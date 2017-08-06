 Ломаченко уверено победил в бою с Марриагу и защитил титул WBO

Как передает Цензор.НЕТ, украинский боксер Василий Ломаченко уверено победил в бою Мигеля Марриагу и защитил титул WBO.
Спортсмена уже успели поздравить Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.
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А ось що знайшов наш шукач скарбів! Оце краса!!!
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Ще й здивувалася, бо завжди ж в суботу. Переплутала, одним словом.
Вася, навіть не сумнівалася в твоїй перемозі. Бажаю нових ! Яскравих і гучних !
Треба подивитися запис бою.
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Чи це з =впевнено= перекладаєте ?
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Хай бої трапляються лише на ринзі і українці завжди перемагають!
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М-да, с Васи не забогатееш...
)))
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