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Все про:США (13171) уголь (700) Насалик (134) закупки (98)

 Насалик о закупках угля в США: "Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество"

насалик

Закупка Украиной угля в США является оправданным шагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала "UA:Первый".

"По Пенсильвании: это не коррупционная схема, этот вопрос отрабатывался с Государственным департаментом США, с посольством, на уровне президентов. Говорить о том, что там какая-то коррупционная схема, смешно", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волынец: Кабмин решил заменить украинский газовый уголь дорогим американским

"Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество. По калорийности и по показателю теплоотдачи это будет приблизительно в тех пределах, что и южноафриканский. При этом если посмотреть по карте и на логистику, то из США она на 30-35% меньше, чем из ЮАР. Когда вы объедините все эти факторы, то выйдете на объективное решение этого вопроса", - добавил министр.

Насалик отметил, что Украина отказалась от закупки угля в России, а Южноафриканская Республика имеет ограниченный ресурс и не может в полной мере покрыть потребности страны.

"Я считаю, что, имея долгосрочные контракты, можно говорить о понижении цены. Но, с другой стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что министерство не занимается хозяйственной деятельностью. Мало того, мы не имеем права вмешательства в хозяйственную деятельность соответствующих генераций. С другой стороны, министерство несет за все ответственность", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цена угля из США не повлияет на тарифы для населения, - Минэнергоугля

Напомним, в конце июля государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" договорилась с горнодобывающей компанией XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США) о поставке антрацитового угля. Американская компания поставит в Украину около 700 тыс. тонн антрацитового угля. 1-я партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть в сентябре.
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Антрацит є в Польщі, там мільйони тон антрациту і є законсервовані шахти, які можна викупити і відновити видобування вугілля в Польщі і за день це вугілля буде потрапляти на ТЕС в Україні! Це набагато ефективніше ніж морські поставки, які можуть бути блоковані путіним! Ми з Польщею маємо спільний кордон, кілька залізничних переходів, саме це для нас більш безпечно та надійно в питанні постачань антрациту! Влада обирає якісь ідіотські схеми поставок вугілля, просто маразматичні!
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То они для вас идиотско-маразматические эти схемы. А вот для Рината Леонидовича с Петром Алексеевичем - совсем наоборот.
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"...якщо не підвищити тарифи - Пуцін нападе ?" (с)
і Роттердам ++++ потрібно вертати(С)
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ну... прогибаются обычно под кредиторов... не знаю, должны ли мы что-то Польше...
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ты не учитываешь самого главного что етот договор был одним из важных чтобы заинтересовать Трампа.
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Антрацит самая востребованная и дорогая марка угля. Вы реально думаете, что поляки кретины и что будь у них "мильоны тон антрациту" на законсервированных шахтах и имея свободный выход к морю, то они бы его не добывали сами и не продавали? Значит не рентабельно.
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не пиши куйні ...це тобі про Польське вугілля ...Месторождения каменного угля находятся в Верхнесилезском каменноугольном бассейне на юге, Нижнесилезском угольном бассейне на юго-западе и Люблинском угольном бассейне на юго-востоке страны. Из разведанных запасов каменного угля около 67% составляют энергетические, остальное - коксующиеся угли. Угольные пласты залегают в отложениях верхнего карбона. Мощность угленосной толщи Верхнесилезского бассейна от 6,0 км на западе до 2,5 км на востоке. Содержится несколько сотен пластов угля, наиболее мощные из них до 20 метров. На западе угольная толща смята в дисгармоничные, а в остальной части бассейна в пологие складки, осложнённые многочисленными сбросами и сдвигами. Мощность угленосной толщи Нижнесилезского бассейна более 1,5 км. Она содержит несколько десятков пластов угля, среди которых преобладают пласты мощностью 1,2-1,5 метров. Половина всех углей коксующиеся. Условия залегания сложные. Мощность угленосной толщи Люблинского бассейна около 0,7 км. Она содержит 90 пластов, большая частью которых мощностью 0,9-1,3 метров. Степень метаморфизации углей закономерно нарастает с глубиной. Угли в основном энергетические. Залегание угольных пластов спокойное. Кровля угленосной толщи на глубине 450-750 м.Бурые угли широко распространены на всей территории Польши. Они приурочены к отложениям нижней юры, верхнего мела, палеогена и неогена. Прогнозные ресурсы бурых углей около 20 млрд. т (1985). Основные залежи имеют преимущественно миоценовый возраст и представлены мягкими бурыми углями. Наиболее широко они распространены в центральной и западной части страны, где известно более 30 месторождений. Главные из них - Адамув, Конин, Белхатув, Турув, Легница, Тшцянка и др. В разрезе месторождений имеется несколько субгоризонтальных пластов мощностью до 12-15 м, залегающих на глубине до 460 м...
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Igor L.
Брешеш як завжди.
В Польші не видобуваеться вугілля антрацитних марок. Польша сама його закуповує. Зараз в Польші очікується дефіцит вугілля на 5- 6 млн. тонн. Дану кількість Польша має намір купити в інших країнах в тому числі в рассєї

Міністерство енергетики доручило Węglokoks,Найбільшому акціонеру польської групи Mining, щоб зрозуміти, яка є можливость придбання великої кількості вугілля в Росії, так і в цілому на східних ринках.

Ministerstwo Energii poleciło Węglokoksowi, największemu udziałowcowi Polskiej Grupy Górniczej, by zorientował się, jakie są możliwości zakupu dużych ilości węgla w Rosji i w ogóle na wschodnich rynkach - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Tegoroczne wyniki wydobycia tego surowca w kopalniach PGG są niepokojące i istnieje obawa, że jesienią i zimą energetyce zabraknie polskiego węgla. - Deficyt ma sięgnąć 5-6 mln ton!. (з польського видання Rzeczpospolita )
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все набагато простіше ... барига Трамп заставив баригу "сліпця" відповісти за "базар" (про причетність Манафонтів ) ...Президент Трамп "підняв" своїх (американських) вугільників ...а барига "сліпець" "опустив" український народ на чергові "покращені" тарифи...
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Редут+, Семенченко++
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Полет нормальный. Роттердам+Пенсильвания +????
Пацаны то талантливые.
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И не говорите. Надо только у "днр" и России брать.
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Ага - пенсильвания плюс это круто ,жаль с Марса не завезли ....
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"Крёёёлики - это не только ценный мех, но и..." (С)
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Дело в цене не стоит,здесь главное что бы не дать заработать нашим людям во Львовской и Волынской обл.,для соевых паршивцев даже если уголь обогнёт земной шар два раза все равно будет называться успехом
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С каких пор на Волыни и в Львовской области антрацит появился
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Надуй антрацит,если можна переделать печи под простой уголь
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отак просто - заміна горілок та режиму подачі палива, повітря та вигрузки шлаку.
Конструктивно котел на антрациті нічим не відрізняється від котла на вугіллі марки Г.
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У нас в достатке угля газовой группы, но шоколадникам нужен только антрацит, потому что КПД не устраивает.
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а шо таке різниця в ціні антрациту та вуглля марки Г - чули? 1 квт на марці Г буде дешевшим ніж на антрациті. Що стосується кпд - враховуючі шо АЕС, на яких вартість 1 КВТ найменьша, завантажені на 20-30% - то пофік той кпд.
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Ну да ....поэтому почему-то на мировом рынке антрацит в дефиците, а марки Г полно. Ни идиоты все кругом - покупают дорогой антрацит вместо дешёвого газового.
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За 3 года можно было забыть, что такое антрацит. Только известному рыжему персонажу нужно было иглохранилище прищемить дверью.
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[Порошенко с помощью российских олигархов создает в Украине энергетический бизнес - СМИ | Ukr.Life]: Посмотри! http://www.ukr.life/hot-news-ru/poroshenko-s-pomoshhyu-rossijskih-oligarhov-sozdaet-v-ukraine-energeticheskij-biznes-smi/
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Хотелось бы стоимость угля услышать от США!!!
А то, наши как начнут рассказывать, что фиг поймешь по чём он...
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А тебе не пох? Ахметов закупает его сам для своих предриятий
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Речь, вообще-то, идет о государственной "Центрэнерго", рыжий к ней никаким боком.......там шоколадники рулят.
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Опять что-то намутили себе в карман. Ждем повышение цен на электричество. Оно же будет качественное, американское, не то , что сейчас.
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Насралик сказал,что главное качество,а цена то херня,получим транш и заплатим
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рыжий ахметка имеет в Америке предприятия. и как то разок он заикнулся где то в прессе, что очень много платит американцам. ему сказали - живым сука не уйдешь, хоть цент потеряем. вот люди так люди, а домбасня подставки под плакаты.
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уголь местной добычи наверняка уходит по рыночной стоимости на экспорт. Украина еще несколько лет назад была в 10-ке стран по запасам антрацита и бурого угля. этот Насалик что-то темнит
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Насалик о закупках угля в США: "Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество".

Для рыго-соевых хапуг появилась новая тема - впаривать ахметовский уголь под маркой штатовского и цену ставить - 5 х Роттердам+++.
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«Люби друзи» Порошенко поднимут на американском угле до полумиллиарда гривен
https://goo.gl/97TKwH
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как калорийность , и цена дешевле на 35% отразится на наших платежках?в пределах роттердам +, или по новому ( чоколядному) роттердам + 35%?
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+35% - это как-то очень скромно для наших талантливых посонов. +135% - не меньше.
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чтобы еще чуть посидеть на хлебном месте этот крендель заявит, что амерский уголь к тому же еще и ароматизированный
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Важно не по каким ценам правительство закупает уголь а по каким тарифам они будут продавать електроенергию народу. А здесь связи мало. Например сколько было радости что цена газа на закупке упала в 2 раза зато для народа правительство подняло цены на газ в 10 раз.
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А Роттердам +, а продвижение Ахматова в "Форбс ", а 260% прибыли президентского банка, это разве не основание повышения цен для народа?(С)
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Нынешние политики-чиновники совсем страх и совесть потеряли : купили уголь втридорога - это не простой антрацит, а супер-антрацит, тарифы высоченные - это на пользу нашим гражданам, пенсионный стаж за пределами разумного - это благо для народа... И так по всем пунктам.... Какая, нафиг, декоммунизация, - это же типичный сталинский совок : "жить стало лучше, жить стало веселее..."
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Угу. Будут таскать паРашкинский и даунбасский под видом американского и втридорога. Никакой коррупции!
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..."Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество...
Пока не попадет в ваши цепкие ручонки. А там... запейте водой. И цену, и качество.
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Насалик о закупках угля в США: "Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество" - Цензор.НЕТ 2280

С таким лицо-выражением? Точно не по Пенсильвании...
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Кролики - это не только ценный мех, но и 3-4 кг. диетического мяса (с)
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Кролики да. Они полезные. А с кацапа ничего, кроме говна и обосранных лаптей, взять нечего.
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Ещё с десяток лет тому назад, немцы хотели из угля бензин добывать -- каким-то новым способом... ...потом атомная и био энергии победили. А Украина пока не Германия и не скоро... -- надо бы в патентах покопаться с головой...
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Вообще-то Гитлер в войну синтетический бензин с угля гнал.
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И не токо с угля... ...но немцы шо-то выдумали новое... -- я про то.
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Кардан_вал (05.08.2017 20:26)
Для рыго-соевых хапуг появилась новая тема - впаривать ахметовский уголь под маркой штатовского и цену ставить - 5 х Роттердам+++
. =========

цена на бирже (Лондон Нью-Йорк Роттердам ... )
формируется по рыночному спросу-предложению

долговременные контракты в больших объёмах, которые заключаются ВНЕ биржи,
как правило имеют ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ скидки относительно биржевых,
именно потому, что контракты долговременные и в больших объёмах

отсюда понятно, что шакаладарыговская опг продолжает грабёж Граждан Украины

банду ГЕТЬ !!!
.
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А этот НАсцалик с Дыминским "поссцоветовался"???...???...
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Победа - покупка угля по тройной цене.
Теперь только газ по двойной в США покупать - и светлое будущее заглянет в наши окна.
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Проблема скрыта не в начальной цене угля,а в цене продукта плюс доставка.100% насалик слыхом не слыхивал что в США зафрахтованные под уголь балкера простаивают в ожидании груза до 2х месяцев!!!
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Давайте все упростим. Дайте две цены, на одну дату, на одну марку угля(Газовая група) - одна из Америки , другая из Западной Украины. Все - сравентвайте
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНасалик о закупках угля в США: "Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество"
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