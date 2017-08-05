 Россия будет добиваться доступа на свои дипломатические дачи в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Мы будем добиваться, мы никогда не откажемся от наших прав на эту дачу. И посмотрим, что из этого дальше будет получаться", - сказал он.
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Не полная картинка
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видишь картинка явно обрезана, сзади не полный фон)
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На крайняк в бобровьих хатках смогут жить бо кацапы самостоятельно даже зодчество бобров не осилят.
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Слова всіх російських політиків нічого не варті.
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Свои своих не выдадут - а Прокуратура США "не будет замечать ..."
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Они должны выполнять приказы из Кремля.- добиваться любыми путями возвращения дач в пользование России. Где будут прятаться Лавров-Путин-Сечин и вся гоп-компания и доживать на старости их дряхлые деньки ? В безопасности себя чувствовать они будут только в таких местах - с дипломатической неприкосновенностью. Все эти замки и дворцы в Европе им ничего не гарантируют - и естественную смерть прежде всего ...
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Кацапе! Коли підходиш до американця, спочатку попроси його "Колл мі Містер!", а якщо американець не зреагує, то скажи з південним акцентом "М-мен! Айм хангрі!". Скоріш за все подасть.
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