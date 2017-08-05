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Все про:Молдова (852) Рогозин (194) Россия (71738) Додон (70)

 Додон просит Россию не применять к Молдове санкции из-за объявления Рогозина персоной нон грата

додон

Президент Молдовы Игорь Додон просит российские власти не применять санкции к Молдове из-за объявления вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Факт объявления г-на Рогозина, сопредседателя Молдавско-российской межправительственной комиссии, персоной нон грата на территории Молдовы выдает нежелание молдавского правительства (легитимность которого ставят под сомнение большинство граждан Молдовы и некоторые зарубежные партнеры) сотрудничать с правительством РФ для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и наши граждане, которые находятся в России. Эти действия направлены на подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнерства между нашими странами", - пишет он.

"В то же время надо отметить, что такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Республики Молдова, более 65% которых считают Россию дружественным государством и ждут от властей Молдовы конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества и партнерства", - подчеркнул глава государства.

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"В связи с этим попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов. От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты", - заявил Додон.

"Осознав беспрецедентную, грубую и ничем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм агрессивную политику молдавского правительства, призываю наших российских партнеров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и начали воплощать на деле с начала этого года", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее правительство Молдовы приняло решение объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

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Просто блазень. Створює вигляд, що расєю ще хтось сприймає серйозно...
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Чтобы никто не сомневался. Рыги - служители сатаны. Ад собирает своих.

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Іпать молдаване придурка вибрали! Під Москву стелиться, як Гондон! Ой! Звиняйте! Як Додон!
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Нема нічого жалюгіднішого, ніж той хто лиже дупу жалюгідним кацапам....
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Очередное горе луковое!!! Хорошо хоть правительство адекватное.
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быстро же там Приднестровье забыли,если это правда про 65%
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Молдавани! АУ!!!!
ВИ МЕНЕ ЧУЄТЕ?
Нахрєна ви собі цю підстилку московську вибрали?
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У нормальної людини такого прізвища не буде "ДАДОН".
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Здесь еще один Додон, только хуже - Лукерья с усами.
Когда слушаешь такого идиота-царя, понимаешь, насколько мы уже... отвыкли от такого б#@дства:
Лукашенко: Вы не можете трактор на место поставить
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Додон просит Россию не применять к Молдове санкции из-за одного #андона (объявления Рогозина персоной нон грата).
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да не поможет, кремлядь не услышит пока не научится челом бить
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Я бы на месте }{уйла посоветовал Дадону взять за щеку в прямом эфире.
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Классного себе лизуна выбрали молдоване...правда, наш "выбор" не лучше...
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Ну і чучело вибрали...((( Неприкрите лизання дупи недомірку.
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Попросил был лучше два в одном: гражданства и убежища.
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Вот сразу видно что в Молдове истинная парламентска республика. Якобы презедент Дондон ездит в Мацкву что то там выступает что то пистит а на его мнение всем насрать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон просит Россию не применять к Молдове санкции из-за объявления Рогозина персоной нон грата
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