 Авария трансформатора в оккупированном Крыму оставила без света более 120 тыс. человек

Об этом сообщает Минэнерго РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В 17:35 на подстанции 110 "Старый Крым" действием защит отключились первая и вторая секции шин 110 кВ. Причина: повреждение трансформатора тока 110 кВ с возгоранием и конденсатора связи фазы", - отмечают в российском ведомстве .
Были обесточены семь подстанций: "Лучистое", "Малореченское", "Приветное", "Морское", "Веселое", "Капсель" и "Судак".
Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 24 населенных пунктах Судакского, Кировского, Лучистого, Малореченского, Приветного и Феодосийского регионов. "Около 121 100 человек. Мощность отключенных потребителей - 70,4 МВт",- говорится в пресс-релизе.
В 18:57 на отключенные подстанции подали напряжение. В 19.00 в домах крымчан появился свет.
Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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и энергохвост построили
и турбины сп... украли
а счастья нет
туристов нет
света нет
еды нормальной нет
ума нет
зато камни....
диагноз - дебилы
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