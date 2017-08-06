EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  3536  55
Все про:Великобритания (1694) штрафы (730) Евросоюз (12074) Brexit (106)

 Британия готова заплатить 40 млрд евро за выход из ЕС, - The Telegraph

ес великобритания референдум brexit

Британия пойдет на такую меру только при условии, что ЕС согласится на обсуждение финансового урегулирования как части договора о будущих отношениях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, власти Великобритании заявили о готовности выплатить Евросоюзу 40 млрд евро. за выход из объединения, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

"Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов по так называемому счету за Brexit", - заявил один из источников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Совфеде РФ предлагают ограничить присутствие Siemens на российском рынке в ответ на новые санкции ЕС

По данным издания, Британия пойдет на такую меру только при условии, что ЕС согласится на обсуждение финансового урегулирования как части договора о будущих отношениях.

По словам источника, в правительстве пришли к выводу, что данная мера является единственным способом выйти из тупика, в который зашли переговоры.

Ранее сообщалось, что многие граждане Великобритании, проживающие не только на территории королевства, но и за его пределами, подают заявления на получение ирландских паспортов, чтобы "защитить свои права после Brexit".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
потом еще 40, что бы назад войти. шастает туда сюда лягушатникам и гансам нервы портит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що тобі до їх нервів? Я б їм теж їх попсував.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я иначе смотрю на это... никуда они не выходят. куда они могут выйти с подводной лодки? никуда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
земной шар и есть эта подлодка. если начнется заварушка всем плохо будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Від виходу Британії з ЕС почнеться? З якого дива?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не.. я не об этом говорю,я вообще говорю. Великобритания всегда во всех войнах первая... ну сам посуди, - вдруг напал хуйло на прибалтов и что англо саксы останутся в стороне? да нет же, начнется война.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Казати взагалі- це взагалі ні про що не казати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну ты закрутил... взагали и есть общая картина мира. и она единственно правильная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это твой девиз. Что ты постоянно и делаешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это я о том, что выйдут они или не выйдут, воевать все одно придется. а их денежные вопросы меня не интересуют, разберутся. некоторые думают ошибочно, что если они выйдут то тогда им не надо будет воевать с рашкой, ага как бы не так. то есть их разборки не влияют на их отношение к войне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кому воювати? Хто помиляється? Чиє відношення до війни?
Називай речі своїми іменами- бо інакше усе заплутується.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это очень просто. хоть выйдет она хоть зайдет, англичане будут отстаивать европейские ценности с оружием в руках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
з одного боку ви праві, але вважаю, що це один з тактичних ходів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во, умная женщина, докажи вот попробуй это Сашке, бесполезно. упрется как баран в свое японское воин..., хоть ты убей его, все одно по его будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поки розумні платять за вихід з ЄС, дурні платять за вхід.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Моего согласия не нужно? Готов отпустить, с половины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
манія величі у вас, батечку. не те шо ваша згода, навіть ваша незгода нікого не їпе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на Дожде сказали, что Якунин - шубохранилище, бывший глава ж/д, с семьей сейчас прекрасно проживает в Великобритании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так что все эти санкции какая-то показуха для украинцев? или не понятно, для кого???
 показать весь комментарий
Ответить
 
они натравливают на нас свое население, чтобы убивали украинцев за зарплату, на которую в мирной жизни там не устроишься, а сами живут потом по западам... Пока их на западе будут принимать с распростертыми руками - война не прекратится!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Читайте внимательней, дядя Сем дал пол года, на узнать про всякую здоту, где - кто живет, где и кого имеет. А потом будут делать бо -бо и а-та-та.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доброго утра всем! НО! Мне еще долго ждать завтрак?
Британия готова заплатить 40 млрд евро за выход из ЕС, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 7010
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надоело жабоедов и макаронников кормить??? Так это было понятно - что так и будет... В Европе две мощные промышленности - английская и немецкая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все набагато гірше і для жабоїдів і для ковбасників - після великої заварухи яка розпочнеться між муслімами та ойропецями, капітали чергового разу побіжать до Британії та США. Так вже було не раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как-то мало ... Хотят легко отделаться... Подставили они всех
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кого всіх? міслімських пересленців, яких жабоїди та ковбасники годують? облізуть махмуди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Турция я уверен будет умнее и не будет ни в какие Евросоюзы вступать.Лично я очень уважаю страны Европы но Союз этот не нужен был ни хера
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно отсутствие виз и экономические договора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В результате получают ирландские и кипрские паспорта. Выйдет, что Великобритания не ЕС, а граждане в ЕС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОВАЖАЮ БРИТАНЦІВ !
"гуртове-чортове"
ю2ідея стягнути до купи всі нації в європі та населити арабами всю європу щоб так з роками зтерти грані всіх націй ЗАХИТАЛАСЯ .
А вони так мріють щоб в Світі була змішана толпа без роду та племені та вони богоізбхгані .

Британці ,навіть не платіть "ю2гуртовим" 40 млрд ...шліть їх найух !
Краще ті гроші пустіть на дітей країн де голод та навіть води невистачає
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это кто же в Европе реализовывал такую идею . !? Или ты сам придумал .?? .
Вообще то ЕС это всего лишь политико-экономический союз государств , а не - до купи всі нації в європі .Это совсем разные вещи ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
По своей политической структуре Евросоюз является конфедеративным государством, хотя и не объявляет себя таковым. Такие себе Конфедеративные Соединенные Штаты Европы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Согласен . ЕС можно считать конфедерацией но всё же нельзя считать " сборной солянкой " из наций ,, как говорит товарищ вверху . ! Это разные понятия .! " до купи всі нації " это называется просто - государство . !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
алень,половина Німеччини то вже турки та араби..майже 50% вже турки населення Німеччини....
А справжній народ Голандії вдрав в Австралію від дозволу наркоти та інших голубих прелєстєй в своїй країні ......
мойша, поїдь хоч раз до Німеччини.....побачиш....
буде великий Суд над вами.БУДЕ.
Нюрнбергсбький то дитина проти того який буде.............
тільки українців знищено до 35 млн...........це все після вашого перевороту у Сравсії у 1917 року
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На кем это - над вами . ? Я коренной полтавчанин ,, а вот кто ты , это ещё вопрос . А то что ты идиот это и так видно . А теперь по сути . И что , в том что пол Германии турки или арабы , виновато членство Германии в ЕС . ?? . Это почему же .?? А ну давай , толкай теорию , очень интересно послушать .. Только начинай с того что ни турки ни арабы не являются членами ЕС . Вперёд .. !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну что там , прахФФессор хвилосохвии ,, я долго буду ждать .?? Куда ты пропал .?Британия готова заплатить 40 млрд евро за выход из ЕС, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 8713.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знаете, все не так однозначно. Политико-экономический союз подразумевает очень многое. И часто не совсем хорошие вещи. Например, в Италии очень трудно найти молоко итальянского производства, зато найдете немецкое и французское. Вы видите в этом логику? Итальянцы тоже ее не видят. И это не итальянская идея, это идея совета ЕС. Это только один очень мааааленький пример. Если начну приводить остальные, то ни места, ни времени не хватит. Поэтому великое множество итальянцев тоже за выход из ЕС. Но есть и другая сторона медали. Пока Италия в ЕС, она вынужденно поддерживает политику борьбы с коррупцией, злоупотреблениями, финансовыми махинациями и прочим, поскольку получает пинки от ЕС. Как только она выйдет из ЕС, она превратится в мафиозно-политический анклав, каковым была ранее. Так что совету ЕС не мешало бы в корне пересмотреть политику и подход, это крайне нужно, ведь Британия - это тревожный звоночек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пінки Італії ?? у тебе з головою все нормально??

з мафією Італія входила у Сімку !

і це ще до евросоюзу!
в Італії і мафіозо і простий роботяга помре за Італію,це те що зветься Націоналізмом....
і не будьте камуністами не поєднуйте з нацизмом.

....доречі , і що евросоюз поборов мафію Італії ?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
вапче т - мафії до ойропейської бюрократії ще рости й рости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вам виднее , вы раньше на Цензоре комментировали под флажком Италии , наверное там жили . В том что в Италии трудно найти итальянское молоко логики нет но , тут думаю что виноваты сами итальянцы . Кто им мешает заполнять полки своих же магазинов своей же продукцией , ЕС что ли . ? . Молоко пью немецкое , зато вот их сырами завалены магазины в Германии .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая-то Британия после Маргарет Тетчер стала никакой, гребут вёслами кто куда...вот гансы с жабоедами махают вёслами в сторону Газпрома
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
США ,создает в ЕС блок стран,которые будут иметь ту же политику по отношению к рашисту.что и американцы...противовес гейропейским членососам куйла(Франци,Германии Италии )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мировой эгоизм зашкаливает. Все эти референдумы в нидерландах, англии, крыму, донбасе, закрытие границ от мигрантов нуждающихся в помощи имеют одну и туже производную.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ти думав - як? національні еліти дозволять міжнародній бюрократії рулити у власному домі? а щаззз...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лидер немецких либералов удивил заявлением о Крыме

Вопрос аннексии Крыма необходимо временно «загерметизировать» и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Линднер выступил за смену курса Берлина в отношении России. Он заявил, что необходимо выработать такие предложения, которые бы позволили Путину изменить свою политику «без потери лица».
«Говоря о табу: я боюсь, что Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», - сказал лидер СДП. Он считает, что конфликт вокруг Крыма сейчас «нужно «загерметизировать», чтобы достичь прогресса по другим направлениям «.
Линднер также не соглашается, что антироссийские санкции могут быть снять только после полного выполнения минских договоренностей. «Положительные промежуточные успехи тоже нужно ценить», - сказал он.БРИТАНЦІ, РУЛЮЙТЕ ВІД ЦИХ ПРОДАЖНИХ ГАНСІВ ПОДАЛІ ТА ПОШВИДШЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
умные из ЕС выходят, хорошую оплеуху Англия тогда отвесила Юнкеру, Шульцу, Меркель, Оланду и прочим ничтожествам, когда стало известно о Брексите. Политика задабривания агрессора и способствование распространию ислама в Европе никчему хорошему не приводит.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБритания готова заплатить 40 млрд евро за выход из ЕС, - The Telegraph
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти