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 Политика Украины
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 На полуостров с украинского материка прибыли всего 5% туристов, - оккупационные власти Крыма

крым туризм пляж туристы

Оккупационные власти утверждают, что с января по июль Крым посетили 2,8 миллиона человек.

Об этом сообщает так называемое Министерство курортов и туризма оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма - 46% от общего количества туристов, на западном побережье Крыма - 21,5%, на восточном побережье Крыма - 18%, в крымском предгорье - 14,5%. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%", - говорится в сообщении.

По данным "министерства", с украинского материка на автотранспорте через пункты пропуска "Армянск" и "Чонгар" в этом году прибыли всего 5% отдыхающих. Большинство туристов, по информации ведомства, добираются до полуострова с помощью авиатранспорта и паромной переправы - 48% и 47% соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская турфирма, продававшая туры в оккупированный Крым, закрылась из-за убытков. Более 150 россиян лишились своих денег

В министерстве утверждают, что с января по июль Крым посетили 2,8 миллиона человек.
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За даними "міністерства", з українського материка на автотранспорті через пункти пропуску "Армянськ" і "Чонгар" цього року прибуло лише 5% відпочивальниківДжерело: https://ua.censor.net.ua/n450574

На мою думку їм відпочивати треба років по п'ять кожному.
Гандони їдуть як ні чого не відбулось, війна їх не зачепила.
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риторичне питання
відповіді не потребує
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Alex Smith bb5fe51c трохи нижче відповів. сподіваюся що він це досить зрозуміло зробив
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а у них в головах вакуум как у вилкулов и прочих ахметок
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Хрень. Туда может поехать только предатель и просто дал..еб.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа полуостров с украинского материка прибыли всего 5% туристов, - оккупационные власти Крыма
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