 За сутки на Донбассе ранены трое наших воинов, наемники РФ 31 раз открывали огонь, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки бандформирования 31 раз нарушили перемирие. Трое украинских воинов получили боевые ранения. Потери противника уточняются.
В отличие от предыдущих дней противник не применял вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров.
Так, вечером и ночью, боевики 4 раза открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов по нашим позициям на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия бандиты трижды били по шахте Бутовка. Также, в конце суток, под обстрелы незаконных вооруженных формирований попали силы АТО в Опытном и Песках. А около 22 часов, в результате обстрела нашего опорного пункта в поселке Луганское, один украинский военный получил ранения.
На Мариупольском направлении было более спокойно. Однако и здесь враг из стрелкового оружия неудачно пытался спровоцировать украинских защитников неподалеку Широкино и Водяного.
На Луганском направлении, около 19 часов бандиты выпустили не менее 12 мин калибра 82 миллиметра по нашему опорному пункту в Крымском. В результате обстрела двое бойцов получили ранения.
Также стоит отметить, что вчера практически на каждую огневую провокацию врага силы АТО открывали щелевой огонь. Строго соблюдая Минске договоренности, украинские военные в очередной раз доказали врагу, что на каждый обстрел позиций сил АТО бандиты получают асимметричный ответ, который нередко умножается вдвое.
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Нові слова з*явилися у зведеннях.
Що таке =щелевой огонь= ?
Строго соблюдая Минске договоренности, украинские военные в очередной раз доказали врагу, что на каждый обстрел позиций сил АТО бандиты получают асимметричный ответ, который нередко умножается вдвое.
Це - добре, і асиметричний, і вдвічі. Можна і більше.
Тримайтеся, хлопці. Віримо у вас, любимо, чекаємо.
Пораненим - швидкого загоєння ран.
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