 Россия настраивает поляков против украинских рабочих, - американский аналитический центр

На этом настаивает вашингтонский аналитический центр Center for European Policy Analysis (CEPA), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Российское СМИ Sputnik и другие прокремлевские СМИ упорно распространяют в Польше страх перед иммиграцией из Украины, считают в CEPA. "Их цель: разделить и настроить друг против друга общественность двух стран", - говорит о деятельности пророссийских СМИ в Польше статья на сайте американского аналитического центра.
Там обращают внимание на то, что информационная кампания усилилась после вступления в действие безвизового режима поездок из Украины в ЕС.
Безвиз не способен компенсировать другие потери Украины от европейской интеграции; мигранты из Украины украдут рабочие места поляков; те же силы, которые стимулировали миграцию из стран Африки, провоцируют миграцию в Польшу с Украины - эти и другие тезисы проталкивают прокремлевские СМИ, которые работают в Польше, говорится в статье.
"Цель этих пропагандистских усилий - объединить термины "либерализация визового режима для украинцев" и "украинизация рынка труда в Польше". Это вредит имиджу Украины, настраивает страны против друг друга и способствует лозунгам националистических партий. В марте 2017-го года польская националистическая организация "Национально-радикальный лагерь" организовала антиукраинские марши. Их цель - замедлить процесс интеграции Украины в ЕС, сорвать либерализацию визового режима и навредить положительному тренду замещения украинцами пробелов на рабочем рынке Польши, которые возникли через рабочую миграцию самих поляков в Западную Европу. Власти Польши смотрит на это, как на благо. Но прокремлевская пропаганда искажает факты, чтобы создать противоположное впечатление. Незамедлительно необходима информационная кампания, которая обратит внимание на положительное измерение украинской иммиграции и объяснит правовые ограничения, которые защищают рынок труда Польши от дисбаланса", - говорится в материале.
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https://www.youtube.com/watch?v=Da5TrkrecHw
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кто не хочет этого, заставить его нельзя... тоже, обманутые ОЧЕРЕДНЫЕ, млять...
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просто сам факт - в окружении ФСО, на оцепленном объекте и в бронике
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