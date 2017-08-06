 Две компании устроили поножовщину в Ривном: 1 погибший, 2 раненых

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, у реки Устье отдыхали трое мужчин и женщина. Во время распивания алкоголя к ним подошел 47-летний житель Квасилова, с которым и возник конфликт. После словесной перепалки он ушел, однако вскоре вернулся с товарищем.
Возникла драка, в ходе которой 47-летний злоумышленник нанес несколько ударов ножом в туловище 30-летнему жителю Ривного и один удар другому 30-летнему мужчине.
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25-летняя подруга потерпевших, которая была свидетелем кровавого конфликта, подняла нож, который выбросил нападающий, и трижды ударила им 32-летнего товарища злоумышленника.
30-летний житель Ривного умер в карете скорой помощи. Двух других доставили в реанимационное отделение городской больницы.
Злоумышленника задержали на железнодорожном вокзале. Женщина также задержана.
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То-то же...
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а вот кацапы эти да бракованные))
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Во - вторых, - дама из первой компании. Какая решительность и смелость. Жалко, посадят ...
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Амбер, а чим ви краще за кацапа? Кацап це бидло яке бухає на вулиці.
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