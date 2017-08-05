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Все про:прокуратура (3097) суд (21368) убийство (5106) Сарган (203)

 Димитровский городской суд освободил из-под стражи обвиняемого в убийстве трех шахтеров, несмотря на протест прокуратуры, - Сарган

убийство суд

Прокуратура Донецкой области считает указанное решение незаконным и неправомерным, которое может привести к тяжелым последствиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

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"Убийство произошло 20 мая 2013 года в городе Покровск (бывший Красноармейск). Двое мужчин, вооружившись огнестрельным оружием, приехали в гаражный кооператив "Южный" с целью завладения транспортным средством. Там преступники решили похитить автомобиль "Toyota Avensis", а его владельца убили. После того, как убийцы застрелили владельца машины, они пытались скрыть его тело в багажнике автомобиля. В это время к гаражу подъехали еще двое шахтеров. Оба они также были застрелены, а злоумышленники скрылись на похищенном авто. Все убитые мужчины были рабочими ПАО "Шахтоуправление "Покровское" Красноармейского района", - напомнила подробности дела пресс-секретарь Генерального прокурора.

"Одного из убийц задержали через несколько дней, другого экстрадировали из Российской Федерации, куда он уехал к родственникам сразу после совершения преступления. Однако, вопреки ходатайству прокуратуры, по решению коллегии судей в апреле 2015 года один из убийц был освобожден из-под стражи под залог. После завершения судебного следствия он скрылся и до сих пор находится в розыске. Другого обвиняемого в декабре 2015 года Красноармейский горрайонный суд приговорил к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы", - отметила Сарган.

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"Однако, стороной защиты была подана жалоба и в апреле 2016 производство было направлено на новое судебное рассмотрение в Димитровский городской суд. В пятницу, 4 августа, судом принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей 27-летнему обвиняемому и изменена мера пресечения на домашний арест без права на апелляционное обжалование. Такое решение суд принял, ссылаясь на судебную практику Европейского суда по правам человека, а именно - на п.4 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которое было признано по делу "Харченко против Украины" (важно отметить, что указанное дело касается хищения средств на предприятии, а не особо тяжкого преступления как умышленное тройное убийство)", - подчеркнула пресс-секретарь Генерального прокурора.

"Учитывая тяжесть совершенных мужчиной преступлений, а также побег второго фигуранта после выхода под залог, прокуратура Донецкой области считает указанное решение незаконным и неправомерным, которое может привести к тяжелым последствиям", - резюмировала Сарган.
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Все как госпредатель Петька обещал три года назад !
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Суди по злочинам в Донецькій області потрібно проводити в Тернополі, тоді судді не будуть боятись помсти бандитів і не будуть відпускати їх під підписку! За одну тільки агітацію за ДНР в Тернополі дають 15 років тюрми, а суди Донецької та Луганської області відпускають вбивць на яких десятки вбитих жертв або солдат ЗСУ! Це не може так продовжуватись! Після того як влада свіно-бариг відправиться в дострокову відставку, всі ці вироки будуть переглянуті як неправосудні і всі вбивці та терористи будуть арештовані і розстріляні.
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спасибо за приглашение, но иди один, мне с тобой не по пути! :D
я ты себя карамелька, небось, особо умным при отсутствии мозгов считаешь?
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А коментарі до статті про Вищу Справедливість щодо московської підстилки Бережної "Цензор" відключив... Когось "засмучує" людська радість.
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И снова Порошенко зрадофилам в штаны насрал. Как он только успевает и на самолете летать, и в дырявые портки зрадофилов срать?
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Тебе даже успел мозги засрать. Живешь же с этим. Тебе это даже нравится.
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Тобі Пукін засрав мозги і теж живеш ще й огризаєшся.
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Смешно. Но ничего... Ты продолжай. Интересно же. Хуйло? Мне? Не тебе? Засрал мозги? Я ничего не перепутала?
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Конечно же Порошенко ни в чем не виноват. Не Президент же судей назначает, а Лига Сексуальных реформ наверное.
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Лигу Сексуальных реформ ,реформ полиции,прокуратуры,судов - возглавляет тот - же главарь что был основателем партии рыгоаналов !
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Совсем долбанулись, какой домашний арест если пожизненный срок светит.
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Это уже не звоночки, это уже набат судейского беспредела. Сколько же им нужно дать зарплаты, чтобы они наконец-то подавились своими взятками за такие решения? Нисколько. Их всех нужно менять. Такой суд никому не нужен.
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Да прям-таки никому не нужен. Подсказывать не буду. Пусть секретом останется.
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нікого не треба міняти... Є лише один спосіб - з одного треба здерти шкіру живцем.
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Теперь должен быть суд Линча-всем народом грохнуть судью и обвиняемого!
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"Такое решение суд принял, ссылаясь на судебную практику."

С каких пор у нас прецедентное право?
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уже давно, а ты не знал ? Но, в даном конкретном случае судья или дебил или мразь
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Хренушки, у нас континентальная система права и уже давно. А ты не знал?
Насчет судьи - согласен.
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Вы подвергаете сомнению в то что суды в Украине самые честные,Украина самая правовая и рехформированная а президентик в оффшорах прячет наворованные деньги а не заработанные ?
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На майдане люди стояли за европейские ценности: за честные справедливые суды, которые бы сажали коррупционеров, за свободу СМИ, за честные выборы.
И что из этого мы имеем?
Из европейского - пока лишь гейпарады.
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Один Майдан нічого не вирішить. Потрібна тяжка праця по знищенню цієї системи. Це справа не одного року, а може і десятиріччя.
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Сам в ахуе, стало просто не то что хуже, просто все все знаем, а ни чего не можем...
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Даунбаські судді чекають приходу "рускава міра". Там ці урки будуть головними, тож не варто з ними сваритися.
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сорену.
мы можем иметь разные мнения о пете и юле....
цель то одна - и никто не знает кто прав.
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На всі побутові розбірки "данецьких" - суддів не вистачить.
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Кто и что понял? Дважды перечитала. Одного отпустили, он сбежал. Второму дали пожизненное. Так кого отпустили сейчас под залог? До рассмотрения апелляции осужденный должен отбывать уже назначенное наказание и ни о каком продлении срока содержания под стражей даже речи идти не может. Либо приговор отменён и тогда непонятно о чём лепечет Саган.
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Хватит ныть,вы же мужики,начните линчевать судей,тогда будут изменения
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДимитровский городской суд освободил из-под стражи обвиняемого в убийстве трех шахтеров, несмотря на протест прокуратуры, - Сарган
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