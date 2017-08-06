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 За сутки на открытых территориях произошло 308 пожаров

пожар тушение

За минувшие сутки (5 августа) в Украине произошло 308 пожаров на открытых территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, масштабные возгорания на днях были зафиксированы на Херсонщине, Николаевщине, в Винницкой и Одесской областях. Почти во всех случаях огнем были уничтожены лесные насаждения на больших площадях.

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у нас под окнами турки тоже его делали, при 30 градусах, пришлось полицией пригрозить.
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нажми та заголовок - получишь результат)) Оно опять #всехнаебло,
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