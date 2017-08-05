 "Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом", - Кернес

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Харькова Геннадий Кернес в эфире ZIK.
"Самопомич", которая показала с трибуны Верховной Рады российские флаги в Харькове, - ну это же просто в чистом виде обман, фокус зрения... Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом. Такого не было. Да, были флаги, и они были почти во всех городах Украины, но мы не дали тогда развиться этой всей, так сказать, ситуации", - сказал он.
Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
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Но ещё более интересный ролик вот этот от 26 февраля https://www.youtube.com/watch?v=RXWGYvbUD4s Не пожалей времени - посмотри, он на 4 мин всего.
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Дык, он с ним не стоял, а проводил активно митинг.
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У тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст!
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Какой же намек был у великолепного актера - А. Миронова?
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