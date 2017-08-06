 Советник Трампа объяснил, почему Украине могут передать оружие: "Чтобы Россия не предпринимала действий по дестабилизации"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, почему США могут начать поставки летального оружия в Украину, передает MSNBC.
По словам Макмастера, в интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения "вторжения на ее территорию".Он также добавил, что для Вашингтона не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву.
"Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - заявил он.
Напомним, ранее NBC News со ссылкой на три источника сообщало, что Пентагон направил в Белый дом письмо с рекомендацией поставить Украине летальное оружие, а именно - высокотехнологичные образцы противотанкового оружия Javelin.
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взагалі-то може й зброї не треба Україні - відключить свіфт і не купуйте нафту-газ у кацяпів!!!
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в них передвибірна риторика йде, от ти як сприймаєш олежку)), наприклад?
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І вся ця зброя тихенько буде ними перепродана країнам азії,а гроші підуть як завжди в офшори
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Уважаю такую политику страны. Очень хочется, чтобы наше руководство никогда не забывало о наших национальных интересах и отстаивало их на любом уровне. Как бы не было тяжело.
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а все ролики об МКС "NASA" снимает на плоской Земле.
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Невиданная щедрость со стороны паРаши на возвращение на Дамбас беглых дамбасов. При этом шестерым таки придется за свои бабки возвращаться :
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http://milnavigator.com.ua/суд-виправдав-затриманого-на-гарячом/amp/
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