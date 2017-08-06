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 Авария трансформатора в оккупированном Крыму оставила без света более 120 тыс. человек

крым электричество блокада электрика отключение элекроэнергия

Более 120 тыс. человек в оккупированном Россией Крыму полтора часа оставались без электроснабжения в субботу вечером из-за повреждения трансформатора.

Об этом сообщает Минэнерго РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В 17:35 на подстанции 110 "Старый Крым" действием защит отключились первая и вторая секции шин 110 кВ. Причина: повреждение трансформатора тока 110 кВ с возгоранием и конденсатора связи фазы", - отмечают в российском ведомстве .

Были обесточены семь подстанций: "Лучистое", "Малореченское", "Приветное", "Морское", "Веселое", "Капсель" и "Судак".

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 24 населенных пунктах Судакского, Кировского, Лучистого, Малореченского, Приветного и Феодосийского регионов. "Около 121 100 человек. Мощность отключенных потребителей - 70,4 МВт",- говорится в пресс-релизе.

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В 18:57 на отключенные подстанции подали напряжение. В 19.00 в домах крымчан появился свет.

Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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тихие молитвы кримваты: ОБАМА ВЕРНИСЬ, ОБАМА.... ОБОСРИ МНЕ ДВЕРИ И НАССЫ МНЕ ЛЕВЫЙ ГЛАЗ!
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Какие то бандеровские руссофобские трансформаторы. Надо бы их расстрелять на красной площади.
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Да будет свет - сказал Балда и перерезал провода...
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Не долго музыка играла, не долго свет в Крыму горел
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вот смотрите

и энергохвост построили
и турбины сп... украли
а счастья нет
туристов нет
света нет
еды нормальной нет
ума нет
зато камни....

диагноз - дебилы
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Почти мёртвый полуостров. Что с него взять. Инвестиций ноль. Без инвестиций он просто ещё один дотационный регион. А очередь за нефтянными дотациями довольно длинная. Сначала Кавказу отстегнуть, чтобы войнушку не устроили и СОБР по горами не резали, потом Москва, Санкт - Петербург, Министерство Обороны - МВД накормить и, уже потом крошки что остались распределить холопам по областям.
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Мы все вместе всей нашей многоэтажкой здесь, в Украине, как узнали об таком горе крымнашистов, так все эти полтора часа и просидели в печали и в знак солидарности.
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смотрю ,свечка станет скоро эмблемой Крыма,так символично , помяните свою уютную жизнь в Украине ,крысы, доплясались идиеты.
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Siemens запретила роиси использовать свои турбины - трансформатор обиделся и сгорел...
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Если придут из ФСБ , то этой версии и придерживайся .
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"Генераторы бывают двух типов: генераторы и дегенераторы!"
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Так АНИ КЕТАЙСКИЕ и проводки там толщиной как у комарика член !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвария трансформатора в оккупированном Крыму оставила без света более 120 тыс. человек
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