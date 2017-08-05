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 Стоило мне предложить улучшить отношения с РФ - назвали "человеком, который понимает Путина", - лидер немецких либералов объяснил свою позицию по Крыму

линднер

Лидер немецкой Свободной демократической партии (СДП) Кристиан Линднер заверил, что признание аннексии Крыма Россией неприемлемо для него и его партии.

Как сообщает Немецкая волна, об этом политик сказал в своем видеообращении, обнародованном в субботу, 5 августа, на его странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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В нем он проясняет свою позицию по вопросу улучшения отношений с Россией. В видеообращении политик утверждает, что остро критикует Владимира Путина и политику России уже много лет, за что его обвиняли в том, будто он подвергает риску наследие политики разрядки в отношениях с СССР, которую формировали другие представители свободных демократов - Вальтер Шеель и Ганс-Дитрих Геншер. А стоило ему сделать предложение относительно движения в направлении улучшения отношений с Россией, как его сразу назвали "человеком, который понимает Путина" (по-немецки: Putin-Versteher - Ред.), отметил Линднер.

"СДП поддерживает принципы международного права, СДП видит Германию частью Запада - поэтому трансатлантические отношения имеют приоритет, поэтому мы при каждой возможности оказываем поддержку нашим восточноевропейским партнерам по НАТО, мы не принимаем аннексию Крыма, которая противоречит международному праву, или любые другие имперские жесты Кремля", - заявил Линднер.

Он добавил, что санкции против России нужно усиливать, если есть регресс в выполнении договоренностей.

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При этом он упрекнул ЕС в определенной снисходительности в течение длительного времени относительно соблюдения санкционного режима, указав как противоположность этого расширение санкций из-за поставок турбин Siemens в Крым.

"Однако если наблюдается прогресс, то санкции должны быть ослаблены, шаг за шагом, не как аванс со стороны Запада, но поэтапно это должно быть возможным", - подчеркнул Линднер.

Он считает, что вопрос Крыма сейчас решить не удастся, об аннексии полуострова нужно говорить, никогда не принимать, но не стоит все другие вопросы привязывать к нему, поскольку в таком случае не будет прогресса в отношениях с Россией. По его словам, примером такого длительного временного состояния может быть Северный Кипр (самопровозглашенное государство, которое признала только Турция. - Ред.).

При этом в обнародованном ранее 5 августа фрагменте интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke Линднер отметил, что вопрос аннексированного Россией Крыма следует рассматривать отдельно. "Я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", - отметил Линднер. Он указал также на необходимость поэтапной отмены санкций, что стало бы вознаграждением за отдельные шаги со стороны России. Эти слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях.

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Свободная демократическая партия, согласно последним социологическим опросам, имеет поддержку около 8% избирателей и проходит в Бундестаг на выборах 24 сентября. Возможно ее вхождение в правительственную коалицию с христианскими демократами Ангелы Меркель. Руководство СДП последовательно выступало с осуждением действий России в Украине и за соответствующие санкции против Москвы.
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это зашквар пионер. ты попал. теперь с тобой даже здороваться не по понятиям....

и теперь ты можешь рассказывать "меня не так поняли"... поздно пить виски...
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этот мамин еца немецкий не может понять что нет раздельно Ху..ло и Россия
это 2 в одном флаконе...
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не иски а шнапс. но точно то что попал этот чертила по полной. Ни один бюргер с ним за руку теперь здороваться не станет ибо он прикормленный мордвой и связан с ундеменшами из на роисии. А это расовое преступление в нормальном обществе.
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В Німеччині не лишилось нормальних політиків, тільки повії путіна. Німеччину потрібно усунути від переговорів по припиненню війни, це фактично сам путін говорить голосом Німеччини!
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Мне на каменты с закрытой темы бережной приходят ответы. Как такое может быть? Для кого-то коменты открыты?
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Просто кто-то открыл страницу до того, как закрыли комменты, и не обновлял её. Вот и может пока писать.
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Стоило мне предложить улучшить отношения с РФ - назвали

...стоило мне предложить сменить ориентацию -- назвали пидаром!
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Кароче - взял кровавые бабки у фсбешника и слился. Ты свою миссию выполнил. Использован уже.
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Либераста немецкого заставили визжать, как сучку - сказал бы Мерлин Менсон.
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Поздно отмазываться ,будешь путинским холуём !
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І вистачає у когось часу та терпіння з такими фекалами спілкуватися.
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Бабло на кармане. Можно давать заднюю. Старо как мир!
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Быстро ему по голове настучали, несмотря на выходной день
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А тим часом усі ми думаємо, що китайці забирають собі далекий схід методом прямого переселення.)))

Павел Пряников
3 год. ·

Что неприятно поразило в Питере: перестройка сферы услуг под китайцев. Почти везде текстовая трансляция не только на английский, но и китайский. Вплоть до того, что пресса уже есть на китайском. Три года назад такого не было. Ну и около туристических объектов просто муравейники китайцев. Внешне они как роботы, точнее, как муравьи.
Поговорил со знающими питерцами, и они рассказывают, что китайский туризм, в отличие от европейского, почти не приносит денег. Китайцы пакетом всё покупают в Китае, а на местах - китайские точки: общепита, гостиниц и услуг. В итоге хорошо, если 20% их трат вливается в местную экономику.

Ночью ехали в Сапсане, набитом китайцами. Чихают, блюют, проводник ругался, что ссут мимо унитаза, и это хуже орды. На Ленинградском вокзале этот муравейник потянулся в свои автобусы - строем, без слов, безэмоциональные - страшное зрелище. Последние дни перед концом времён в России - когда в Москве начнут в метро объявлять остановки на китайском.
И насколько я понимаю, этот ад "конвергенции с Китаем" будет только нарастать.
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Не надо свои сексуальные увлечения всем рассказывать. Бери бидон с вазелином и поезжай налаживать свои отношения с путеным в мацкву . Кто тебя держит ?
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Его держит возраст. Хуйло облизывает пупки только молодые, старыми уже давно брезгует.
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Человек который понимает Путина = Газпромовская проститутка

Так что не на что тут обижаться. В стране где идёт война, это ещё слабенькие претензии.
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ето серьезный косяк Кристиан.
смерека плаче жде тебе...
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Видно после спича свои же и затюкали.Пришлось заднюю включать.подхуйлик хренов.
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Раша не просто токсична, вона ядовита по 10-ти бальній шкалі ядовитості. Це означає, що з рашою не можна не те що мати відносини якісь там, а й говорити про це в голос. Раша з кацапами це проказа і чума в одночас. Вони не виліковні і вбити їх не можна. Можна тільки ізолювати від суспільства.
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пастор....в офшорах не замечен.
злой как собака - шо надо.
крым сдал? - детский лепет.... предатели там все.
Украину спас.
пастор - думайте паное....
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немецкие либерастики они такие-
переобуваются на ходу
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Вот из-за такого дерьма и вырастают в странах гитлеры,сталины,муссолини,путины.А потом Америка ,с которой они все время бодаются,будет их опять из дерьма вытягивать.
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Социалисты бундеса это то же смое, что радикалы в Украине. Заплатили, промычали, дали под жопу - соскочили. Бабло рулит
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Очередная кремлёвская шавка скулит.Его не так понимают...
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Это классический зашквар, тронул опущенного и всё
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Из российских СМИ
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Сенат США требует от FIFA лишить Россию ЧМ-2018 из-за использования рабского труда


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а парашка хоть что-то одно выполнила,что позволяет говорить об улучшении ситуации?
пока парашка не вернет наглабленное, ни о каком улучшении отношений говорить нельзя
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Німецькі політикани-ліберасти вишикувались в чергу для лизання дупи Хуйла.
Коли дуче Бенито в 1935 році напав на Ефіопію, була та ж сама картина, що зараз з Кацапердією, яка напала на Україну. Імператор Селассіє благав з женевської трибуни Ліги націй врятувати народ Ефіопії. Та куди там... Що значили для майбутніх мюнхенських зрадників якісь ефіопи, яких дуче труїв десятками тисяч бойовими ОВ і поливав іпритом, в порівнянні з "цивілізованим римлянином" Муссоліні. Так, пил під ногами. Ось так і ми, українці, для европоцівських либерастів, що лівих социков-поциков, що правих либерастів, в порівнянні з вигідним для них Хуйлом.
Напевно все могло бути по іншому, якби в 1946 році в Нюрнберзі судили і повісили не лише нацистських злочинців, але і Невіла Чемберлена з Даладье, які нарівні з нацистами були призвідцями світової бійні. Тоді б і сучасні ліндерни сто разів подумали, чи варто робити гешефти з кацапськими людоїдами.
А взагалі-то уся справа в прибутку. За нього, священного тільця ліберастів-буржуїв, вони готові своїх партнерів-диктаторів навіть немовлятами годувати.
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Стоит предложить что-то улучшить... и на тебе...
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Такие немецкее "либералы" в 1933 году привели в Германии к власти Адольфа Гитлера, а следствие СС, Гестапо и как правило десятки миллионов погибших из-за таких гондонов, как этот фашик Линднер-Гиммлер из СДП.
Кстати, Гитлеровская партия называлась НСНРП (социалистическая).
Что в первом случае есть "социализм", что во втором "социализм".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСтоило мне предложить улучшить отношения с РФ - назвали "человеком, который понимает Путина", - лидер немецких либералов объяснил свою позицию по Крыму
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