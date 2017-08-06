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 Россия настраивает поляков против украинских рабочих, - американский аналитический центр

польша граница

Российские прокремлевские СМИ настойчиво распространяют в Польше страх перед иммиграцией из Украины.

На этом настаивает вашингтонский аналитический центр Center for European Policy Analysis (CEPA), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Российское СМИ Sputnik и другие прокремлевские СМИ упорно распространяют в Польше страх перед иммиграцией из Украины, считают в CEPA. "Их цель: разделить и настроить друг против друга общественность двух стран", - говорит о деятельности пророссийских СМИ в Польше статья на сайте американского аналитического центра.

Там обращают внимание на то, что информационная кампания усилилась после вступления в действие безвизового режима поездок из Украины в ЕС.

Безвиз не способен компенсировать другие потери Украины от европейской интеграции; мигранты из Украины украдут рабочие места поляков; те же силы, которые стимулировали миграцию из стран Африки, провоцируют миграцию в Польшу с Украины - эти и другие тезисы проталкивают прокремлевские СМИ, которые работают в Польше, говорится в статье.

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"Цель этих пропагандистских усилий - объединить термины "либерализация визового режима для украинцев" и "украинизация рынка труда в Польше". Это вредит имиджу Украины, настраивает страны против друг друга и способствует лозунгам националистических партий. В марте 2017-го года польская националистическая организация "Национально-радикальный лагерь" организовала антиукраинские марши. Их цель - замедлить процесс интеграции Украины в ЕС, сорвать либерализацию визового режима и навредить положительному тренду замещения украинцами пробелов на рабочем рынке Польши, которые возникли через рабочую миграцию самих поляков в Западную Европу. Власти Польши смотрит на это, как на благо. Но прокремлевская пропаганда искажает факты, чтобы создать противоположное впечатление. Незамедлительно необходима информационная кампания, которая обратит внимание на положительное измерение украинской иммиграции и объяснит правовые ограничения, которые защищают рынок труда Польши от дисбаланса", - говорится в материале.
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Интересно где на планете Земля этот духовный народец ещё не насрал?
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после промывки мозгов в голове у простых туповатых людей остается компост и человек начинает существовать в вымышленной матрице
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Сколько раз это уже было, за всю историю Украины.
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Пидорасы лучше кацапов.Элтон Джон он что ли ведет себя как цапское быдло?Хитрые они и подлые!Им нужно оставить Украину в покое..Устали от них неимоверно..
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Идиоты возможно поведутся на эти позывы, умные по достоинству оценят добросовестный и квалифицированный труд украинцев за рубежом
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Везде кстати ценят, начиная от Италии и заканчивая Финляндией. Работодатели и визы делают и виды на жительство.
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Сухие факты. Нахожусь на отдыхе в Спаниэлии. Здесь рынок труда для иностранцев преимущественно черный. Час рюцького байстрюка - 5 евр и то, если есть квалификация. Украинцы - минимум 10 евреев в час.
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можно и чем нибудь другим, неважно чем, лишь бв наверняка
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ну нас почему то, пидоРашка, не смогла заставить нападать на поляков и бегать на митинги против Польши, с ненавистью к полякам...
кто не хочет этого, заставить его нельзя... тоже, обманутые ОЧЕРЕДНЫЕ, млять...
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Кто не видел - хуйло ходит в бронике. это оно на "рыбалке"


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Оно тупое думает что ЭТО его спасет от 12,7 мм ? ЕГО ПУЛЯ РАЗОРВЕТ ПОПОЛАМ !!!
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Нет конечно. Как пишут профильные спецы - это "3А+" максимум

просто сам факт - в окружении ФСО, на оцепленном объекте и в бронике
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С двух км. попасть в голову ? Вы слишком много голливудских фильмов насмотрелись.Просто найдите видео в ютуб что пуля 12,7 делает со стеной.При таком калибре при попадании в руку или ногу и то и другое- отрывается . При попадании в корпус защищенный броником будет просто фарш в лучшем случае а скорее всего его разорвет пополам.
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А щуку он то же в бронике держит?)))Ему броник мощей не хватит постоянно таскать)Его телами закрывают)
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Комусь насрать - це кацапи з великим задоволенням зроблять. Така їхня суть.
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от, пилять, заняться кацапам нечем! вместо того чтобы заниматься своим любимым делом - лепить из говна петухов на бескрайних просторах роззиюжки, они пытаются поляков с украинцами сорить. от жэш невоспитанные ублюдки
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Так кацапам срать то больше нечем)Говно все кончилось в расеи....Вот и не лепят больше петухов)
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рашка в своем репертуаре, - всех против всех и ловит в мутной воде рыбку. но это до поры... пока все не одуплятся и тогда получи в лоб кулачищем. а это уже скоро по всей видимости еще год такой политики и все поймут, - только бить.
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В Польше, одна из самых низких зарплат в ЕС -- 3 евр. в час. ...украинцам полтора за счастье... ...ничего плохого в этом нет. Раньше в Бундес очереди стояли, из той же Венгрии -- за 1 ДМ в час. Пускали раз в жизни, максимум на 2 года. Мы их называли -- "хлухонемые" -- ...но было дело...*)
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Так это кацапы виноваты или удареные головой польские националисты, подогретые речами с трибуны Сейма правящей польской националистической партией Право и справедливость ？
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия настраивает поляков против украинских рабочих, - американский аналитический центр
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