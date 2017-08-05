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Все про:авиакатастрофа (1066) Качиньский (314) Путин (24100) Саакашвили (1885)

 "Для Путина наказать своих врагов является чрезвычайно важным", - Саакашвили считает президента РФ причастным к гибели Качиньского под Смоленском

саакашвили

Президент Польши Лех Качиньский погиб в результате авиакатастрофы, которая была устроена по заказу президента России Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили в интервью телеканалу Republika.

По его словам, катастрофа польского самолета под Смоленском в 2010 году наступила в результате намеренных действий Путина, который таким образом мстил Качиньскому за его международную активность.

Саакашвили напомнил, что в 2008 году Качиньский стал инициатором совместной с президентами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии поездки в Тбилиси, чтобы поддержать грузинский народ перед лицом российской агрессии.

"Качиньский был не только угрозой, но и символом. У него тогда не было военной силы, но была сила символическая.... Для Путина наказать своих врагов является чрезвычайно важным", - сказал политик.

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Напомним, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский.
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Саме тому від куйла треба чекати самого гіршого, та готуватися до будь-якого сценарію.
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Появились подробности гибели Ирины Бережной

По информации местных СМИ, авария произошла в 1.30 ночи в Хорватии, на трассе между городами Масленица и Поседарье. «Мерседес» был на болгарских номерах, как и погибший водитель - 38-летний болгарин по национальности.

https://inforesist.org/gibel-irinyi-berezhnoy-podrobnosti-dtp-i-foto/
"Для Путина наказать своих врагов является чрезвычайно важным", - Саакашвили считает президента РФ причастным к гибели Качиньского под Смоленском - Цензор.НЕТ 7748
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т.е. взрыв в Мацкве будет означать шо воно бабахнуло себя Ой п-т как Троцкий
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ну так у нас президент друган хуйла-то що ти хочеш шановний Міхо !!!!!
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А гидрант помнится долго оправдывался по поводу этого рукопожатия - типа я очень тщательно вымою руки. Но, как ему свойственно, не только не выполнил обещанное, но и нахально солгал
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Хм, с чего бы это он на Качинского переметнулся? Или у него самого проблем не хватает?
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Он в Польше. Его преследует путин как личного врага. Ему нужна поддержка.
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окучивает поляков ю.видать собрался там пока якорь бросать
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Разве Качиньский один в этом списке?Пальцев на обоих руках и ногах не хватит
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они вышли с одних штанишек. поэтому ничего удивительного. не может тот кто рожден ползать - летать. не может.
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ху..ло -ОБЫЧНЫЙ БАНДИТ и все его движения от походки до высеров прогнозируемы
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Ща на цензор закинут очередную статью про нашего толстого альфастерха, и постараются утопить новость с Михо.
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так вроде Миха агент кремля же? Его же лишили гражданства вроде
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Это открытый форум, если Вы не заметили. Хотите, чтоб писали только то, что удобно и нравится Вам - запилите свой бложек, свой сайтик или иной свой манямирок и там культивируйте только приверженцев тех же взглядов, которых придерживаетесь Вы.
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Можешь поделится? Если нет - Досвидос, майн либе киндер!
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В подобной манере обычно общаются на базарах, но вы можете сделать исключение и поговорить с вашей маман.
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Вам с низу виднее. Извините, но я не имею опыта общения "на базарах". Еще раз - спокойной ночи!
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не надо думать о том, что не можешь осознать. надо осознать простую вещь.. не литва и эстония поборола совок первой, а Грузия.танками их давили то же.
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Да вспомните Лугового, Магнитского, Немцова, Политковскую, Березовского еtc... Тут к гадалке не ходи.
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Потому что Путен блатное гомно из питерского ОПГ. Такая гопота понимает только удар в челюсть. Именно поэтому его вежливые уебаны остановились в Донецке, так как получили пистюлей от украинских бойцов. Если бы после захвата Крыма Украина села за стол переговоров с кремлём, ватные чебуреки разгуливали бы сейчас по Днепропетровску как у себя дома, ибо для блатоты тот кто не сильный тот потенциальный лох терпила. Именно такое мышление в кремле и никак иначе.
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От якби здохло @уйло -скільки б людей у всьому світі зітхнули б з полегшенням!
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дело не только в хуйле, тут надо еще и кацапов, как минимум, стерилизовать.
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Так-с...
Возникает логический вопрос, а почему он не мстит нашему гаранту...
Не может, не хочет, нет желания, возможности... Или???
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Так вин молчит наш гарант...и не нападает на русню до он трус
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Ксендзы уловили душу Адама Козлевича на постоялом дворе, где, среди пароконных немецких фургонов и молдаванских фруктовых площадок, в навозной каше стояла "Антилопа". Ксендз Кушаковский захаживал на постоялый двор для нравственных бесед с католиками-колонистами. Заметив "Антилопу", служитель культа обошел ее кругом и потрогал пальцем шину. Он поговорил с Козлевичем и узнал, что Адам Казимирович принадлежит к римско-католической церкви, но не исповедовался уже лет двадцать. Сказав: "Нехорошо, нехорошо, пан Козлевич", ксендз Кушаковский ушел, приподнимая обеими руками черную юбку и перепрыгивая через пенистые пивные лужи.
На другой день, ни свет ни заря, когда фурщики увозили на базар в местечко Кошары волнующихся мелких спекулянтов, насадив их по пятнадцать человек в одну фуру, ксендз Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксендз --
Алоизий Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимировичем, ксендз Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал грушу, вызвав звуки матчиша. После этого ксендзы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять.
Охмуряли они его целый день. Как только замолкал Кушаковский, вступал Морошек. И не успевал он остановиться, чтобы вытереть пот, как за Адама снова принимался Кушаковский. Иногда Кушаковский поднимал к небу желтый указательный палец, а Морошек в это время перебирал четки. Иногда же четки перебирал Кушаковский, а на небо указывал Морошек. Несколько раз ксендзы принимались тихо петь по-латински, и уже к вечеру первого дня Адам Казимирович стал им подтягивать. При этом оба патера деловито взглянули на машину.
Через некоторое время Паниковский заметил в хозяине "Антилопы" перемену. Адам Казимирович произносил какие-то смутные слова о царствии небесном. Это подтверждал и Балаганов.© Ильф и Петров
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Це так Міхо готує своє повернення в Україну? Якось занадто креативно. Цікаво, про Бандеру він де ж щось скаже разом з нинішньою польською владою?
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Саакашвили окучивает польскую публику. Как скоро создаст там свою партию и будет выперт из Польши?
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Борт Качинского это без сомнения работа гнома. Есть международная комплексная авиа экспертиза, есть остатки взрывчатого вещества в креслах и подлокотниках /рагшисты не хотят отдавать остальные обломки лайнера - собственности Польши/, есть заклепки в берцовых костях жертв. Имеются и разведданные, включая сьемку последних секунд + взрыв. Но не хотят инициировать настоящее расследование пусть и с опозданием, так как рашистов тогда придется обьявлять врагами человечества всех поголовно без срока давности. Польский самолет намного страшнее малазийского боинга.
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Прожив всю жизнь с карликом Кони стала сукой
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Миха трошки не понял -- украинцы не грузины. Все его проблемы от него самого...
За стыцов тут базара нет -- они всех под свою дудку пляшут -- хоть и косо, и криво... -- рейгановскую тему проебали в итоге... ... ...побачим, корочше...
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ну і всьо- імпічмент президенту .нє? чи йому можнаа а всім ні ?
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так стій на таможні і не пускай Саакашілі. чи ти вже там хєрой ?
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ты где увидел хоть один мой пост про Сакашвили...?
или у вас шизофреников уже на уровне инкстинтов ответы строчатся...
а по сути импичмента что скажешь болезненное...?
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тумблєр дур. в положення викл. я не дурачок -твої пости запомнив.
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Михо все знает, а американцам рассказал кто на самом деле убил Кеннеди
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Я тоже когда-то верил Саакашвили, будучи одесситом. Вот только за все время здесь он не делал ничего, кроме трепа языком.
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И не сделал бы ,потому что вся власть у Барыги
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Охотно верю в версию МИХО о причастности структур хуйла к физическому уничтожению польской элиты. Жаль людей! Поди-знай, какова была бы политика Польши по всем спорным с Украиной вопросам, останься они все живы.
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После "революции роз" 2003 года в Грузии Михаил Саакашвили "стал любимцем Запада", утверждает Уилл Кэткарт в The Daily Beast. "Десяток лет "Мишу" Саакашвили рекламировали на родине и за рубежом как воплощение той демократии, которую Америка пыталась экспортировать в страны бывшего Советского Союза, - говорится в статье. - Однако почти через десять лет, после катастрофической войны с Россией, будет справедливо сказать, что "революция роз" отцвела. В конце 2012 года Саакашвили уступил власть грузинскому миллиардеру Бидзине Иванишвили".
"Сегодня нынешнее грузинское правительство ненавидит Саакашвили так же сильно, как российский президент Владимир Путин, который во время боевых действий 2008 года сказал французскому президенту Николя Саркози: "Я этого Саакашвили повешу за яйца", - утверждает журналист.
"Когда Саакашвили выдавили из Грузии в 2015 году, он отказался от своего грузинского гражданства и принял украинское за день до того, как президент Петр Порошенко назначил его губернатором стратегически важного и печально известного своим разложением города-порта Одесса. Неизменно склонный к донкихотству Саакашвили, будущий великий реформатор, сначала пошел против украинских олигархов, а затем против самого Порошенко. Возможно, в этот раз Саакашвили решил, что не пойдет на компромисс. Как бы то ни было, Саакашвили потерпел неудачу и присоединился к оппозиции. Одесса так и осталась городом взяток", - говорится в статье.
"После первого официального визита Порошенко в Грузию, состоявшегося в прошлом месяце, 17 июля, он лишил Саакашвили его последнего оставшегося гражданства. Саакашвили был тогда в Соединенных Штатах, где и остается", - напоминает Кэткарт.
В понедельник, когда команда вице-президента США Пенса прибыла в Тбилиси, министр юстиции Грузии Теа Цулукиани в эфире крупнейшего телеканала в Грузии снова потребовала вернуть Саакашвили в Грузию из Украины, хотя он находится в США.
"Вообще-то похоже, что Порошенко не хочет, чтобы Саакашвили вообще возвращался на Украину, и время объявления о том, что его паспорт потерял законную силу, было тщательно рассчитано. Согласно Kyiv Post, "24 июля Порошенко перетасовал Комиссию по вопросам гражданства, что его критики сочли подготовкой к отмене гражданства Саакашвили". Через два дня Саакашвили лишили гражданства", - говорится в статье.
"Если бы Порошенко сделал свой ход раньше, искушенный в политике Саакашвили мог бы превратить в драму свое "бегство" с Украины и прибыть в округ Колумбия под объективами кабельных новостных каналов как герой, изгнанный коррумпированным режимом. Но у Саакашвили, уже находящегося в США, было меньше возможностей для показухи в стиле "революции роз": ни цветов, ни самолета, с борта которого можно сойти, ни репортеров, чтобы его поприветствовать. Он просто проснулся в США и узнал плохую новость".
"Америка - не Грузия и не Украина, и Мишу нельзя просто погрузить в самолет по капризу президента", - сказал аналитик Уильям Данбар.
"Однако эта уверенность в завтрашнем дне может не оправдаться. Два высокопоставленных представителя Вооруженных сил США, попросившие об анонимности, сказали The Daily Beast, что более недели назад грузинские власти начали лоббировать Майка Пенса, чтобы тот выслал Михаила Саакашвили", - указывает автор.
"Не похоже, что Кремль хочет его убить, тем более подвесить за яйца в буквальном смысле. Российская стратегия для бывшего грузинского президента - разрушить его наследие, его репутацию и, наконец, его достоинство. Пока, при его же помощи, это работает", - говорится в статье.
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В Одессе у Саакашвили был полный карт-бланш от президента в виде прокурора области Сакварелидзе, начальника полиции области Лорткипанидзе, главы таможни Марушевской и еще кучи народа поменьше. Что еще надо для успеха, в попу чмокнуть? Он завалил работу при всех козырях на руках. Саакашвили - это фантастический трепач.
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Люди, смотрите на вещи трезво! Хватит верить пустозвонам и демагогам.
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Там и Дональд Туск причастен - сейчас его по допросам таскают. Да и на похоронах практически не было европейских лидеров. Видимо, не только у россиян, но и у европейцев рыльце в пуху.
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млять это 1000000% факт! а наказать он может только свой народ! ибо только он является врагом №1 для сросейской власти!
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САКА теперь активно под пшеков ложится))))))) прикольно!!!!!!
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Скоро во всех СМИ -- Саакашвили считает президента РФ причастным к своей гибели .
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Скоро Саахашвидзе будет говорить что Яценюк и Порошенко также в этом участвовали! Я был в 2014 году его сторонником, но увы это типичный демагог и популист еще и диктаторского толка! Что с Жопашвили что-то не то я понял когда увидел как он незнакомых ему , но увы несогласных с ним людей называл коррупционерами, негодяями, и обещал их посадить! Когда я увидел что Михо слышит только себя, и любая точка зрения отличная от его является крамолой!
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Да и еще Саахашвил такой же диктатор как и его визави Ху№ло В.В.! На радость нам они поссорились! Если бы они нашли общий язык было бы очень плохо!
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Как хорошо Саакашвили понимает путина. Прямо душа в душу мыслят. Ежели кто указал на ошибки - враг до последней брызги слюны.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Для Путина наказать своих врагов является чрезвычайно важным", - Саакашвили считает президента РФ причастным к гибели Качиньского под Смоленском
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