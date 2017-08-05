Насалик о закупках угля в США: "Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире телеканала "UA:Первый".
"По Пенсильвании: это не коррупционная схема, этот вопрос отрабатывался с Государственным департаментом США, с посольством, на уровне президентов. Говорить о том, что там какая-то коррупционная схема, смешно", - сказал он.
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"Цена, которую озвучили, - это не только уголь, но и качество. По калорийности и по показателю теплоотдачи это будет приблизительно в тех пределах, что и южноафриканский. При этом если посмотреть по карте и на логистику, то из США она на 30-35% меньше, чем из ЮАР. Когда вы объедините все эти факторы, то выйдете на объективное решение этого вопроса", - добавил министр.
Насалик отметил, что Украина отказалась от закупки угля в России, а Южноафриканская Республика имеет ограниченный ресурс и не может в полной мере покрыть потребности страны.
"Я считаю, что, имея долгосрочные контракты, можно говорить о понижении цены. Но, с другой стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что министерство не занимается хозяйственной деятельностью. Мало того, мы не имеем права вмешательства в хозяйственную деятельность соответствующих генераций. С другой стороны, министерство несет за все ответственность", - резюмировал он.
Напомним, в конце июля государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" договорилась с горнодобывающей компанией XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США) о поставке антрацитового угля. Американская компания поставит в Украину около 700 тыс. тонн антрацитового угля. 1-я партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть в сентябре.
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Украина до 2020 года откажется от антрацита, - Насалик(44)
Уголь с оккупированной части Донбасса может попадать в Турцию, - Насалик. ВИДЕО(16)
Украина не будет нуждаться в антраците через полтора года, - Насалик(40)
Согласно плану, через год и 40 дней в Украине все шахты должны быть прибыльными, - Насалик(45)
Коли вожді – крамарі(0)
Любой импортированный уголь, входящий в Украину, будет подвергаться химанализу. Если он из ОРДЛО, то будет конфискован, - Насалик(24)
Обратились в ГФС с просьбой конфисковать уголь из ОРДЛО, - Насалик(31)
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і Роттердам ++++ потрібно вертати(С)
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Брешеш як завжди.
В Польші не видобуваеться вугілля антрацитних марок. Польша сама його закуповує. Зараз в Польші очікується дефіцит вугілля на 5- 6 млн. тонн. Дану кількість Польша має намір купити в інших країнах в тому числі в рассєї
Міністерство енергетики доручило Węglokoks,Найбільшому акціонеру польської групи Mining, щоб зрозуміти, яка є можливость придбання великої кількості вугілля в Росії, так і в цілому на східних ринках.
Ministerstwo Energii poleciło Węglokoksowi, największemu udziałowcowi Polskiej Grupy Górniczej, by zorientował się, jakie są możliwości zakupu dużych ilości węgla w Rosji i w ogóle na wschodnich rynkach - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Tegoroczne wyniki wydobycia tego surowca w kopalniach PGG są niepokojące i istnieje obawa, że jesienią i zimą energetyce zabraknie polskiego węgla. - Deficyt ma sięgnąć 5-6 mln ton!. (з польського видання Rzeczpospolita )
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Пацаны то талантливые.
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Конструктивно котел на антрациті нічим не відрізняється від котла на вугіллі марки Г.
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Вот прямая ссылка:
Как ради входа в энергетический бизнес Порошенко продал украинцев в вечное «RABство» российским олигархам
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А то, наши как начнут рассказывать, что фиг поймешь по чём он...
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Для рыго-соевых хапуг появилась новая тема - впаривать ахметовский уголь под маркой штатовского и цену ставить - 5 х Роттердам+++.
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https://goo.gl/97TKwH
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Пока не попадет в ваши цепкие ручонки. А там... запейте водой. И цену, и качество.
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С таким лицо-выражением? Точно не по Пенсильвании...
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Для рыго-соевых хапуг появилась новая тема - впаривать ахметовский уголь под маркой штатовского и цену ставить - 5 х Роттердам+++
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цена на бирже (Лондон Нью-Йорк Роттердам ... )
формируется по рыночному спросу-предложению
долговременные контракты в больших объёмах, которые заключаются ВНЕ биржи,
как правило имеют ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ скидки относительно биржевых,
именно потому, что контракты долговременные и в больших объёмах
отсюда понятно, что шакала
дарыговская опг продолжает грабёж Граждан Украины
банду ГЕТЬ !!!
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Теперь только газ по двойной в США покупать - и светлое будущее заглянет в наши окна.
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