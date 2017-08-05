 Украина заняла первое место на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе. ТАБЛИЦА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины, сборная завоевала 22 медали: 12 среди взрослых и 10 среди юниоров.
(Таблица со страницы НОК України)
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Хлопці, там кацапи були поруч, невже жодна кулька не "зрикошетила"?
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Редакторы есть вообще? Нужно писать о золотых медалях.
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