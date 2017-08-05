 Стоило мне предложить улучшить отношения с РФ - назвали "человеком, который понимает Путина", - лидер немецких либералов объяснил свою позицию по Крыму

Как сообщает Немецкая волна, об этом политик сказал в своем видеообращении, обнародованном в субботу, 5 августа, на его странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В нем он проясняет свою позицию по вопросу улучшения отношений с Россией. В видеообращении политик утверждает, что остро критикует Владимира Путина и политику России уже много лет, за что его обвиняли в том, будто он подвергает риску наследие политики разрядки в отношениях с СССР, которую формировали другие представители свободных демократов - Вальтер Шеель и Ганс-Дитрих Геншер. А стоило ему сделать предложение относительно движения в направлении улучшения отношений с Россией, как его сразу назвали "человеком, который понимает Путина" (по-немецки: Putin-Versteher - Ред.), отметил Линднер.
"СДП поддерживает принципы международного права, СДП видит Германию частью Запада - поэтому трансатлантические отношения имеют приоритет, поэтому мы при каждой возможности оказываем поддержку нашим восточноевропейским партнерам по НАТО, мы не принимаем аннексию Крыма, которая противоречит международному праву, или любые другие имперские жесты Кремля", - заявил Линднер.
Он добавил, что санкции против России нужно усиливать, если есть регресс в выполнении договоренностей.
При этом он упрекнул ЕС в определенной снисходительности в течение длительного времени относительно соблюдения санкционного режима, указав как противоположность этого расширение санкций из-за поставок турбин Siemens в Крым.
"Однако если наблюдается прогресс, то санкции должны быть ослаблены, шаг за шагом, не как аванс со стороны Запада, но поэтапно это должно быть возможным", - подчеркнул Линднер.
Он считает, что вопрос Крыма сейчас решить не удастся, об аннексии полуострова нужно говорить, никогда не принимать, но не стоит все другие вопросы привязывать к нему, поскольку в таком случае не будет прогресса в отношениях с Россией. По его словам, примером такого длительного временного состояния может быть Северный Кипр (самопровозглашенное государство, которое признала только Турция. - Ред.).
При этом в обнародованном ранее 5 августа фрагменте интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke Линднер отметил, что вопрос аннексированного Россией Крыма следует рассматривать отдельно. "Я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", - отметил Линднер. Он указал также на необходимость поэтапной отмены санкций, что стало бы вознаграждением за отдельные шаги со стороны России. Эти слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях.
Свободная демократическая партия, согласно последним социологическим опросам, имеет поддержку около 8% избирателей и проходит в Бундестаг на выборах 24 сентября. Возможно ее вхождение в правительственную коалицию с христианскими демократами Ангелы Меркель. Руководство СДП последовательно выступало с осуждением действий России в Украине и за соответствующие санкции против Москвы.
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и теперь ты можешь рассказывать "меня не так поняли"... поздно пить виски...
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это 2 в одном флаконе...
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...стоило мне предложить сменить ориентацию -- назвали пидаром!
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https://www.youtube.com/watch?v=Ucq_yzVZ1IE
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Павел Пряников
3 год. ·
Что неприятно поразило в Питере: перестройка сферы услуг под китайцев. Почти везде текстовая трансляция не только на английский, но и китайский. Вплоть до того, что пресса уже есть на китайском. Три года назад такого не было. Ну и около туристических объектов просто муравейники китайцев. Внешне они как роботы, точнее, как муравьи.
Поговорил со знающими питерцами, и они рассказывают, что китайский туризм, в отличие от европейского, почти не приносит денег. Китайцы пакетом всё покупают в Китае, а на местах - китайские точки: общепита, гостиниц и услуг. В итоге хорошо, если 20% их трат вливается в местную экономику.
Ночью ехали в Сапсане, набитом китайцами. Чихают, блюют, проводник ругался, что ссут мимо унитаза, и это хуже орды. На Ленинградском вокзале этот муравейник потянулся в свои автобусы - строем, без слов, безэмоциональные - страшное зрелище. Последние дни перед концом времён в России - когда в Москве начнут в метро объявлять остановки на китайском.
И насколько я понимаю, этот ад "конвергенции с Китаем" будет только нарастать.
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Так что не на что тут обижаться. В стране где идёт война, это ещё слабенькие претензии.
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смерека плаче жде тебе...
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злой как собака - шо надо.
крым сдал? - детский лепет.... предатели там все.
Украину спас.
пастор - думайте паное....
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переобуваются на ходу
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Сенат США требует от FIFA лишить Россию ЧМ-2018 из-за использования рабского труда
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пока парашка не вернет наглабленное, ни о каком улучшении отношений говорить нельзя
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Коли дуче Бенито в 1935 році напав на Ефіопію, була та ж сама картина, що зараз з Кацапердією, яка напала на Україну. Імператор Селассіє благав з женевської трибуни Ліги націй врятувати народ Ефіопії. Та куди там... Що значили для майбутніх мюнхенських зрадників якісь ефіопи, яких дуче труїв десятками тисяч бойовими ОВ і поливав іпритом, в порівнянні з "цивілізованим римлянином" Муссоліні. Так, пил під ногами. Ось так і ми, українці, для европоцівських либерастів, що лівих социков-поциков, що правих либерастів, в порівнянні з вигідним для них Хуйлом.
Напевно все могло бути по іншому, якби в 1946 році в Нюрнберзі судили і повісили не лише нацистських злочинців, але і Невіла Чемберлена з Даладье, які нарівні з нацистами були призвідцями світової бійні. Тоді б і сучасні ліндерни сто разів подумали, чи варто робити гешефти з кацапськими людоїдами.
А взагалі-то уся справа в прибутку. За нього, священного тільця ліберастів-буржуїв, вони готові своїх партнерів-диктаторів навіть немовлятами годувати.
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Кстати, Гитлеровская партия называлась НСНРП (социалистическая).
Что в первом случае есть "социализм", что во втором "социализм".
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