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Все про:конфликт (740) ранение (1814) Ривне (298) убийство (5107)

 Две компании устроили поножовщину в Ривном: 1 погибший, 2 раненых

река

В Ривном, на улице Небесной Сотни, между двумя компаниями возник конфликт. В результате один человек погиб, двое госпитализированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, у реки Устье отдыхали трое мужчин и женщина. Во время распивания алкоголя к ним подошел 47-летний житель Квасилова, с которым и возник конфликт. После словесной перепалки он ушел, однако вскоре вернулся с товарищем.

Возникла драка, в ходе которой 47-летний злоумышленник нанес несколько ударов ножом в туловище 30-летнему жителю Ривного и один удар другому 30-летнему мужчине.

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25-летняя подруга потерпевших, которая была свидетелем кровавого конфликта, подняла нож, который выбросил нападающий, и трижды ударила им 32-летнего товарища злоумышленника.

30-летний житель Ривного умер в карете скорой помощи. Двух других доставили в реанимационное отделение городской больницы.

Злоумышленника задержали на железнодорожном вокзале. Женщина также задержана.
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Европа, блин.
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считают себя титульной нацией..
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Что значит "считают себя"? Титульной нацией называется доминирующая этническая группа, поэтому "считать себя" можно до усрачки, но "доминировать" от этого ну аж никак не получится.
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Алкоголь к сожалению до добра никого недоводил
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А чем бы всё закончилось, если бы первая компания не синячила?
То-то же...
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странное умозаключение, люди сидели отдыхали, подошло неадекватное тело и начало тыкать в них ножом
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как бы хорошо было, если бы люди сидели по камерам и ходили строем.
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Неясен возраст третьего мужчины из компании потерпевших. А так ниче.
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Админ!!! Чего не пишете что Индия признала все МИГи купленные у руснявых - Бракованными!!??
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они не бракованные, просто сделаны в параше
а вот кацапы эти да бракованные))
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Скажу лише одне- мало нам загиблих на війні, так ми ще й одне одного вбиваємо.
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Це не ми "вбиваємо" -- це п'яна сволота, яка не має національностей, ріже одне одного.. Може нехай ріже, нє? Користі з них ну аж ніякої не було й не буде -- лихо саме...
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А чого вона такою виросла, та сволота- як вважаєш?
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Бо свого часу його батьки одне одного не дорізали. А в цих вже ніхто не виросте, бо сидітимуть довіку напевно.
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Бо заливати сливу й клепати дітей простіше, ніж їх виховувати. А якщо за наклепаних дітей ще й гроші держава платить -- то взагалі життя вдалося...
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А чому обов"язково "бидло". Ви ніколи на березі річки не випивали? Якщо ні, то мої співчуття.
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Для кацапа , они быдло . Он же считает себя вЯликим рассеянином
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Это бытовуха- ничего удивительного, это всегда было, есть и будет.
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Во- первых, поножовщину устроили не "две компании", а какой-то тип, который для храбрости приперся с дружком.
Во - вторых, - дама из первой компании. Какая решительность и смелость. Жалко, посадят ...
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Клочко, мої вам теж співчуття, пийте горілку на жарі на березі оічки та потрапите теж у цю кампанію, чекайте пригод на дупу)
Амбер, а чим ви краще за кацапа? Кацап це бидло яке бухає на вулиці.
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Споживання горілки у помірних кількостях у спеку розріджує кров, стабілізує тиск, покращує самопочуття і роботу серцевого м"язу. Категорично не заходжу у різні кафе, бари, кнайпи... Там якраз найбільша ймовірність зустріти бидло.
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Клочко, треба щоб була культура споживання спиртних напоїв в країні, інакше це схоже на кацапію, ось я про що. Матюки перетворюють на кацапа та горілка на вулиці. А потім українці дивуютьсяк кацап заїхав журналісту у прямому єфірі, а ось так випив була спека поліз у фонтан ...
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Эххх...лишь бы судьи не вынесли вердикт-"25-летняя дама,потребив спиртное в жару,пошла искать приключения.Нашла компанию адептов общества "Трезвости" за чтением антиалкогольной литературы.Дама,не сумевшая привлечь внимание мужчин,бросилась на них с ножом,убив одного и порезав двух"...Вот такие у нас могут быть приговоры.Тем более,одним ножом порезаны были все участники,а отпечатки на ручке ножа-дамочки...Вопрос в цене судьям...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДве компании устроили поножовщину в Ривном: 1 погибший, 2 раненых
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