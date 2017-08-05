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 Политика Украины
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 Мэр Конотопа Семенихин намерен пешком доставить в Киев обращение жителей насчет внеочередных выборов горсовета

семенихин конотоп

В Конотопе (Сумская область) состоялось народное вече по поводу ситуации в городском совете. Его созвал мэр города, представитель ВО "Свобода" Артем Семенихин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", во время мероприятия городской голова заявил: "Несмотря на все мои попытки, депутаты блокируют работу сессии, ставя под угрозу жизнедеятельность Конотопа".

По его словам, сейчас в Конотопе нерешенными остаются важные вопросы, в частности, выделение средств на капитальные ремонты объектов городской инфраструктуры, зарплаты бюджетникам, помощь больным детям.

На вече пришло около 200 человек. Его участники выступили за то, чтобы депутаты все же собрались на сессию и проголосовали за те вопросы, откладывать которые никак нельзя.

Однако уже сейчас громада инициирует проведение внеочередных выборов депутатов городского совета. С соответствующим представлением участники вече отправили мэра в столицу, куда Семенихин пообещал добираться пешком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Конотопа Семенихин объявил о роспуске горсовета: "Пусть те, кто мешают городу нормально развиваться, придут к людям и объяснят свои действия"

До 31 июля депутаты Конотопского горсовета сделали уже три попытки провести пятое пленарное заседание 24-й сессии (первое - 6 июня, второе - 29 июня, третье - 31 июля). Но во всех трех случаях заседание не состоялось по причине отсутствия кворума. Однако 31 июля они зарегистрировали в горсовете обращение к мэру, где отмечается, что он "не может обеспечить нормальные условия работы и превращает сессионные заседания в "политический спектакль". Ими также было подано заявление в областную прокуратуру и Главное управление Нацполиции в Сумской области о совершении уголовного преступления, где отмечается, что мэр Конотопа угрожает депутатам расправой. На своих страницах в Facebook эти обращения депутаты приводят в качестве аргументов относительно неявки на пленарное заседание.
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Артём, не дуркуй, дело хорошее, только зачем пешком..........
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что-то петриётов здесь не видно - даже не могут поддержать хорошее начинание...
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Им некогда - там вкусные темы о Порошенко Заметьте - ни одного профи-тролля на этой ветке.
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тут им не там - нет заработка...\хотя здесь многие из них потенциальные пациенты психушек...\
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Разговаривал с жителем Конотопа и услышал, что город в норме, жители мером очень довольны, вата притихла...
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Эх ну шо сказать..,просто начинаем завидовать жителям славного города.От падло що ж це нам так не везе!?
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хороший хлопець..аби такі в кожному місті й селищі були мерами..вже війна б скінчилася
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Вы его лично знаете? в городе всякая хрень творится, которой ни при одном мере не было. поживите в городе - узнаете.
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Из того, что было в прессе про него, складывается довольно положительное впечатление.
Но вы, я так понимаю, житель города, пишете другое. Можете пояснить свою точку зрения более конкретно (а именно, пример творящейся в городе хрени), иначе ваше сообщение похоже на тупой вброс.
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Ну я живу в городе.При Огрохине или Дзеде было лучше?
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Может это как раз кто-то из бывших ваших меров и пишет Или из текущего горсовета, который собираются разогнать
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А почему не указана настоящая причина провала сессий - неявка на них мера и несказано колчество документов ( решений сессии ) которые он неподписал... Этот класный хлопец получает 70000 грн зарплаты за 7 рабочих дней.
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Т.е. официальная зарплата мера Конотопа составляет чуть более 200 тысяч гривен в месяц?
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Я расцениваю ваш "лайк" под моим вопросом про официальную зарплату мера, как утвердительный ответ.

Получается, вы утверждаете (и у вас есть точные сведения об этом, а не "ОБС"), что Семенихин назначил себе зарплату в 210 тысяч гривен в месяц, и вас, как жителя Конотопа данная ситуация не устраивает - вы считаете, что мер не отрабатывает данную зарплату.

Самое время проявить вашу гражданскую позицию и обратиться к депутатам, скажем, к Мураеву, Бойко, да любой сволочи из оппоблока - те не преминут возможностью поквитаться с человеком из Свободы, если ваша информация имеет хоть отдаленное отношение к реальности, нет?
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Самое время Винницкого управленца туда направить
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Может многим не нравится, что он "свободовец", вот и ставят палки в колеса. И чем он хуже других мэров.
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Ну, якщо так, то він є війт Конотопа, пан Семеніхін. Чому не пишете українською, а лише суржиком?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Конотопа Семенихин намерен пешком доставить в Киев обращение жителей насчет внеочередных выборов горсовета
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