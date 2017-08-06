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Все про:взрыв (4246) граната (656) Донецкая область (4545)

 3 человека погибли из-за взрыва гранаты в Донецкой области

граната

В Донецкой области прогремел взрыв. В результате погибли 3 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в селе Дачное (Марьинский район) во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты. Погибли 3 человека, еще один госпитализирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие взрыва в многоэтажке Днепра погиб человек. ФОТО
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http://milnavigator.com.ua/суд-виправдав-затриманого-на-гарячом/amp/
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Ни хрена себе! А госпитализирован тот, который чеку выдергивал? Пальчик сломал?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия3 человека погибли из-за взрыва гранаты в Донецкой области
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