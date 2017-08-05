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 Нужно временно забыть о Крыме и перезагрузить отношения с РФ, - лидер немецких либералов Линднер

линднер

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за корректировку курса Берлина по отношению к России. По его мнению на оккупацию Крыма необходимо временно закрыть глаза и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Безопасность и благополучие в Европе зависят, в том числе, и от отношений с Москвой", - заявил он в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям Funke Mediengruppe, которые были опубликованы в субботу, 5 августа.

Западные страны должны сделать предложение президенту РФ Владимиру Путину, которое бы позволило ему изменить свою политику, не потеряв при этом своего авторитета, считает Линднер.

"Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", - указал Линднер. По его мнению, конфликт вокруг аннексированного Россией полуострова следует "отгородить" от остальных тем, чтобы достичь прогресса по другим пунктам.

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Присоединение балтийских государств СССР перед Второй мировой войны также не было признано Западом, но, несмотря на это, канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willi Brandt) вместе с главой МИД Вальтером Шеелем (Walters Scheel) в 1970-х годах разработали свою "новую восточную политику".

Тогдашняя перемена курса в отношении Советского Союза и сближение с восточным блоком была тогда новым взглядом на положение вещей, и подобные перемены необходимы и сегодня, уверен лидер немецких либералов.

Кроме того, необходимо пересмотреть отношение к санкциям ЕС против российского руководства, считает Кристиан Линднер. По его словам, они должны быть отменены не тогда, когда будут выполнены все пункты минских договоренностей по конфликту на востоке Украины. "Необходимо оценивать по достоинству и промежуточные шаги в нужном направлении", - указал он.
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Отдай русне Баварию и временно забудь о ней, либераст херов.
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Нехай також порадить євреям забути про Холокост та фашистські концтабори...
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О, видать большие деньги зашуршали в Германии
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После принятия санкций начали вскрываться педеросские консервы . Праститутки отрабатывают то , за что уплачено кремблядями . В надежде изменить ситуацию , хуйло и ко жертвуют последним .
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Скільки ж їх, ліберастів, що сидять в Європі на підсосі ху№ла?
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Вообщем-то в Украине сейчас у власти тоже либералы
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Сейчас при власти пиарасты
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вот так быстро из лидеров становят пидерами.. и теряют свои посты
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А ручками Кристик показывает размер очка после свидания с залуппенфюрером роисси
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Пусть скоректирует свой мозг! Лоботомией желательно
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Не обращайте на весь бред Германии до осени. Там выборы! И кацапов там до хрена и кацапского бизнеса.
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Может пора на него в суд подать ? Надо как то рот идиотам закрывать юридически.
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Да иди на ХУЙ сука немецкая!!Вас пидарасов просили 4 года санкции вести и поглубже хуйлу.А вы суки торговали с руснёй.Пидар не добитый.Я говорю эти все с Евросоюза хуисосы. Не хуй смотреть на на них.
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Тогда придется многое забыть и не только Крым.
Интересно,это он сам до этого додумался или московские деньги помогли...
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Германии нужно думать как Кенингсберг возвращать,а не ху..ней маятся
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да как, как....
Провести референдум. А там кацапы, живущие по принципу "где сытней, там и Родина!", все решат сами!
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это лидер партии FDP. партию возглавил после смерти Вестервелле. говорит о чем-то?
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не ожидал такой херни от представителя либералов. от социалистов - да, от левых - да, даже от националистов, но это... это какой-то позор. ну что же, выборы в Бундестаг этой осенью.
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Это какой то позор. Дойче гросфатеры из вермахта в гробах переворачиваются от высеров этих руснявых прихвостней.
На крысьме сегодня:
1. Оккупанты продлили срок ареста до 8 октября шестерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Кроме Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука, о которых сообщалось вчера, под стражей останутся Энвер Бекиров, Муслим Алиев, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров https://ru.krymr.com/a/news/28660193.html
2. Бывшие преподаватели Украинской банковской академии в Севастополе вышли на одиночные пикеты против выселения: "Министерство обороны (россии) с нами обходится очень жестко. Мы как в тюрьме находимся, но и этого нас хотят лишить, хотят выгнать на улицу". Бывшие преподаватели намерены защищать своё право в "суде" и обращаться в Европарламент https://ru.krymr.com/a/news/28659514.html (фото).
3. Симферополь. Оккупанты провели фейковые слушания. Монолит (Консоль) отбирает у людей землю. Подставные люди оккупантов дружно голосуют "ЗА". Оккупанты в доказательство приводят фото "единения народа" https://twitter.com/KrimRt/status/893792159748509696 (фото). А теперь сравните это фото с видео, на котором активистам и простым смертным не дают высказаться и выдворяют их из зала с помощью полицаев режима https://www.youtube.com/watch?v=Smn1lZw25LA (видео). В итоге пропагандоны сообщили, что "жители Симферополя на слушаниях поддержали строительство крупнейшего микрорайона" http://www.c-inform.info/news/id/55465
4. Реальная история. Пропагандон канала "Россия" приехал к родне в Севастополь. Купался в районе аэропорта Бельбек. Там обрыв и высокая лестница. В море наткнулся на утонувшую женщину. Сделал искусственное дыхание, откачал, но в сознание она не пришла. Вызвали скорую. Скорая приехала через 45 минут. Пришёл медбрат. Посмотрел, что женщина жива, расстроился и ушёл. Поднимать отказались. Вызвали МЧС. Те приехали на катере. Отказались приставать и забирать без резиновой лодки. Женщина пролежала более 3 часов без реанимации и квалифицированной медицинской помощи. До больницы вроде довезли живой. Пропагандон был в ярости и грозился снять репортаж о том, как местным спасательным службам насрать на людей… НО пока сдулся. Репортажа нет.
5. Очередная победа севастопольской медицины возмутила местную ватницу, которая поделилась историей о том, как оккупанты не только бросили умирать лежачего инвалида, отказав ему в медицинской помощи, но и забрали у него инвалидность. Инвалиду пришлось ехать на операцию В КИЕВ, что особенно возмутило ватницу. А главврач севастопольской больницы ответил на возмущения людей словами: "Как вы мне все надоели". Прочтите подробней https://twitter.com/SouthUkr/status/893530605325082625 (скрин).
6. Дорогие туристы! Даже если вы и не беременны https://twitter.com/KrimRt/status/893467609089421312 (скрин), всё равно добро пожаловать со своим бензином - с ним у нас проблемы https://twitter.com/KrimRt/status/893541394781949952 (скрин).
7. Симферополь, 4 августа, разгар туристического сезона. По объездной пронеслось стадо БТРов. Так они развивают курортный регион.
8. На крымской трассе горел троллейбус. СНОВА. Это из тех новых, которые оккупанты нам в лизинг впарили. Хорошо горят http://news.sevas.com/incident/v_krymu_zagorelsya_trollejbus_3_avgusta_2017
9. В Армянске проблемы со светом. А Елена Буркова, которая жалуется на блэкауты, родом из Свердловской области россии, и потому - дура. Храни свои ягоды в тайге - надёжнее: "Как можно в такую жару придумать плановое отключение электроэнергии? Ладно кондиционер не включить, но как сберечь продукты питания, замороженные ягоды на зиму? Это ж додуматься надо отключать свет 2 дня с 9 до 17 в аномальную жару. Никак нельзя свои работы проводить весной и осенью!???" https://twitter.com/KrimRt/status/893774500558491649 (скрин).
10. Евпатория и маленькие блэкаут-сюрпризы для туристов: "Что со светом? Почему вчера опять отключения были??", "Веерное", "Да потому что не выдерживают напряжения кабели… Аварии везде. Как устраняют, так и включают!" https://twitter.com/KrimRt/status/893751218132193280 (скрин).
11. Воды в Керчи нет. Но есть море… А звонить… В Геническ попробуйте: "Что, блин, с водой на Солнечном? Куда звонить жаловаться? Реально достало!!!!!", "Чё жаловаться, чтоб проржались они? Всем насрать, я уже даже не удивляюсь, что объявления не клеят. П**данулись они там в край", "И на Баме", "На Свердлова тоже воды нет. Капец", "Все звоните начальнику водоканала!!! Он мне вчера звонил - орал, что за всё лето в нашем доме на Вокзальном шоссе ни разу не отключили воду, а я наговариваю, и вместо того чтобы писать жалобу, лучше бы поблагодарила за то, что у нас ночью есть вода" https://twitter.com/KrimRt/status/893752596191739904 (скрин).
12. Набережная Ялты - жемчужина курортной жемчужины… Была. Теперь - срач вместо снесённой "ЕДЫ", уродливые торшеры и украденные во дворах жителей пальмы https://twitter.com/KrimRt/status/893535696895569920 (фото).
13. Катаюсь по ЮБК, наблюдаю весь этот заапарг и понимаю: Мацква йопнулась окончательно и бесповоротно. Зомбиленд кокойты.
14. Ялта. Кафе. Музыканты поют "Старинные часы" Пугачёвой (1982 год). Крым, куда ты катишься и где остановишься??????
15. В Севастополе недобитые коммуняки протестовали против "памятника примирению", который будет посвящён бойцам красной армии и белогвардейцам, сложившим оружие. Краснопёрые говорят, что это провокация против россии и лично - путина. Требуют "услышать народ" https://ru.krymr.com/a/news/28659575.html (фото).
16. На днях друг рассказывал о своих мытарствах с ОСАГО (страховка на авто). Три дня стоял в очередях с 4 утра. В один из дней начался кипишь в очереди, и кто-то выкрикнул: "Молчите, суки! За что боролись, на то и напоролись. Хотели в совок - наслаждаемся молча!". Молчание… Больше никто не возмущался.
17. Севастополь. Бизнес "бегунков" при городском ГАИ - забивают электронную очередь на пару месяцев вперёд, а потом берут по 5000 за место на завтра.
18. Если хйло полезло щук ловить, значит точно будет переназначаться президентом. Хотя кто сомневался? Его только яд остановит. Блевотный совок https://twitter.com/Rigsector/status/893603570288689153 (фото). Добавлю, что перед ловлей щук крыса пускала мальков омуля на Байкале https://twitter.com/Rigsector/status/893342246401187840 (фото). И даже на Байкале на крысу одели бронежилет. Крыса чувствует, что смерть ходит за ней попятам https://twitter.com/mix_voronezh/status/893423069385117696 (фото).
19. Все холопы, затаив дыхание, дружно смотрят, как барин заранее заготовленную рыбку поймал. Россиянцы, вот вам самим не тошно от новостей с вашей помойки?
P.S. Несколько дней назад приехала знакомая крымчанка, которая уже много лет живёт на Западе. Она ещё не была в Крыму во время оккупации и о её мировоззренческих взглядах я не знал. Решил поинтересоваться, как там, на Западе, выходцы из совка относятся к тому, что произошло у нас в 2014 году. Она незамедлительно ответила: "Как и в Крыму, 50/50. Половина поддерживает россию, половина - Украину". Для меня было достаточно любопытно услышать "пятьдесят на пятьдесят". То есть, за несколько дней она, пообщавшись с людьми, которых не видела много лет, пришла к такому выводу. Если между собой у крымчан сейчас не особо принято и даже опасно откровенничать, то перед "иностранкой" решили поделиться наболевшим. Такие дела.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Либералы, они такие. Что в Германии, что на россии
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эта казявка на фото чтот пропищала?
вечно политические неудачники хотят чем то удивить мир, но как всегда неудачно.
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Заметили тайный знак любителей ху)(ла ,который он изобразил в жесте руками,подражает другому любителю,-трампу...
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урод. А до этого я не была о нем плохого мнения.
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О Кенигсберге тоже временно все забыли.
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Ещё один претендент на ГАЗПРОМовский грант (и соискатель на место в совете директоров одной из "дочек")!
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Продажные политики, уже тоже забыли типо, -
- Грузию,
- Нагорный Карабах,
- Чечню,
- Приднестровье.
и сейчас Крим и Донбас.
Что их объединяет - там везде руская армия сейчас !!!
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Немецкие пидералы готовы контактировать с рассейскими Педералами
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Да пусть лапочет. Запрещать нельзя - демократия! Слава Богу, что его никто не слушает.
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Брандт через 30 лет придумал, а этот через 3 года бегом предлагает забыть.
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Ой как хорошо, что все шлюхи европейские палаться кто сидит на пайке в куйла
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Руки интересно держит,так и норовит зигануть
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тада..где крім а где бабло хйула...ему дай денег- оно всех немок перед бЄженцами раком поставит...
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Карлик нашёл нового проплаченного европейского политика) Деньги не пахнут. А вот с политической карьерой придётся попрощаться.
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Немецкий либерал заканчивается там, где начинается Украина?
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"В результате вхождения ГДР в состав ФРГ в 1990 году в состав СвДП были приняты две партии бывшей ГДР: Либерально-демократическая партия (ГДР) и Национально-демократическая партия Германии". ВОТ ВСЕ, ЧТО ВАМ НАДО ЗНАТЬ ОБ ЭТИХ ГОСПОДАХ!
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Надеюсь, что у партии этого животного (FDP) ещё долго ни одного места в Бундестаге не будет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНужно временно забыть о Крыме и перезагрузить отношения с РФ, - лидер немецких либералов Линднер
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