EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  521  4
Все про:авто (4484) дороги (1759) Одесская область (1629) пробки (382)

 Из-за велогонки на трассе под Одессой образовалась огромная пробка

На трассе Киев - Одесса в Одесской области из-за проведения велогонки Tour de Ribas образовалась огромная пробка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, въезд и выезд автомобилей из Одессы крайне затруднены. В 20 км от города, в частности, между селами Алтестово и Холодной Балкой (Беляевский район), застряли сотни машин.

Ситуацию осложняет аномальная жара - плюс 39 градусов в тени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проезд кортежа Лукашенко блокировал движение на проспекте Бажана в Киеве. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ситуацию осложняет дебильность организаторов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я думал только в Киеве, в голову ударенные рулят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоИз-за велогонки на трассе под Одессой образовалась огромная пробка
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти