 Советник Трампа объяснил, почему Украине могут передать оружие: "Чтобы Россия не предпринимала действий по дестабилизации"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, почему США могут начать поставки летального оружия в Украину, передает MSNBC.

По словам Макмастера, в интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения "вторжения на ее территорию".

Он также добавил, что для Вашингтона не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву."Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - заявил он.

Напомним, ранее NBC News со ссылкой на три источника сообщало, что Пентагон направил в Белый дом письмо с рекомендацией поставить Украине летальное оружие, а именно - высокотехнологичные образцы противотанкового оружия Javelin.