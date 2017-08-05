EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  5613  135
Материалы по теме:
Все про:концерт (347) Луганск (3476) Россия (71742) певец (59)

 "Мне запретили ехать в Литву, Латвию, в Украину", - российский певец Газманов дал концерты в оккупированных Донецке и Луганске

газманов

Российский певец Олег Газманов и группа "Эскадрон" приехали с концертами в оккупированные Донецк и Луганск.

"Мне запретили ехать в Литву, Латвию, в Украину. Пускай. Я для своих людей, для тех, кому нужен. Я нужен здесь, и я здесь", - цитирует исполнителя Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я бы хотел в следующий раз приехать сюда, в страну, которая свободная, независимая, мощная, в которой все счастливы люди, в которой дети смеются, радуются. Я хотел бы всем пожелать, чтоб в следующий раз, чтоб это было скоро, я приехал бы в страну, которая ничего не боялась, и все было бы хорошо, - добавил Газманов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский музыкант Шнуров о концертах в оккупированном Крыму: "Без разницы, где выступать". ВИДЕО

Напомним, в августе 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало список из 14 деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности государства. В нем среди прочих был Газманов.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вот клип Газманова, который я просматриваю с удовольствием - и всем рекомендую...
https://youtu.be/SALJ9qfTSBg
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я щось не зрозумів... А лугондонія цій абізьяні чим не вдоподоби?😕😕😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень ЖАЛЬ, что не в США,Англию,Швейцарию и тд и тп...А вообще-УРОД-УРОДОМ!!!"..."певун" при"дворный"...???...Кстати,а про что ОНО "пело"???...блин,родной брат "валерии "...???...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і в мене)) Пам"ятаєте?
" -Сидит??
- Кто??
- Ну памятник, сидит или стоит??.."
..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У бабушек во дворе поспрашивай, может они еще помнят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эскадрон моих мыслей шальных, вроде, если память не подводит. Лет 25 назад его слушал. Сейчас с удивлением узнал, что оно ещё живо и может издавать звуки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в 90х пело о каком то есауле,трахнувшем коня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я помню только про есаула с конем, кто-то там кого-то бросил - про Люси его сынуля пел. (по-моему, не помню)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну в ОРДЛО ж не заборонили?? От і єхай нх в ОРДЛО.. Там тебе чекає шалена популярність, там як раз і захоплюються гівнами мамонтів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гребаный попсун фанерный,неужели бесплатно пел ротом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какую страну -Лугандонию или Даунбосянию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
наградите его там в лугандоне значком каким,видите страдает певчишко от бендероцев,можно и бюст на площади воодрузить за претеснения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я біы его наградил, как Кадырка Колюбаскова - тортом в морду. Вот весело будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так пусть старый козлячий гондон съепет петь в кабаках российского Иваново, и посерит от счастья возле "русской" берёзаньки.
Это падло себя "прибалтийцем" в конце 80-х начале 90-х выставляло, чуть-ли не прибалтийцем и литовцем, чмо вонючее. А тогда людям в СССР нравилась свободная Прибалтика и на каждый концерт из Прибалтийских хлопцев, внезависимости от того, что они были латышами, эстонцами или литовцами на концерты шли ТЫСЯЧАМИ.

И вот это гамно-газманов из сталинской "калининградской области города "гусева", сочинив себе историю, чтоон был моряком дальнего плавания и прочую хуетень вылезло на самый верх политической кацапо-фашистской арены

А на самом деле это кацапское падло, сын НКВД-ешника из "калининградской области" город "гусев" при поляках назывался Гомбин, при немцах Гумби́ннен а при кацапах Гусев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Расскажите мне, а что, Эстония у нас ватная? Не особо ее слышно и этому педриле (я не про геев) не перекрыла дорогу. Спасибо. Пожалуйста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если ...овно не впускать в Украину и в страны Балтии, то оно обязательно всплывёт в ДНР / ЛНР.
Физика. 1-ый курс. Закон сохранения ...овна в природе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Макаревич может куда захлчет...Может пора в порядок привести"Эскадрон твоих мыслей шальных"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шовинизм лечению не поддается. Особенно великорусский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в литве латвии и украине куча совков и руцьких - его тема, нет упорно лезет в дыру после чего ему рынок обрезают. тупое упорство какое-то
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это говно еще и возмущается? А духовноскрепные Магадан, Можга, Воткинск? Разве ему мало? Тем паче, что на следующем новогоднем огоньке, ему посчастливиться петь с Панином или Джигурдой.... Этож просто ХайльПутинЖизни!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
як взагалі люди можуть слухати таку примітивну музику або пісні??
Вони ж псують свій смак такими "шедеврами"! Шкода, хтось жеж зробив з нього колись відомого. .. Пепець.. Невже люди були такими примітивними що слухали газманових??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мне запретили ехать в Литву, Латвию, в Украину", - российский певец Газманов дал концерты в оккупированных Донецке и Луганске
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти