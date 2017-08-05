 "Для Путина наказать своих врагов является чрезвычайно важным", - Саакашвили считает президента РФ причастным к гибели Качиньского под Смоленском

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили в интервью телеканалу Republika.
По его словам, катастрофа польского самолета под Смоленском в 2010 году наступила в результате намеренных действий Путина, который таким образом мстил Качиньскому за его международную активность.
Саакашвили напомнил, что в 2008 году Качиньский стал инициатором совместной с президентами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии поездки в Тбилиси, чтобы поддержать грузинский народ перед лицом российской агрессии.
"Качиньский был не только угрозой, но и символом. У него тогда не было военной силы, но была сила символическая.... Для Путина наказать своих врагов является чрезвычайно важным", - сказал политик.
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Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский.
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По информации местных СМИ, авария произошла в 1.30 ночи в Хорватии, на трассе между городами Масленица и Поседарье. «Мерседес» был на болгарских номерах, как и погибший водитель - 38-летний болгарин по национальности.
https://inforesist.org/gibel-irinyi-berezhnoy-podrobnosti-dtp-i-foto/
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Возникает логический вопрос, а почему он не мстит нашему гаранту...
Не может, не хочет, нет желания, возможности... Или???
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На другой день, ни свет ни заря, когда фурщики увозили на базар в местечко Кошары волнующихся мелких спекулянтов, насадив их по пятнадцать человек в одну фуру, ксендз Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксендз --
Алоизий Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимировичем, ксендз Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал грушу, вызвав звуки матчиша. После этого ксендзы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять.
Охмуряли они его целый день. Как только замолкал Кушаковский, вступал Морошек. И не успевал он остановиться, чтобы вытереть пот, как за Адама снова принимался Кушаковский. Иногда Кушаковский поднимал к небу желтый указательный палец, а Морошек в это время перебирал четки. Иногда же четки перебирал Кушаковский, а на небо указывал Морошек. Несколько раз ксендзы принимались тихо петь по-латински, и уже к вечеру первого дня Адам Казимирович стал им подтягивать. При этом оба патера деловито взглянули на машину.
Через некоторое время Паниковский заметил в хозяине "Антилопы" перемену. Адам Казимирович произносил какие-то смутные слова о царствии небесном. Это подтверждал и Балаганов.© Ильф и Петров
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За стыцов тут базара нет -- они всех под свою дудку пляшут -- хоть и косо, и криво... -- рейгановскую тему проебали в итоге... ... ...побачим, корочше...
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или у вас шизофреников уже на уровне инкстинтов ответы строчатся...
а по сути импичмента что скажешь болезненное...?
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"Сегодня нынешнее грузинское правительство ненавидит Саакашвили так же сильно, как российский президент Владимир Путин, который во время боевых действий 2008 года сказал французскому президенту Николя Саркози: "Я этого Саакашвили повешу за яйца", - утверждает журналист.
"Когда Саакашвили выдавили из Грузии в 2015 году, он отказался от своего грузинского гражданства и принял украинское за день до того, как президент Петр Порошенко назначил его губернатором стратегически важного и печально известного своим разложением города-порта Одесса. Неизменно склонный к донкихотству Саакашвили, будущий великий реформатор, сначала пошел против украинских олигархов, а затем против самого Порошенко. Возможно, в этот раз Саакашвили решил, что не пойдет на компромисс. Как бы то ни было, Саакашвили потерпел неудачу и присоединился к оппозиции. Одесса так и осталась городом взяток", - говорится в статье.
"После первого официального визита Порошенко в Грузию, состоявшегося в прошлом месяце, 17 июля, он лишил Саакашвили его последнего оставшегося гражданства. Саакашвили был тогда в Соединенных Штатах, где и остается", - напоминает Кэткарт.
В понедельник, когда команда вице-президента США Пенса прибыла в Тбилиси, министр юстиции Грузии Теа Цулукиани в эфире крупнейшего телеканала в Грузии снова потребовала вернуть Саакашвили в Грузию из Украины, хотя он находится в США.
"Вообще-то похоже, что Порошенко не хочет, чтобы Саакашвили вообще возвращался на Украину, и время объявления о том, что его паспорт потерял законную силу, было тщательно рассчитано. Согласно Kyiv Post, "24 июля Порошенко перетасовал Комиссию по вопросам гражданства, что его критики сочли подготовкой к отмене гражданства Саакашвили". Через два дня Саакашвили лишили гражданства", - говорится в статье.
"Если бы Порошенко сделал свой ход раньше, искушенный в политике Саакашвили мог бы превратить в драму свое "бегство" с Украины и прибыть в округ Колумбия под объективами кабельных новостных каналов как герой, изгнанный коррумпированным режимом. Но у Саакашвили, уже находящегося в США, было меньше возможностей для показухи в стиле "революции роз": ни цветов, ни самолета, с борта которого можно сойти, ни репортеров, чтобы его поприветствовать. Он просто проснулся в США и узнал плохую новость".
"Америка - не Грузия и не Украина, и Мишу нельзя просто погрузить в самолет по капризу президента", - сказал аналитик Уильям Данбар.
"Однако эта уверенность в завтрашнем дне может не оправдаться. Два высокопоставленных представителя Вооруженных сил США, попросившие об анонимности, сказали The Daily Beast, что более недели назад грузинские власти начали лоббировать Майка Пенса, чтобы тот выслал Михаила Саакашвили", - указывает автор.
"Не похоже, что Кремль хочет его убить, тем более подвесить за яйца в буквальном смысле. Российская стратегия для бывшего грузинского президента - разрушить его наследие, его репутацию и, наконец, его достоинство. Пока, при его же помощи, это работает", - говорится в статье.
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