EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  70  1
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6724) ранение (1812) Донбасс (15658) Антитеррористическая операция (17233)

 Террористы совершили обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, двое украинских защитников получили ранения, - штаб АТО

миномет

В субботу вечером террористы открыли минометный огонь по украинским позициям в районе Крымского Луганской области, предварительно запросив режим "тишины" для празднования дня города Сетяновка, находящегося на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Также читайте: За прошлые сутки в АТО ранены трое воинов ВСУ, террористы 38 раз обстреливали наши позиции, - штаб

"Сегодня, около 18.20-18.45, российско-оккупационные войска совершили вооруженные провокации украинских позиций в районе н.п. Крымское (ОТУ "Луганск"). Враг применил минометный огонь калибра 82-мм, СПГ и стрелковое оружие. Как выяснилось, враждебный обстрел велся со стороны временно-оккупированной территории в районе н.п. Желобок", - говорится в сообщении.

Во время обстрела украинских позиций, горожане другого города Сентяновка, расположенного на временной оккупированной территории, праздновали очередную годовщину со дня его основания.

Предварительно, для безопасного празднования данного мероприятия террористы попросили у Украинской стороны СЦКК режим "тишины".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: С бойцом 10-ой отдельной горно - штурмовой бригады Доброшинским простились на Хмельнитчине. ВИДЕО

"Как выяснилось, пренебрегая всеми моральными принципами, об открытии огня, боевики сами его дерзко нарушили. Украинские защитники открыли адекватный ответный огонь. Через некоторое время противник прекратил вражеский обстрел", - подчеркнули в штабе АТО.

В результате обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Им вовремя была оказана первая медицинская помощь. Их доставили в военное медицинское учреждение.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"террористы попросили у Украинской стороны СЦКК режим "тишины"", "боевики сами его дерзко нарушили" - Никогда такого не было и вот опять. Когда они уже начнут делать выводы по поводу лживых кацапов?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы совершили обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, двое украинских защитников получили ранения, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти