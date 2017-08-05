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Все про:АЗС (272) ограбление (1240) разбой (217) Донецкая область (4544)

 Мужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье

оружие граната пистолет

В Донецкой области совершено нападение на автозаправочную станцию (АЗС).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Ялта (Мангушский район) неизвестный мужчина, держа на мушке пистолета двух работников АЗС, приказал передать ему все деньги из кассы. Налетчик забрал 3 тыс. гривен и скрылся на автомобиле.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель другой области 1991 года рождения. Мужчина отдыхал в одном из поселков на побережье Азовского моря.

Злоумышленник был задержан на пляже. Правоохранители изъяли пистолет, который мог быть орудием преступления.

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Подозреваемый признался, что совершил разбойное нападение спонтанно, потому что ему понадобились деньги.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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Да,на отдых надо и надо ,не все же в Украине депутаты ...
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не, трампа не надо рисовать. надо рисовать конгресс и сенат.
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Во, как! А я в эту самую Ялту, через три недели попадаю. Шо-то расслабуха у полиции наметилась! То было всё так культурно, вся гопота притихла... А вот и недолго музыка играла! Пичалька.
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На пахлаву или кукурузу не хватало? Или хотел ещё раз с той гигантской горки съехать?
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а удалось бы тоже самое сделать мущине без пиздалета?
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дарвина ему! за хитрый грабёж и железное алиби.....
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Молодец Пацан! Хоть бы адресок оставил., научил бы, я тоже не против грабануть.. когда не оставляют выбора.
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Дерзай, но потом будет как в анекдоте:
-И чем тебя там кормят?
-Хлебом и водой...
-Поц, ты не мог это кушать дома???
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Мужчина с пистолетом ограбил

...меня как-то один тоже грабил с пистолетом -- я таксёрил -- ... ...в 1989 году -- на Борисполь с Подола ехали... ...я в сугроб выбросился на ходу -- не доезжая трошки до Борисполя... ...он меня потом долго искал. ...шоб доехать... ...там же ж тогда пустыня Гобби была... -- на Борике замок пудовый висел.
Потом разобрались по самые помидоры -- ничего страшного не оказалось.
Не бойтесь никого, граждане! -- ...как я теперь не боюсь...*)
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брателла- супермен успокойся и расскажи все по порядку..
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...тебе с какого года попорядку -- с 1959, или с твоего? -- так есть разница в порядках...*)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина с пистолетом ограбил АЗС на азовском побережье
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