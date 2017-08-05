 Суд освободил из-под стражи обвиняемого в убийстве трех шахтеров, несмотря на протест прокуратуры, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Убийство произошло 20 мая 2013 года в городе Покровск (бывший Красноармейск). Двое мужчин, вооружившись огнестрельным оружием, приехали в гаражный кооператив "Южный" с целью завладения транспортным средством. Там преступники решили похитить автомобиль "Toyota Avensis", а его владельца убили. После того, как убийцы застрелили владельца машины, они пытались скрыть его тело в багажнике автомобиля. В это время к гаражу подъехали еще двое шахтеров. Оба они также были застрелены, а злоумышленники скрылись на похищенном авто. Все убитые мужчины были рабочими ПАО "Шахтоуправление "Покровское" Красноармейского района", - напомнила подробности дела пресс-секретарь Генерального прокурора.
"Одного из убийц задержали через несколько дней, другого экстрадировали из Российской Федерации, куда он уехал к родственникам сразу после совершения преступления. Однако, вопреки ходатайству прокуратуры, по решению коллегии судей в апреле 2015 года один из убийц был освобожден из-под стражи под залог. После завершения судебного следствия он скрылся и до сих пор находится в розыске. Другого обвиняемого в декабре 2015 года Красноармейский горрайонный суд приговорил к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы", - отметила Сарган.
"Однако, стороной защиты была подана жалоба и в апреле 2016 производство было направлено на новое судебное рассмотрение в Димитровский городской суд. В пятницу, 4 августа, судом принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей 27-летнему обвиняемому и изменена мера пресечения на домашний арест без права на апелляционное обжалование. Такое решение суд принял, ссылаясь на судебную практику Европейского суда по правам человека, а именно - на п.4 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которое было признано по делу "Харченко против Украины" (важно отметить, что указанное дело касается хищения средств на предприятии, а не особо тяжкого преступления как умышленное тройное убийство)", - подчеркнула пресс-секретарь Генерального прокурора.
"Учитывая тяжесть совершенных мужчиной преступлений, а также побег второго фигуранта после выхода под залог, прокуратура Донецкой области считает указанное решение незаконным и неправомерным, которое может привести к тяжелым последствиям", - резюмировала Сарган.
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я ты себя карамелька, небось, особо умным при отсутствии мозгов считаешь?
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С каких пор у нас прецедентное право?
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Насчет судьи - согласен.
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И что из этого мы имеем?
Из европейского - пока лишь гейпарады.
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мы можем иметь разные мнения о пете и юле....
цель то одна - и никто не знает кто прав.
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Все отписались?
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