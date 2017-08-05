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 Украина заняла первое место на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе. ТАБЛИЦА

На Чемпионате Европы по пулевой стрельбе, проходившем в Баку (Азербайджан), сборная Украины заняла первое место.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины, сборная завоевала 22 медали: 12 среди взрослых и 10 среди юниоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Беломоина стала чемпионкой Европы по маунтинбайку. ФОТО

Украина заняла первое место на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе 01

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Наступний чемпіонат відбудеться в Мааасквє за підтримки Адміністрації президента РФ
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Таких специалистов в АТО.....и кремлядям в темечко...
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Они там есть, поверь. И они там валят тех, которых там нет.
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Молодці!

Хлопці, там кацапи були поруч, невже жодна кулька не "зрикошетила"?
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Представляю, сколько бы ихтамнетов отправилось бы расею, в случае проведения этого чемпионата на Донбассе.
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С местом проведения чемпионата лоханулись . В ЛУГАНДОНЕ его надо было проводить .Там живых мишеней обдолбанных и бухих - на всех хватит!
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И при Этом Всем-два КАБАНА "нормально чувствуют себя"???...Странно...???...
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Хоть одна приятная новость за сегодня..А то летчик зае..ал уже.
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Пора открыть охотничий сезон на донбасских бабуинов и гамадрилов.
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Странно говорить о 22 медалях вообще, если из таблицы видно, что у Рашки их 32.
Редакторы есть вообще? Нужно писать о золотых медалях.
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Они путают с медалями которыми награждает гарант коррупции.
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Ну да.........и редакторы глупые и коллегия судей, которые поставили в общем зачёте Украину на 1 место.
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Судьи оценивают спортсменов. Страны расставляют исключительно журналисты.
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Сказывается практика на донобасе. Приезжаете чаще на тренировку. Репоедов ещё много.
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Достойная победа и уважуха. Но, не малую роль сыграло о, что на мишенях были не кружки, а рожи кацапоф
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраина заняла первое место на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе. ТАБЛИЦА
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