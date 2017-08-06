EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Спорт
  4026  41
Все про:Порошенко (13538) спорт (1722) Гройсман (3247) Йованович (65)

 Ломаченко уверено победил в бою с Марриагу и защитил титул WBO

ломаченко

Украинский боксер выиграл в бою досрочно.

Как передает Цензор.НЕТ, украинский боксер Василий Ломаченко уверено победил в бою Мигеля Марриагу и защитил титул WBO.
Спортсмена уже успели поздравить Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.




 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Барыга и Завхоз тут как тут,везде свое рыло сунут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крот, без твоего рыла с утра тоже не обходиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нулевый,покушай шАкаладу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проговорившись, показывай начитанность!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нічого б не писав,яким чином Барига та Завхоз причетні до перемоги Ломаченко? Шо вони зробили для цієї перемоги? Язиком плескають на всі боки,замість працювати на державу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"От невежества восторг. От цинизма - тон и торг"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лидия Севастьянова - когда позитив..., они седлают позитив..., - но почти никогда вместе с негативом...(убитые или раненые украинские воины, падение курса, беспредел ментов, коррупционные скандалы)..., - где комментарии главбарыг? А ведь должны быть - это результат их работы в основном...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они то как раз реагируют и на негатив,пытаясь исправить,что можно...а как реагирует на негатив оппозиция со зрадой?апплодисментами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ось і малорос "нарисовался",як справи в твого сусіда Плотницького? Вже його помиї доїв?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому у мене питаєш? Подзвони своїм батькам. Це ж вони пензію від Плотви отримують.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мої батьки мешкають у Україні,а ось ти малорос,коли ЗСУ звільнять Донбас від вас малоросов,тебе одного з перших повісять твої сусіди,які зараз вимушені жити у вигнані.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уся твоя родина мешкає у Горлівці, а уся твоя бригада служить у ВСН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уся моя родина зараз мешкає у Краматорську,а тебе все одно повісять на гілляці.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Что-то пошел бешеный самопиар харанта. Он что-то знает, чего не знаем мы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блін, подумала, що в неділю, бо мені вчора з України написали: завтра, а я не перевірила.

Ще й здивувалася, бо завжди ж в суботу. Переплутала, одним словом.

Вася, навіть не сумнівалася в твоїй перемозі. Бажаю нових ! Яскравих і гучних !
Треба подивитися запис бою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Редакторе, а хіба не =уверенно= ?
Чи це з =впевнено= перекладаєте ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто от незнания правил...это далеко не первый пример
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Журналюги сейчас вообще неграмотные. Особенно технически. Все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гарний ранок! Спасибі, Василю!
Хай бої трапляються лише на ринзі і українці завжди перемагають!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Букмекеры за победу Васи давали 1,01.
М-да, с Васи не забогатееш...
)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тролли уже с утра работают, опохмелившись бояришником?)) Во всех ветках, даже если тема о колонизации Марса, виновен шЕколадный баргыга и винницкий базарник) Лечится, надо или крестится, когда кажется. Ломаченко, Усик, Гвоздик - это достойная замена ушедшим Кличкам. Поэтому, украинский бокс будет жить и прославлять нашу страну)
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чув новину,порохососи кажуть шо земля плоска,лежить на спинах тьох слонів,слони стоять на черепасі,а черепаха на спині Пєтра Алєксєєвіча.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Iди щось корисне для свого будинку чи квартири сьогоднi зроби, а не тут коменти строчиш)) Треба лiкуватися, коли тобi повсюди виднiються порохососи або ж зав'язувати пити)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Піду собачью будку будувати,а то за минулий тиждень тільки і втиг перекрита 200 квадратів покрівлі,на будівлях звільнених міст Донбасу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в новости нельзя было не упоминать двух самых бедных человек Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а нельзя было кацапу свое рыло не всунуть?чего забыл на этой ветке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прекрасный бой!Василий не только показал свои возможности,но в прямом и переносном смысле повоспитывал соперника,показав ему как надо порядочно вести себя на ринге,а не наносить удары головой(дважды) вместо перчаток.Кто не видел боя,рекомендую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это действительно отличная новость, а не вчерашние оды про полеты авиатора Петра...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиСпортЛомаченко уверено победил в бою с Марриагу и защитил титул WBO
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти