 Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Ялта (Мангушский район) неизвестный мужчина, держа на мушке пистолета двух работников АЗС, приказал передать ему все деньги из кассы. Налетчик забрал 3 тыс. гривен и скрылся на автомобиле.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель другой области 1991 года рождения. Мужчина отдыхал в одном из поселков на побережье Азовского моря.
Злоумышленник был задержан на пляже. Правоохранители изъяли пистолет, который мог быть орудием преступления.
Подозреваемый признался, что совершил разбойное нападение спонтанно, потому что ему понадобились деньги.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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-И чем тебя там кормят?
-Хлебом и водой...
-Поц, ты не мог это кушать дома???
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...меня как-то один тоже грабил с пистолетом -- я таксёрил -- ... ...в 1989 году -- на Борисполь с Подола ехали... ...я в сугроб выбросился на ходу -- не доезжая трошки до Борисполя... ...он меня потом долго искал. ...шоб доехать... ...там же ж тогда пустыня Гобби была... -- на Борике замок пудовый висел.
Потом разобрались по самые помидоры -- ничего страшного не оказалось.
Не бойтесь никого, граждане! -- ...как я теперь не боюсь...*)
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