EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  2145  56
Все про:Добкин (1018) Кернес (1256) сепаратизм (12802) Харьков (4347)

 "Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом", - Кернес

кернес

Уголовное дело в отношении народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина является политизированным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Харькова Геннадий Кернес в эфире ZIK.

"Самопомич", которая показала с трибуны Верховной Рады российские флаги в Харькове, - ну это же просто в чистом виде обман, фокус зрения... Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом. Такого не было. Да, были флаги, и они были почти во всех городах Украины, но мы не дали тогда развиться этой всей, так сказать, ситуации", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Добкина внесены все 50 миллионов гривен залога

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности Добкина, а также одобрила его задержание и арест. 14 июля Генпрокуратура вручила ему подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, Добкин может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну не он же их принес...а когда выступал - не увидел цвета - кокс напрочь цветоразличение отбил..Поэтому понять простить и опустить, а потом на реабилитацию в тихую светлую одиночную камеру лет на десять..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сказал Кернес, который тоже не стоял с флагом мордора:


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обезьяна:Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом.Мы вдвоём стояли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда осознал, что пойманная щука - вовсе не золотая рыбка, а в дверь уже стучит палач:

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знаешь.....порылась в архиве, нашла пару видео. Один именно с этого митинга, что на фотках на ветке и там действительно нет в таком исполнении флагов. Есть в толпе. но не на сцене и как он там Богословскую кроет https://www.youtube.com/watch?v=3zHE2pxsgMU
Но ещё более интересный ролик вот этот от 26 февраля https://www.youtube.com/watch?v=RXWGYvbUD4s Не пожалей времени - посмотри, он на 4 мин всего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну,да. ну,да. И ленточку полосатую не вешал на грудь. Вообщем патриёт Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Час назад Добкин у Гордона распинался о чесинейшем и сильном Кернесе, Харькове-столице и Яценюке, который помогал Гепе выбраться на лечение в Израиль. Теперь этот про флаги, точнее их отсутствии..И все в один шабатний вечер. Совпадение?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее бы он, да и "колясочник", за одно, лег с кацапским флагом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напомните......он ранен был случайно не в голову?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом", - Кернес.

Дык, он с ним не стоял, а проводил активно митинг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да снимите штаны, у него и трусы - триколор!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"погорит" как Зоя Космодемьянская (со штампом диверсионной школы НКВД на трусах)!"Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом", - Кернес - Цензор.НЕТ 4460
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А про съезд сепаратистов в Харькове они уже забыли ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно Добкин не один стоял - а с тобой гнида. Так что в суде должны быть вдвоем вместе с Добкиным....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ведь этот пацюк прав. По закону прав. Допа не держал российский флаг. Они же у же подготовились: Да, были флаги, и они были почти во всех городах Украины, но мы не дали тогда развиться этой всей, так сказать, ситуации", - сказал он" И именно это будут доказывать адвокаты в суде. Было бы у нас нормальное СБУ нарыли бы по сепаратизму воз и тележку. А пока это все, что есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно.Они же, как оказалось, интересы нашего государства отстаивали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гепа, чего бы тебе и Допе не прокатиться посмотреть, где бережная того-й?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он еще в 2004 ныл о южно восточном автономном округе со столицей в Хорькове статья 109УК п 1 етой 10 лет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гепа, Немножко текст по-дэбильному написан.
У тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст!
 показать весь комментарий
Ответить
 


Какой же намек был у великолепного актера - А. Миронова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро он выдаст "государственную тайну" что они были внедрены СБУ к сепарам и работали на развал их организаций, архивы к сожалению вывезли в Крым...печаль.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом", - Кернес
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти