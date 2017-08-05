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 У Керченского моста нет перспектив, РФ не может нормально построить менее масштабные инфраструктурные объекты, - Петренко

мост

Министр юстиции Павел Петренко считает, что у России не получится построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю", сообщает Цензор.НЕТ.

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По его мнению, собственными силами РФ Керченский мост не построит.

"Россия не может нормально построить и менее масштабные инфраструктурные объекты. Знаю, что после Олимпиады в Сочи уже начали разрушаться целые стадионы. Поэтому считаю, лучший инструмент в этой ситуации - санкции против компаний, которые оказались настолько недальновидными, чтобы присоединиться к этому проекту", - отметил Петренко.

"По моему глубокому убеждению, перспектив у этого проекта фактически нет", - заявил министр.

В качестве примера Петренко назвал скандал с поставками турбин Siemens на территорию оккупированного полуострова.

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"И это будет четким сигналом. Ни одна уважающая себя международная компания даже болтик или гаечку туда не поставит, потому что она рискует потерять свой бизнес на территории ЕС, США, Японии - в странах, которые присоединились к санкциям против России относительно Крыма. Эти санкции также запрещают компаниям поставлять туда любое оборудование", - сказал он.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Мост через Керченский пролив начали строить в апреле 2015 года. Он соединит Крым с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. По предварительным оценкам, общая стоимость проекта составит около 228 миллиардов рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год - с декабря 2018 на декабрь 2019 года. Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
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...най щастить... ...мне 57 . ...но будут проблемы со сном -- сразу предупреждаю! *)
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...если девушку любить надо регулярно и со вкусом -- одна луковица в день в уксусе. Часа на 3 - 4. Запаха нет -- одни выделения!... -- эт я тебе, как бывший уролог говорю...*)
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Хахаха хуйло в хорошем смысле,ты пил сегодня?
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...хуйло -- от понятия Фаллос! -- как не крути... ...а Фаллос, это признак мужской Силы! -- как не крути... ...пил-не-пил -- без разницы...*)
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Нехай спершу відзвітує про свої досягнення, яких дуже мало. А воно щось про ефективність мостів меле. Не країна, а дурдом. Прем'єр волає про досягнення, що вперше за 15 років по Дніпру пустили баржу з кавунами (!!!), а цей телепень про ефективність мостів ляпає.
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Аха. І поки ця баржа допливла - кавуни подешевшали на полях у 2-3 рази. ))
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Кацапов щас самих колбасит: мост будет, а где дороги к нему?
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А действительно - "зачем вам мост, если дороги к нему нет?"
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Доречі була цікава передача по дискавері де всякі бетонні споруди скидають в океани та моря для зариблення!! Якщо херченський міст завалиться - це буде більша екологічна перемога хуйла ніж політ зі стерхами...
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А я думаю шо кацапье таки построит мост. И он будет стоять. До первой льдины....
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Он уже отстоял эту зиму.
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Стоял временный технологический мост на временных коротких сваях. Стоит до сих пор.
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Во-вошка , технологический мост из немецких материалов некоторое время у кацапов простоял в 1944 году .
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палишся козломордая гнида, натапливаешь за своих монголоидов, иди в спам кацамразь..
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Зими бувають різні, але головна небезпека в тому, що Керчинська плита наповзає на Таманську плиту. Сама арка жорстка і у випадку землетрусу, а він буде, плити можуть зміститися і жорстка арки може "поїхати" в той чи інший бік.
Взагалі, росіяни умільці будувати мости в тупик. У Владивостокові побудовано місток на острів Руський, а в Адигеї є місток побудований прямо в ліс на іншому березі, а там дороги нема ніякої.
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Кому как не министру юстиции знать о компетенции соседнего государства в строительстве мостов.
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А он еще и проффесор околовсяческих наук. Во как！
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ещё одна кацапская шавка на смене. Два козломордых украинофоба и любителя ботоксной крысы оставляют свои высеры и лайкают друг друга..Но палитесь, за милю воняет козломордым душком
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У керченского моста есть только одна перспектива - постоянно можно "рубить" бабло!!!
Чем чинуши рф и занимаются
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Чу , я слышу топот ватных копыт на ветку . Бежит стадо "свидетелей строительства керченского моста". Сейчас начнётся ожесточенная канонада кацапских пуканов ...
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Во-первых...Перспективы точно ЕСТЬ-ДЭБИЛЫ "выберут" путина,в Который раз???А вот НАСЧЕТ "перспективы" Петренка остаться при "власти"-БОЛЬШОЙ ВОПРОС???...
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даже eсли построят - ничего плохого в етом не вижу
один грузовик с многа пых в екваваленте - решит все.
но сначала нехай достроят...
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сначало по нему проедут бронегурппы НАТО
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не подумал ....
тода всем отбой... до первого кацапского косяка с мостом....
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У нашего Министра юстиции похоже все свои дела переделаны, можно и о мостах поговорить
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Ему задали вопрос , он ответил . Не более .
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Ну да...где-то так. Хотя наши журналисты конечно странные люди, у меня к примеру к нему совсем бы другие вопросы были.
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Причём поговорить совершенно безответственно : если этот мост таки будет построен и начнёт функционировать (через полтора года - сдача автомобильной части моста), то этому пучеглазому дятлу Петренке - как с гуся вода, - скажет, что он долго не простоит или что-то в этом роде... Пропиарился, попал в СМИ, напомнил о себе и взятки с него гладки. Да разве он один такой ? Большинство наших политиков языками чешут, что мётлами машут, совершенно не заботясь об ответственности за свои речи и обещания. Вспомнить хотя бы Сеню с его проектами " Великая стена" и "Великий шёлковый путь"...
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Не построят его в срок - это ежу понятно. А то, что наши министры не хозяйственники, а политиканы - конечно грустно.
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а мне интересно почему этот спич вышел на цензоре через сутки прежде чем его обсосали срунете
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Конечно, не построят.
Электричество же в Крым дать не смогли (не могут кацапы кабель по дну моря пустить - невозможно!), турбины для электростанций не поставили, газ не дали - ну и мост так же не построят.
Да, ещё Россия развалиться через 5 месяцев.
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Ага - "турбины поставили" - теперь выгребать начинают за те поставки!!! И это только начало...да и электрика периодически того...газ - да, пока вроде бы есть...
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До сих пор не поняли, что России уже пох на санкции?
турбины есть, электричество есть. Перебои - ну так у меня в селе больше электричество отключают, чем в Крыму. Там раз в три месяца на три часа отключили: у нас радость.
А у меня через день часа на 4 отключают - это нормально? Что-то кацапы не прыгают, как мы, из-за того, что у нас всё лето горячей воды нет, зимой холодно, а летом свет пропадает.
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Ты отстал от жизни - РОССИИ САНКЦИИ ТОКА НА ПОЛЬЗУ!!! Пока.
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имхо, предсказать развитие событий невозможно. Одно точно - нужно быть сильнее, и морально, и военно.
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так едь в кацапию гнида. Чёж ты тут в Украине то мучашся ?? Ноет, скулит козломордая шваль, хочет руцького миря..ненавидит Украину, но и на кацапию скоторылое валить не хочет. ВОт и суть твоя гниды козломордой.
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Імперії розвалюються завжди. Правда одні швидше одні довше.
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Совок тоже думал что не развалится никогда))
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А кто Петренко по образованию ? Собачью будку себе уже сам построил?
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Зверніть увагу. Першу показували, що буде вантовий місток, тепер будують арку.
Хто пояснить, чому так?
І ще одна річ, на початку будівництва заявляли, що будуть проходити кораблі практично любої висоти, тепер вводять обмеження.
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Ну чого таку сумну пісню завели: не добудують, розвалиться... Та нехай будують і добудують! І щоб добрий та міцний вийшов! Коли Крим повернеться (чи повернуть), ми готовим товаром гидувати не станем.
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...Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко за липень заробив 111 659, 62 гривень.Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.З цих грошей посадовий оклад становив 16 190,48 гривень, надбавка за вислугу років - 8 095,24 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 13 761,91 гривні, індексація - 210,1 гривні.Також чиновник отримав відпускні у розмірі 26 307,71 гривні та грошову допомогу до відпустки - 43 694,18 гривень.За липень віце-прем'єру була нарахована премія в розмірі 3 400 гривні.Сума утриманих податків склала 21 773,63 гривні, з них податок на доходи фізичних осіб - 20 098,73 гривні, військовий збір - 1 674,89 гривні.Фактична сума коштів, отримана віце-прем'єром, склала 89 885,99 гривні...
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Я конечно понимаю , что делать этого не кто не будет , но если бы наши только объявили о проекте строительства судоходного канала из Черного моря через Сиваш в Азовское море , от бы у кацапов пуканы рванули , такой себе ответ на керченский мост . И Крым тогда бы стал островом и шторма по хер и ближе до Марики и Бердянска.
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Да, мечта кацапов ездить в Крым по мосту на ё-мобилях, разговаривая на йотафонах накрывается медным тазом. Причем, медным тазом китайского производства.
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Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.
Что то новенькое)))
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Не можуть нормально, побудують ненормально. А потім перекриють нам Азовське море. Привід знайдуть. Треба готуватись до цього.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Керченского моста нет перспектив, РФ не может нормально построить менее масштабные инфраструктурные объекты, - Петренко
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