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Все про:Гидрометцентр (533) жара (341) погода (2475)

 С понедельника ожидается снижение температуры воздуха в Украине, - Укргидрометцентр

жара

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять жаркий воздух, в западных, северных, центральных областях местами неустойчивая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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На Правобережье Украины кратковременные дожди, грозы; в западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах 24 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на Правобережье на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 15-20°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 21-25°, днем 31-36°, в южной части до 39°.

В Киеве и области - местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 августа самая высокая температура днем была +36,3 в 2010 года, самая низкая ночью +8,3 в 1907 года.

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7 августа на Правобережье и севере Левобережья дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатском регионе местами сильные ливни, на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в северных и западных областях ночью 14-19°, днём 21-26°, на крайнем западе около 20°; на остальной территории ночью 20-25°, днём в центральных областях 27-32°, в южных и восточных частях 33-38°.

В Киеве ночью везде, днем местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

5 августа на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 25-28°, в Днепре возле Киева 24°.
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У вас же море! -- какая духовка? ...в Тунисе 42, как в Германии 60... -- там пот пресный, а тут солёный... Там 20 бутылок пива и в туалет ниразу -- всё через шкуру мгновенно испаряется, а тут пьёшь, потеешь, ссышь и воняешь... ...необъяснимый наукой факт! *)
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В том-то и фишка - рядом море, поэтому влажность высокая. Выходишь на улицу и обливаешься потом.
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То, что потом обливаешься, это не влажность! -- главное, что бы воздух был продувной -- морской -- всё с тела быстро испаряется... ...а не липнет, если воздух застойный и влажный...
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Арабы, кстати, дезиками не пользуются -- они не воняют... ...я тоже после Африки дня три не потею.
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У нас сейчас ветерок прохладный поднялся. наконец то можно дышать... это капец какой то...
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Июнь и июль были прохладными, я даже кондиционер не включал. Но природа решила отыграться в августе.
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Жаль нормально же было, хоть лето почувствовалось.
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Брэшуть, гады! -- с понедельника опять лето... ...36 подмышкой, 42 в тени...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС понедельника ожидается снижение температуры воздуха в Украине, - Укргидрометцентр
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