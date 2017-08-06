 С понедельника ожидается снижение температуры воздуха в Украине, - Укргидрометцентр

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На Правобережье Украины кратковременные дожди, грозы; в западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах 24 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на Правобережье на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью 15-20°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 21-25°, днем 31-36°, в южной части до 39°.
В Киеве и области - местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 августа самая высокая температура днем была +36,3 в 2010 года, самая низкая ночью +8,3 в 1907 года.
7 августа на Правобережье и севере Левобережья дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные ливни, на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в северных и западных областях ночью 14-19°, днём 21-26°, на крайнем западе около 20°; на остальной территории ночью 20-25°, днём в центральных областях 27-32°, в южных и восточных частях 33-38°.
В Киеве ночью везде, днем местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.
5 августа на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 25-28°, в Днепре возле Киева 24°.
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