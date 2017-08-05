 У Керченского моста нет перспектив, РФ не может нормально построить менее масштабные инфраструктурные объекты, - Петренко

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю", сообщает Цензор.НЕТ.
По его мнению, собственными силами РФ Керченский мост не построит.
"Россия не может нормально построить и менее масштабные инфраструктурные объекты. Знаю, что после Олимпиады в Сочи уже начали разрушаться целые стадионы. Поэтому считаю, лучший инструмент в этой ситуации - санкции против компаний, которые оказались настолько недальновидными, чтобы присоединиться к этому проекту", - отметил Петренко.
"По моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет", - заявил министр.
В качестве примера Петренко назвал скандал с поставками турбин Siemens на территорию оккупированного полуострова.
"И это будет четким сигналом. Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии - в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. Эти санкции также запрещают компаниям поставлять туда любое оборудование", - сказал он.
О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.
Мост через Керченский пролив начали строить в апреле 2015 года. Он соединит Крым с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта составит около 228 миллиардов рублей.
До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год - с декабря 2018 на декабрь 2019 года. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
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Взагалі, росіяни умільці будувати мости в тупик. У Владивостокові побудовано місток на острів Руський, а в Адигеї є місток побудований прямо в ліс на іншому березі, а там дороги нема ніякої.
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https://www.youtube.com/watch?v=32MHKjWtV74
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Чем чинуши рф и занимаются
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это что хуйло беснуется???Какие мысли?
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один грузовик с многа пых в екваваленте - решит все.
но сначала нехай достроят...
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тода всем отбой... до первого кацапского косяка с мостом....
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Электричество же в Крым дать не смогли (не могут кацапы кабель по дну моря пустить - невозможно!), турбины для электростанций не поставили, газ не дали - ну и мост так же не построят.
Да, ещё Россия развалиться через 5 месяцев.
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турбины есть, электричество есть. Перебои - ну так у меня в селе больше электричество отключают, чем в Крыму. Там раз в три месяца на три часа отключили: у нас радость.
А у меня через день часа на 4 отключают - это нормально? Что-то кацапы не прыгают, как мы, из-за того, что у нас всё лето горячей воды нет, зимой холодно, а летом свет пропадает.
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Хто пояснить, чому так?
І ще одна річ, на початку будівництва заявляли, що будуть проходити кораблі практично любої висоти, тепер вводять обмеження.
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Не вижу связи
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Что то новенькое)))
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