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 За два года в России уничтожено 17 тонн санкционных продуктов

россия продукты сыр санкции

С 6 августа 2015 года российские власти уничтожили около 17 тонн продукции из стран, находящихся под действием продовольственного эмбарго Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом информирует Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Речь идет как о продуктах растительного (свыше 16 тысяч тонн), так и животного (около 500 тонн) происхождения.

По информации ведомства, основные попытки ввоза санкционных товаров в обход запрета предпринимаются на административной границе с Беларусью.

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Российское продуктовое эмбарго было введено в августе 2014 года. Запрет затрагивает поставки в РФ некоторых видов мясо-молочной и рыбной продукции, а также овощей и фруктов из стран ЕС, Австралии, Канады, Норвегии и США. В 2015 году под аналогичные ограничительные меры попали также продукты из Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, а с прошлого года эмбарго распространяется и на продовольствие с территории Украины. Уничтожать санкционные товары в России начали 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Контрсанкции были введены после того, как страны ЕС и США приняли ограничительные меры против Москвы в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украине.

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Мля, коцапи, поясніть:
ЦЕ-ЗРАДА, ЧИ ПЕРЕМОГА ??
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С 6 августа 2015 года российские власти уничтожили около 17 тонн продукции из стран, находящихся под действием продовольственного эмбарго Москвы.

За два года в России уничтожено 17 тонн санкционных продуктов - Цензор.НЕТ 5822

Достижения властей России в уничтожении санкционных продуктов намного больше. На износ работают, не жалеючи живота своего!
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Не,ну а чего от кацапа еще требовать-тупиковая ветвь эволюции человека...
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