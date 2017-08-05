 Из-за велогонки на трассе под Одессой образовалась огромная пробка

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, въезд и выезд автомобилей из Одессы крайне затруднены. В 20 км от города, в частности, между селами Алтестово и Холодной Балкой (Беляевский район), застряли сотни машин.
Ситуацию осложняет аномальная жара - плюс 39 градусов в тени.
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