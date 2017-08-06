 Террористы совершили обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, двое украинских защитников получили ранения, - штаб АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Сегодня, около 18.20-18.45, российско-оккупационные войска совершили вооруженные провокации украинских позиций в районе н.п. Крымское (ОТУ "Луганск"). Враг применил минометный огонь калибра 82-мм, СПГ и стрелковое оружие. Как выяснилось, враждебный обстрел велся со стороны временно-оккупированной территории в районе н.п. Желобок", - говорится в сообщении.
Во время обстрела украинских позиций, горожане другого города Сентяновка, расположенного на временной оккупированной территории, праздновали очередную годовщину со дня его основания.
Предварительно, для безопасного празднования данного мероприятия террористы попросили у Украинской стороны СЦКК режим "тишины".
"Как выяснилось, пренебрегая всеми моральными принципами, об открытии огня, боевики сами его дерзко нарушили. Украинские защитники открыли адекватный ответный огонь. Через некоторое время противник прекратил вражеский обстрел", - подчеркнули в штабе АТО.
В результате обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Им вовремя была оказана первая медицинская помощь. Их доставили в военное медицинское учреждение.
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