 3 человека погибли из-за взрыва гранаты в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в селе Дачное (Марьинский район) во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты. Погибли 3 человека, еще один госпитализирован.
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http://milnavigator.com.ua/суд-виправдав-затриманого-на-гарячом/amp/
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