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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:вооружение (3454) оружие (4048) США (13172) Трамп (1320)

 Советник Трампа объяснил, почему Украине могут передать оружие: "Чтобы Россия не предпринимала действий по дестабилизации"

россия сша

Герберт Макмастер рассказал о причинах решений в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, почему США могут начать поставки летального оружия в Украину, передает MSNBC.

По словам Макмастера, в интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения "вторжения на ее территорию".

Он также добавил, что для Вашингтона не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву.

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"Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - заявил он.

Напомним, ранее NBC News со ссылкой на три источника сообщало, что Пентагон направил в Белый дом письмо с рекомендацией поставить Украине летальное оружие, а именно - высокотехнологичные образцы противотанкового оружия Javelin.

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И не думаю смешить,спроси у пастора и барыги куда идут украинские военные разработки
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а ты контроллировал процесс размножения?откуда такая безаппеляционность?
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1001-я рассказка. Любит- не любит, устроили ромашку.
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Всё будет зависит от того,как поведёт себя раша и какие риски будут между Америкой и рашей
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Скорее всего, все будет зависеть от подготовки наших военных и поведения "наших" правителей.
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Это да. Но всем известно, что происходит с обезьяной, у которой есть граната. Кстати, выше новость, как раз об этом.
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Как раз это мы сейчас и наблюдаем когда лугандонским обезьянам постоянно поставляют оружие Па -рашенские Говноконвои.
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"Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - заявил он.Источник:https://censor.net.ua/n450595

взагалі-то може й зброї не треба Україні - відключить свіфт і не купуйте нафту-газ у кацяпів!!!
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всій Європі) чи тільки німцям?!
в них передвибірна риторика йде, от ти як сприймаєш олежку)), наприклад?
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а в США розуміють що українській нації заборонено ю2владою визволяти та битися за свою землю??
І вся ця зброя тихенько буде ними перепродана країнам азії,а гроші підуть як завжди в офшори
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Це обов'язково станеться.Рано чи пізно,головне,щоб не запізно.
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В результате оружие передадут Украине, но затягивание передачи можно объяснить российским влиянием.
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Ali Hasan - не предоставление современного оружия это дополнительные потери Украины убитыми и ранеными КАЖДЫЙ день.... Многие этого не понимают... Всралась США и Европе кровь украинцев, вместе с будапештским меморандумом...
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много ли ты о Сирии думаешь? наверное есть не можешь - это для понимания - одни лозунги - капитаны очевидности
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Сегодня 6 августа 1945 года впервые в мире была применена атомная бомба при бомбардировке японского города Гирошима.Дабы остановить бойню во 2 Мировой войне и не пустить на Японские острова советские войска.Но американцы ошиблись.товаристтч Сралин и Маршал Малиновский объявили войну Японии 9 августа 1945 года,после бомбардировки Нагасаки.Типа помощнички США союзнички.Тем самым СССР нарушил Мирный договор с Японией от 13 апреля 1941 года.
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что за бред, СССР начал войну за выход на юго-восточные незамерзающие порты, давняя и несбыточная мечта сранной московской империи (с незапамятных времён, коль европейцы не дали захватить персию, турцию и ближний восток с "палестиной" и Египтом), тем более повод нашли и войска имелись (которые некуда было девать), никто в СССР не собирался захватывать саму Японию, она лишь была серьезным соперником в разделе колоний юго-восточной азии, как поняли, что японской армии скоро кердык настанет, то решились напасть (не боясь получить смачных пиздюлей, отвешенных на халхин-голе и у озера хасан, где своё позорное поражения в агитках превратили в "победу").
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Обязательство обьявить войну Японии Сталин принял еще на Ялтинской конференции в феврале 1945 года
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Давайте порезче, времени тянуть кота за хвост уже нет! Сентябрь на носу.
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"... которая будет соответствовать нашим интересам...."

Уважаю такую политику страны. Очень хочется, чтобы наше руководство никогда не забывало о наших национальных интересах и отстаивало их на любом уровне. Как бы не было тяжело.
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Там ещё много лишних "томагавков" есть, которые утилизировать пора. Пусть передают тоже.
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Не поверю америкосам пока не признают шо не летали на Луну,
а все ролики об МКС "NASA" снимает на плоской Земле.
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Сдается мне джентльмены, это была комедия.
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Трамп и Конгресс подписали смертельный приговор кремлёвским клоунам.Запасайтесь попкорном,осенью будет Лебединое озеро от кооператива ОЗЕРО
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Руцкий мир отменяется
Невиданная щедрость со стороны паРаши на возвращение на Дамбас беглых дамбасов. При этом шестерым таки придется за свои бабки возвращаться :

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Очень и очень важно,чтобы это оружие оказалось на передовых и ключевых позициях,а не как в Крыму- "под замок...и не злите Россию".А ещё чтобы никакие порошенки,пашинские и другие не совались в его распределение,потому как оно пойдёт на "чёрный рынок".За этим оружием нужен будет полный контроль "комитета воинов АТО" (Создать такой необходимо для контроля действий власти и высшего руководства ВСУ)
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Називайте все своїми іменами. Не дестабілізація а війна.
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Вот )(уйло готняет танки,системы залпового огня,свою живую нечисть в Украину,и никого не спрашивает,а тут чтобы помочь Украине отбиваться от кацапской нечисти на своей территории столько проблем и вони.....а европейцы,посаженные на иглу Газпрома ещё те суки
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17 год... пора разеюшка пора ... Максимум до выборов дотянут 😁
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Долг компании РОСНЕФТЬ превысил 16 триллионов,денех нет,но кацаПсины держацца,сказал недавно профессор экономики МГИМО Валентин Катасонов.
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Это радует, что американцы наконец проснулись и открыли глаза на это скопище московских тараканов. Надеюсь вскоре начнут их давить
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«Если один раз пустить в шубу русскую вошь, то выгнать ее оттуда будет трудно».* фраза из мемуаров министра по общественным делам Латвии времен Улманиса Алфреда Берзиньша
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Апеляційний суд Києва скасував вирок до 10 років в'язниці і відпустив з-під варти колишнього директора департаменту забезпечення Державної прикордонної служби Олега Лантвойт

http://milnavigator.com.ua/суд-виправдав-затриманого-на-гарячом/amp/
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Здесь главное слово "могут"(!!!)......... и пока(!) нет конкретных результатов - очередное бла-бла-бла.......
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Бла-бла-бла ( тоесть - обсуждение ) идёт всегда впереди самого действия .. Так не бывает что бы сначала дали оружие , а потом сели обсуждать , правильно ли сделали . ! .
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Правду о поставках из США и Канады в Украину вам всё равно не скажут.Не рвите сердце....
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Трампушка прими положительное решение,я даже нечто неплохое про тебя напишу здесь...
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Америка мудрое полицейское государство,типа Мировой жандарм.Ей не нужны Абхазии Осетии и всякие Приднестровья,не говоря о рядом лежащих Кубе, Гаити и прочих Антильских островах.даже Мексика с Гондурассом,в отличие от крокодиловой ненасытной РАБссии.а почему никогда не задумывались?
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В переводе с дипломатического языка это означает: оружие необходимо, что недоимперия не рыпалась во время удушения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветник Трампа объяснил, почему Украине могут передать оружие: "Чтобы Россия не предпринимала действий по дестабилизации"
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