 За два года в России уничтожено 17 тонн санкционных продуктов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом информирует Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Речь идет как о продуктах растительного (свыше 16 тысяч тонн), так и животного (около 500 тонн) происхождения.
По информации ведомства, основные попытки ввоза санкционных товаров в обход запрета предпринимаются на административной границе с Беларусью.
Российское продуктовое эмбарго было введено в августе 2014 года. Запрет затрагивает поставки в РФ некоторых видов мясо-молочной и рыбной продукции, а также овощей и фруктов из стран ЕС, Австралии, Канады, Норвегии и США. В 2015 году под аналогичные ограничительные меры попали также продукты из Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, а с прошлого года эмбарго распространяется и на продовольствие с территории Украины. Уничтожать санкционные товары в России начали 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Контрсанкции были введены после того, как страны ЕС и США приняли ограничительные меры против Москвы в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украине.
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ЦЕ-ЗРАДА, ЧИ ПЕРЕМОГА ??
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Достижения властей России в уничтожении санкционных продуктов намного больше. На износ работают, не жалеючи живота своего!
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