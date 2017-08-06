 Российский писатель Шендерович о деле Балуха в оккупированном Крыму: "Все тут шито не только белыми нитками, но и косо"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский писатель Виктор Шендерович на Facebook.
"Кажется, почти нигде, кроме "Новой газеты" и запрещенных "Граней", нет ни слова о крымском фермере Владимире Балухе, получившем только что 3 года и 7 месяцев колонии общего режима за то, что вывесил над домом украинский флаг. Ему подкинули патроны и арестовали", - отметил он.
"Все тут шито не только белыми нитками, но и косо. Партизан, тайно хранящий патроны, не вешает над домом на оккупированной территории флаг своей страны. Не говоря уже о том, что если бы патроны были его, он получил бы лет двадцать, разумеется", - добавил Шендерович.
Как сообщалось ранее, оккупационный "Раздольненский районный суд" вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.
ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4 часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет фермер, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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когда я написал что Доктор Лиза воровала детей Донбасса
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Ну, не треба перебільшувати. Ворог ту нас один вже більше трьохсот років.
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Я понимаю, что вы имеете в виду. Но весь народ не может быть врагом. Пример - гитлеровская Германия. Есть очевидные вещи, спорить о которых бессмыленно.
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К Шендеровичу всегда отношусь с уважением...
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Роза Анакойхер @Anakoyher 9 мин.9 минут назад
- Изя, а зачем везде пиарят Путина, голого выше пояса?
- Ну, Сёма, подумай сам, голого ниже пояса было бы уже слишком!
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