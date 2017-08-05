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 Гибель Бережной в Хорватии: автомобиль влетел в столб на трассе, - СМИ

Бывший народный депутат Украины от Партии регионов Ирина Бережная погибла в Хорватии вследствие того, что автомобиль, в котором она ехала, врезался в столб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом пишет местный сайт Zadarski.

По информации ресурса, инцидент произошел в 1:30 по местному времени на дороге между городами Масленица и Поседарье. Автомобилем Mercedes на болгарских номерах управлял 38-летний болгарин. По неизвестным причинам машина врезалась в фонарный столб на трассе.

Известно, что водитель и Ирина Бережная погибли на месте. 8-летняя дочь экс-нардепа получила травмы и была госпитализирована в больницу города Задар.

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Напомним, ранее появилась информация, что автомобиль с Бережной вылетел с серпантина на побережье Адриатического моря.
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