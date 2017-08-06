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 Посол Украины в Германии призвал исключить фронтмена Scooter из жюри немецкого шоу за выступление в Крыму

scooter

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов популярного в Германии шоу DSDS ("Германия ищет супер-звезду") лишить судейского места солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера из-за выступления в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

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"Призвал организаторов кастинг-шоу #DSDS исключить из жюри H. P. Baxxter, который злостно нарушает законы другого государства", - заявил Мельник.

А.Мельник также назвал визит группы в Крым "не только скандалом, но и преступлением с серьезными правовыми последствиями".

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник встречался в Гамбурге с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить музыкантов от выступления в аннексированном Крыму. Однако музыканты прибыли в Крым для выступления на фестивале ZBFest в Балаклаве 4-5 августа.

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17 июня секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, народный депутат Иван Винник заявил, что немецкой группе Scooter запретят въезд в Украину, если музыканты отправятся в аннексированный Крым через Москву.

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За планы выступить на фестивале ZBFest в аннексированном Россией Севастополе немецкий коллектив Scooter резко раскритиковала депутат Европарламента от "Зеленых" Ребекка Хармс. По ее мнению, музыканты "становятся на сторону Путина", выступая на аннексированном полуострове.

Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил в комментарии информагентству dpa, что группа видит в участии в фестивале "исключительно музыкальное событие". На сайте ZBFest указано, что фестиваль состоится 4 и 5 августа в Балаклаве. Организатор - компания "Золотая Балка". Кроме Scooter, участниками фестиваля ZBfest в аннексированном Крыму указаны группа "Ленинград", "Бригада С", "Серьга", "Градусы", Дима Билан, L`one.

По данным Bild, Scooter рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно.

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Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.


Группа Scooter - немецкий музыкальный коллектив, созданный в 1993 году и исполняющий электронную танцевальную музыку.

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не закрыть все концерты в ЕС и отправить в Крым. пусть дальше поют там и потом наверное быстро дойдет, кому обязан...
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Вот ведь Хрень! Эту группу"Scooter" уже давно все забыли....Решили пропиариться в Крыму...И у них это цуко получилось!((
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Німеччина знаходиться в іншій Галактиці, не інакше.
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Этот "пи"-Пи Бакстер-репяк давно уже в слив просится)))он и вжюри ничего не значил...одним словом тугой на ухо барабанщик кастрюльный))))
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