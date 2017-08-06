 Британия готова заплатить 40 млрд евро за выход из ЕС, - The Telegraph

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, власти Великобритании заявили о готовности выплатить Евросоюзу 40 млрд евро. за выход из объединения, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
"Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов по так называемому счету за Brexit", - заявил один из источников.
По данным издания, Британия пойдет на такую меру только при условии, что ЕС согласится на обсуждение финансового урегулирования как части договора о будущих отношениях.
По словам источника, в правительстве пришли к выводу, что данная мера является единственным способом выйти из тупика, в который зашли переговоры.
Ранее сообщалось, что многие граждане Великобритании, проживающие не только на территории королевства, но и за его пределами, подают заявления на получение ирландских паспортов, чтобы "защитить свои права после Brexit".
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Називай речі своїми іменами- бо інакше усе заплутується.
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"гуртове-чортове"
ю2ідея стягнути до купи всі нації в європі та населити арабами всю європу щоб так з роками зтерти грані всіх націй ЗАХИТАЛАСЯ .
А вони так мріють щоб в Світі була змішана толпа без роду та племені та вони богоізбхгані .
Британці ,навіть не платіть "ю2гуртовим" 40 млрд ...шліть їх найух !
Краще ті гроші пустіть на дітей країн де голод та навіть води невистачає
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Вообще то ЕС это всего лишь политико-экономический союз государств , а не - до купи всі нації в європі .Это совсем разные вещи ..
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А справжній народ Голандії вдрав в Австралію від дозволу наркоти та інших голубих прелєстєй в своїй країні ......
мойша, поїдь хоч раз до Німеччини.....побачиш....
буде великий Суд над вами.БУДЕ.
Нюрнбергсбький то дитина проти того який буде.............
тільки українців знищено до 35 млн...........це все після вашого перевороту у Сравсії у 1917 року
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з мафією Італія входила у Сімку !
і це ще до евросоюзу!
в Італії і мафіозо і простий роботяга помре за Італію,це те що зветься Націоналізмом....
і не будьте камуністами не поєднуйте з нацизмом.
....доречі , і що евросоюз поборов мафію Італії ?????
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Вопрос аннексии Крыма необходимо временно «загерметизировать» и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.
Линднер выступил за смену курса Берлина в отношении России. Он заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Путину изменить свою политику «без потери лица».
«Говоря о табу: я боюсь, что Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», - сказал лидер СДП. Он считает, что конфликт вокруг Крыма сейчас «нужно «загерметизировать», чтобы достичь прогресса по другим направлениям «.
Линднер также не соглашается, что антироссийские санкции могут быть снять только после полного выполнения минских договоренностей. «Положительные промежуточные успехи тоже нужно ценить», - сказал он.БРИТАНЦІ, РУЛЮЙТЕ ВІД ЦИХ ПРОДАЖНИХ ГАНСІВ ПОДАЛІ ТА ПОШВИДШЕ!
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