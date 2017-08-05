 Мэр Конотопа Семенихин намерен пешком доставить в Киев обращение жителей насчет внеочередных выборов горсовета

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", во время мероприятия городской голова заявил: "Несмотря на все мои попытки, депутаты блокируют работу сессии, ставя под угрозу жизнедеятельность Конотопа".
По его словам, сейчас в Конотопе нерешенными остаются важные вопросы, в частности, выделение средств на капитальные ремонты объектов городской инфраструктуры, зарплаты бюджетникам, помощь больным детям.
На вече пришло около 200 человек. Его участники выступили за то, чтобы депутаты все же собрались на сессию и проголосовали за те вопросы, откладывать которые никак нельзя.
Однако уже сейчас громада инициирует проведение внеочередных выборов депутатов городского совета. С соответствующим представлением участники вече отправили мэра в столицу, куда Семенихин пообещал добираться пешком.
До 31 июля депутаты Конотопского горсовета сделали уже три попытки провести пятое пленарное заседание 24-й сессии (первое - 6 июня, второе - 29 июня, третье - 31 июля). Но во всех трех случаях заседание не состоялось по причине отсутствия кворума. Однако 31 июля они зарегистрировали в горсовете обращение к мэру, где отмечается, что он "не может обеспечить нормальные условия работы и превращает сессионные заседания в "политический спектакль". Ими также было подано заявление в областную прокуратуру и Главное управление Нацполиции в Сумской области о совершении уголовного преступления, где отмечается, что мэр Конотопа угрожает депутатам расправой. На своих страницах в Facebook эти обращения депутаты приводят в качестве аргументов относительно неявки на пленарное заседание.
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Но вы, я так понимаю, житель города, пишете другое. Можете пояснить свою точку зрения более конкретно (а именно, пример творящейся в городе хрени), иначе ваше сообщение похоже на тупой вброс.
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Получается, вы утверждаете (и у вас есть точные сведения об этом, а не "ОБС"), что Семенихин назначил себе зарплату в 210 тысяч гривен в месяц, и вас, как жителя Конотопа данная ситуация не устраивает - вы считаете, что мер не отрабатывает данную зарплату.
Самое время проявить вашу гражданскую позицию и обратиться к депутатам, скажем, к Мураеву, Бойко, да любой сволочи из оппоблока - те не преминут возможностью поквитаться с человеком из Свободы, если ваша информация имеет хоть отдаленное отношение к реальности, нет?
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