запасам поваренной соли и второе место по запасам калийной соли;
1-е место в мире по запасам питьевой воды и второе место по объёму пресной воды;
1-е место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономической зоне, и второе-третье место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.;
1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, ниобия;
1-е место в мире по запасам и производству рудничного и рафинированного никеля;
1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (около 28% мировых запасов);
1-е место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката;
1-е место в мире по производству и экспорту первичного алюминия;
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений, второе и третье места по экспорту фосфорных и калийных удобрений;
1-е место в мире по запасам алмазов и второе место по их добыче;
1-е место в мире по физическому объему экспорта алмазов;
1-е место в мире по разведанным запасам серебра;
2-е место в мире по разведанным запасам золота;
2-е место в мире по разведанным запасам платины и первое место по её экспорту;
3-е место в мире по размерам государственных золотовалютных резервов;
3-е место в мире по разведанным запасам меди и свинца;
3-е место в мире по разведанным запасам вольфрама и молибдена;
1-е место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог;
1-е место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов;
1-е место в мире по количеству проданных на экспорт самолетов-истребителей;
1-е место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности;
2-е место в мире среди стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового оружия;
2-е место в мире по поставкам вооружения всех видов;
2-е место в мире по величине подводного флота;
1-е место в мире по величине национального богатства (при любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на душу населения)
Вы, МЛЯ, такие правильные, ПОЧЕМУ, ССУКА, в ДЕРЬМЕ ЖИВЁТЕ, ЧЁРТ ПОБЕРИ??? Вот о чём вы ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ в первую очередь, а не срать жидким на хохлов и весь мир в америкосовском Ютьюбе (как-то не патриотично), выставляя напоказ своё невежество и недержание мочи и кала, как КАЛО-ССАЛЬНЫЕ придурки.
Знаю, не будет нормального ответа. Никто из крепостной и цареподобострастной кацапни так и не рискнул ответить на вопрос.
Вместо ответа только брызги из рта и задницы - словесный понос и реальный.
И не гоните басен, их есть у меня, ОК? (с)
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Пока народ в без сознательном состоянии его можно грабить! Вот она формула успеха по русски.
Разделяй и властвуй, а буйных малых перенаправить на внешних врагов из за перебрика.
А если настоящий буйный посмотрит против и в сторону власти, то его просто физически уничтожают. Что бы остальным, страшно было оглядываться, почему живут в гомне.
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А начиналось-то как всё красиво - с обчмокивания животиков.
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В России - кризис...потому , что там у руля *бнутые....У нас по какой причине кризис ? У нас тоже *бнутые у руля ? )
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К тому, же и руководство у нас то, какое смогли найти, марсиан нам не завезли, выбирали из того, что было. Ты с Луны чтоль свалился не пойму*?
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