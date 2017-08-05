 На полуостров с украинского материка прибыли всего 5% туристов, - оккупационные власти Крыма

Об этом сообщает так называемое Министерство курортов и туризма оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма - 46% от общего количества туристов, на западном побережье Крыма - 21,5%, на восточном побережье Крыма - 18%, в крымском предгорье - 14,5%. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%", - говорится в сообщении.
По данным "министерства", с украинского материка на автотранспорте через пункты пропуска "Армянск" и "Чонгар" в этом году прибыли всего 5% отдыхающих. Большинство туристов, по информации ведомства, добираются до полуострова с помощью авиатранспорта и паромной переправы - 48% и 47% соответственно.
В министерстве утверждают, что с января по июль Крым посетили 2,8 миллиона человек.
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На мою думку їм відпочивати треба років по п'ять кожному.
Гандони їдуть як ні чого не відбулось, війна їх не зачепила.
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