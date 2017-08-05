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Все про:дипломатия (1003) дипломаты (220)

 Россия будет добиваться доступа на свои дипломатические дачи в США

россия сша

Бывший посол России в США заявил, что официальная Москва будет добиваться получения доступа на свои дипломатические дачи в США и не откажется от права на них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Мы будем добиваться, мы никогда не откажемся от наших прав на эту дачу. И посмотрим, что из этого дальше будет получаться", - сказал он.

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

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28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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россия добивается доступа на свои дипломатические дачи в США :D :D
Россия будет добиваться доступа на свои дипломатические дачи в США - Цензор.НЕТ 303
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А где иконы, крестный ход, дети и женщины "впереди, а не сзади"?
Не полная картинка
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цензура дальше не пропустила)
видишь картинка явно обрезана, сзади не полный фон)
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Тогда уж к шалашам и землянкам.
На крайняк в бобровьих хатках смогут жить бо кацапы самостоятельно даже зодчество бобров не осилят.
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Шалашик , только шалашик , как у кагтавого Валодьки в финском разливе !
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не только бумагу. там еще лампочки остались, не важно что на 110 вольт но главное - Унитазы. А это самые сокральные символы для русни.
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Хочу видеть! Желательно пробиваться с боем.))))
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Не удивлюсь, если при этом будут прикрываться женщинами и детьми. Возможно, своими же.
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во твари наглые. их из хаты вышвыриваешь, а они добиваются права у тебя на диване лежать,суки
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Что это так кацапов тянет на дачи? Небось в погребке после Чуркина остался "боярышник"
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І чого варті слова екс-посла? Чого на них взагалі увагу звертати?
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Екс, не екс...
Слова всіх російських політиків нічого не варті.
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епанутым нет покоя...и не будет,это уж точно пока "рыбаку" ласты не склеют....
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"дядь!а дядь! дай пять копеек!...а может тебе ключ от квартиры,где деньги лежат?"
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А смысл возвращать? Такими темпами скоро тут их дипломатов не останется.
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Дачи нужны, чтобы жить там - прячась от граждан РФ и от новой власти в Кремле в будущем.
Свои своих не выдадут - а Прокуратура США "не будет замечать ..."
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И что русские дипломаты действительно настолько наивны?
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У "русских" - а правильно говорить "российских" - дипломатов нет выбора.
Они должны выполнять приказы из Кремля.- добиваться любыми путями возвращения дач в пользование России. Где будут прятаться Лавров-Путин-Сечин и вся гоп-компания и доживать на старости их дряхлые деньки ? В безопасности себя чувствовать они будут только в таких местах - с дипломатической неприкосновенностью. Все эти замки и дворцы в Европе им ничего не гарантируют - и естественную смерть прежде всего ...
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крестным ходом пойдут добиваться? колонну идущих нах возглавит поклонская
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больные люди. Их сцаными тряпками еле через черный ход вытолкали, а они как ни в чем не бывало уже назад через окно лезут...
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Что ж там рашисты заныкали на этих дачах в Америке, что на гавно исходят, лишь бы снова туда попасть? Надеюсь, мягкотелому Трампу не дадут возможности проявить слабинку по отношению к заморским зайдам.
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Американская дача для российских дипломатов.
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простое обыденное жлобство во главе главного ЖЛОБА Х-ла
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А что, крестный ход за возвращение дачи не помог? Печалька
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И посмотрим, что из этого дальше будет получаться..Источник: https://censor.net.ua/n450577




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их в двери они в окно.... паразиты просто... тараканы!
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И эти люди пытаются убедить нас отказаться от Крыма. это даже не смешно. Это презрительно
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кацапи на повному серйозі вирішили погратися не в індіанців, а у білих американців?
Кацапе! Коли підходиш до американця, спочатку попроси його "Колл мі Містер!", а якщо американець не зреагує, то скажи з південним акцентом "М-мен! Айм хангрі!". Скоріш за все подасть.
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Ахахаа!!! Разейские дипломаты пожив в загнивающей Америке отказываются возвращаться в свою Федерашку...
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Козломордые, к чему столько нытья? Заселяйте дачу и склад под Мацквой которую вам Хуйло освободил от американцев...
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Господь ударил посредине. Края напряглись
Россия будет добиваться доступа на свои дипломатические дачи в США - Цензор.НЕТ 823
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не успели оттуда забрать самогонный аппарат? или стратегический запас боярышника?
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Ты смотри. Их в дверь - они в окно! Скрепы однако!
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