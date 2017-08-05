 "Мне запретили ехать в Литву, Латвию, в Украину", - российский певец Газманов дал концерты в оккупированных Донецке и Луганске

"Мне запретили ехать в Литву, Латвию, в Украину. Пускай. Я для своих людей, для тех, кому нужен. Я нужен здесь, и я здесь", - цитирует исполнителя Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я бы хотел в следующий раз приехать сюда, в страну, которая свободная, независимая, мощная, в которой все счастливы люди, в которой дети смеются, радуются. Я хотел бы всем пожелать, чтоб в следующий раз, чтоб это было скоро, я приехал бы в страну, которая ничего не боялась, и все было бы хорошо, - добавил Газманов.
Напомним, в августе 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало список из 14 деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности государства. В нем среди прочих был Газманов.
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https://youtu.be/SALJ9qfTSBg
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этот чоли представитель гей-рока?
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" -Сидит??
- Кто??
- Ну памятник, сидит или стоит??.."
..
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Это падло себя "прибалтийцем" в конце 80-х начале 90-х выставляло, чуть-ли не прибалтийцем и литовцем, чмо вонючее. А тогда людям в СССР нравилась свободная Прибалтика и на каждый концерт из Прибалтийских хлопцев, внезависимости от того, что они были латышами, эстонцами или литовцами на концерты шли ТЫСЯЧАМИ.
И вот это гамно-газманов из сталинской "калининградской области города "гусева", сочинив себе историю, чтоон был моряком дальнего плавания и прочую хуетень вылезло на самый верх политической кацапо-фашистской арены
А на самом деле это кацапское падло, сын НКВД-ешника из "калининградской области" город "гусев" при поляках назывался Гомбин, при немцах Гумби́ннен а при кацапах Гусев.
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Физика. 1-ый курс. Закон сохранения ...овна в природе.
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Вони ж псують свій смак такими "шедеврами"! Шкода, хтось жеж зробив з нього колись відомого. .. Пепець.. Невже люди були такими примітивними що слухали газманових??
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