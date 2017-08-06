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 Общество
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Все про:Крым (20327) приговор (543) Шендерович (54) Балух Владимир (26)

 Российский писатель Шендерович о деле Балуха в оккупированном Крыму: "Все тут шито не только белыми нитками, но и косо"

балух

Дело против украинского фермера Владимира Балуха в Крыму было сфальсифицировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский писатель Виктор Шендерович на Facebook.

"Кажется, почти нигде, кроме "Новой газеты" и запрещенных "Граней", нет ни слова о крымском фермере Владимире Балухе, получившем только что 3 года и 7 месяцев колонии общего режима за то, что вывесил над домом украинский флаг. Ему подкинули патроны и арестовали", - отметил он.

"Все тут шито не только белыми нитками, но и косо. Партизан, тайно хранящий патроны, не вешает над домом на оккупированной территории флаг своей страны. Не говоря уже о том, что если бы патроны были его, он получил бы лет двадцать, разумеется", - добавил Шендерович.

Как сообщалось ранее, оккупационный "Раздольненский районный суд" вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4 часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет фермер, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирина Геращенко о приговоре Балуху: Не все, кто в оккупации - коллаборационисты. Кричать "Слава Украине!" в Киеве - не то же самое, что вывешивать флаг в напичканном "ФСБшниками" Крыму

Оккупационные власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.
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вот как бы без ваших пояснений мы разобрались...
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пусть пишет что хочет,просто после его демарша ,что украинцы не сочувствуют рашкам в чем то там,он оказался, как говориться, совсем ни тем кем приворялся
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Про демарш хочу прочитать, но в россии искать нормальных людей бесполезно.
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он банил тех кто не сочувствовал гибели оркестра александрова
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Тот оркестр, что летел выст есть для убийц. Тут и добавить нечего.
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да меня тоже забанил в фейсбукере
когда я написал что Доктор Лиза воровала детей Донбасса
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Я так думаю, что если он вам не нравится, не обязательно его читать. И не надо придираться к каждому слову, а то получится, что все вокруг вас враги. Люди все разные, нет ни одного одинакового человека. И я не думаю, что он притворяется после всего, что он сказал о нынешней российской власти.
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Извиняюсь) Удалю. Хотя и подошло бы, как маленькая иллюстрация...
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Ну эта иллюстрация как раз подтверждает мои слова о том, что все люди разные. Единства во всём не может быть даже у хороших (по общепринятым понятиям о человеческих ценностях) людей.
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"а то получится, что все вокруг вас враги"

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Ну, не треба перебільшувати. Ворог ту нас один вже більше трьохсот років.
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"Ворог ту нас один вже більше трьохсот років".


Я понимаю, что вы имеете в виду. Но весь народ не может быть врагом. Пример - гитлеровская Германия. Есть очевидные вещи, спорить о которых бессмыленно.
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саме так, з часу т.зв. ніконіанської реформи - увесь рюцкій імперіалістичний народ.
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Ещё хочу добавить - враг у вас российский империализм и великодержавный шовинизм. Вот с этим я соглашусь на 100%.
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і 99,99% рюцкіх - як носіїв бацили империализму и великодержавного шовинизму.
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Та нехай пише, але правду. Рукожопі ШИТИ в принципі не вміють. Ні рівно, ні косо, НІЯК! Просто наслюнявили папірці справи і докупи зліпили. І не нитками, а жовчною слиною.
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Логическое заключение...
К Шендеровичу всегда отношусь с уважением...
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Ну да.. Типа - насыпал патроны в погреб, а потом вывевил флаг.... Шоб легче было искать.... Неужели в Раше совсем не осталось хоть немного думающих????
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Залишились, звичайно. Наприклад- Шендерович.
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Шана цій великій,мужній людині.Самопожертва в ім'я свого народу,справедливості-це одна з найгероїчніших чеснот.Сумніваюсь,що українські казнокради,у вишиванках від Бріоні,зрозуміють Балуха.
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Крымским татарам сочувствовали мало, теперь репрессируют украинцев. Кто на очереди к репрессиям?
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В России есть здравомыслящие русские люди, но и те либо евреи, либо армяне.
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Российский писатель Шендерович о деле Балуха в оккупированном Крыму: "Все тут шито не только белыми нитками, но и косо" - Цензор.НЕТ 4533
Роза Анакойхер‏ @Anakoyher 9 мин.9 минут назад

- Изя, а зачем везде пиарят Путина, голого выше пояса?
- Ну, Сёма, подумай сам, голого ниже пояса было бы уже слишком!
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Балух - настоящий патриот, и освободить его - первое дело...
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В кацапії зовсім мало таких людей,як Шендерович.Можна по пальцях перелічити.Так що до його думки треба,як мінімум,прислухатись.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийский писатель Шендерович о деле Балуха в оккупированном Крыму: "Все тут шито не только белыми нитками, но и косо"
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