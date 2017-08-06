 За сутки на открытых территориях произошло 308 пожаров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, масштабные возгорания на днях были зафиксированы на Херсонщине, Николаевщине, в Винницкой и Одесской областях. Почти во всех случаях огнем были уничтожены лесные насаждения на больших площадях.
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