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Все про:КНДР (235) санкции (6378) Совбез ООН (556)

 Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР

кндр

Члены Совета Безопасности ООН одобрили в субботу резолюцию, предусматривающую введение дополнительных санкций против КНДР.

В ходе голосования все члены Совбеза проголосовали за этот документ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Украина жестко осуждает второй за месяц запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, - МИД

В пятницу сообщалось, что США представили проект дополнительных санкций СБ ООН против КНДР, цель которого - уменьшить северокорейский экспорт на $1 млрд. Согласно документу, КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Кроме того, государствам - членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и делать инвестиции в совместные проекты с северокорейскими компаниями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развитие Северной Кореей ее ядерной программы - это проблема не только США. Китай должен действовать, - постпред США в ООН Хейли

Принятие документа может стать ответом на очередной пуск Северной Кореей баллистической ракеты. В июле в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".
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"Но был один, который"... наложил?

Или неужели и россосия против пупса голосвала?
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Народ,да это же не против КНДР,а против России.
Рабочие на лесоповалах в Амурской области отрабатывают.
Да и морепродукты через Владивосток идут.
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Поскорее бы быдло там с голоду подохло и Южная Корея бы облагородила ту территорию
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Для этого Китай должен прекратить экономические отношеня с КНДР!
По данным, представленным CIA World, в 2011 году Китай потреблял до 67,2 % всего северокорейского экспорта и поставлял в эту страну порядка 61,6 % товаров от всего северокорейского экспорта. Южная Корея потребляла 19,4 % от общего экспорта Северной Кореи и поставляла стране около 3,6 % от общего импорта, а ЕС поставлял в страну только 4 % товаров.
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Луганщина Украина
on Thursday

"Сволочи" ЛНР
или
как Россия использует детей для войны с "хунтой"

События, о которых пойдет речь в этой публикации, происходят сейчас и не где-то в Африке, и не в сюжете фильма "Безродные звери", а всего лишь в менее чем 400 км южнее Харькова. В городе Ровеньки под Луганском, захваченном русскими оккупантами в 2014 году. Именно здесь "высокоморальные" представители русского мира создали школу малолетних диверсантов из местных школьников в возрасте от 10 до 16 лет.
Ранее разные СМИ уже писали об этой школе. Мы решили проверить существует ли она по состоянию на сейчас.

Так вот, школа существует и вполне функционирует!
Летом 2017 года "детки" тренируются в летнем лагере "Зарница", недалеко от Ровенек. Осенью планируется их перемещение в город, в здание бывшего ДОСААФ.
Основные предметы совсем не являются обычными для патриотического воспитания юношей и девушек - тактическая разведка с акцентом на планирование и проведение диверсий на объектах, минно-подрывное дело, легендирование при нахождении на незнакомой территории.
Основы конспирации в данном заведении прививают с первых дней, потому большинство родителей будущих диверсантов остаются в неведении об истинном содержании процесса обучения в "Школе военно-патриотического воспитания".
Большинство инструкторов местные "спецы", прошедшие соответствующую подготовку в закрытых военных лагерях Ростовской области РФ в 2014 году. Иногда, и почти всегда на экзамены, приезжают "неизвестные представители" с территории РФ. Они же выборочно работают с будущими "выпускниками"...., угадайте зачем...
Всего в школе проходят подготовку более 100 ребят. Есть среди них приезжие - из оккупированного Донецка и украденного Крыма.
По нашей информации, второй (с 2015 года) выпуск "сволочей" состоялся в 2017 году и теперь некоторые из них "успішно склали іспити" в высшие учебные заведения Украины, а кто-то "проводит каникулы у бабушек" не только в прифронтовых сёлах, но и где-то под Винницей, Николаевым и Хмельницким.... Наивные бабули отдают последнее из своей мизерной пенсии любимому внучку, который убежал от войны, чтобы дать ему черешеньку и клубничку... А внучек - юный диверсант из ЛНР - рассматривает поездку на территорию "хунты" лишь как задание: разведать настроения, привезти рыбку с ботулизмом, отравить колодец, устроить пожар....
Оцените двуликость рАссейской системы! Пока одних украинцев, в том числе таких как Сущенко, Сенцов, Сизонович, Неделяев... тупо "пакуют" по надуманным делам, кремлевские спецслужбы в Украине нарушают все возможные конвенции и правила ведения войны - втягивают в боевые действия несовершеннолетних!
Данная публикация предназначена как для понимания двуликости Кремля, так и для использования изложенных фактов в рамках будущего судебного процесса в Гааге против Путина, его прихвостней и предателей Украины.
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Сильно гитлерюгенд помог Третьему Рейху? Вот и тут так же будет.
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Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР - Цензор.НЕТ 9752Daniel Rodriguez23 год ·
На друга всех россиянъ, Ким Чен Ына, обрушивается новый бан на экспорт в С.-Корею - еды, угля, руды, стали.
Видимо, то же самое ждёт и вставшую скален раасиюшку, но в обратном порядке (импорт из неё)Reuters World‏Verified account @ReutersWorld 1h1 hour agoBREAKING: U.S.-drafted U.N. resolution would ban all North Korea exports of coal, iron, lead, seafood - diplomat
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"санкции" проти КНДР мені нагадують "санкції" проти Росії...все "ужисточают" і "ужисточают" ...світом правлять 3,14дараси
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КНДР никто не хочет себе... ...там не ГДР. ...а в ГДР до сих пор все долбанутые -- цены выше, зарплаты ниже... ...а мы налог на Солидарность платим -- и конца не видно...
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Чо та тут не чиста как та!Пу-Тэн неиначе как опять многоходовочку придумал?Проголосовал За!А закулисами будет кормить Пупсика Ына ядерной начинкой(((....За то опять в шоколаде и не вызвал озабоченности мировой общественности!..У-ууу Гнидаа!
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Будут морозить эту тему до упора... ...и шо там потом будет, когда всё рухнет и все манкурты начнут разбегаться по нормальным странам, кто его знает? -- горе будет. Это точно.
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Вот поэтому и нужно их утилизировать как можно скорее
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Шо ты предлагаешь? -- выбрать хуйла американским президентом? -- тот сможет в сортире -- целыми хрущёбами мочить...
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Нет, Китай прежде всего об этом должен думать. А там ребятки особой гуманностью не отличаются
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Да ни чего там не рухнет без динамита и смелых парней с Техаса!!!Будет как всегда идти вялая шизофрения...Путя не зря дурачится на Байкале)Знает шо горох на лбу синякоф не оставляет..
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Китай? -- да у него своих проблем выше поребрика... ...КНДР будет жить. ...на наш век хватит... -- кормить их, никчему негодных...
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КНДР для китая как бультерьер на поводке против США(((....Думаешь Китай сльет свою верную цепную Гавку!?
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А коментарі до статті про Вищу Справедливість щодо московської підстилки Бережної "Цензор" відключив... Когось "засмучує" людська радість.
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