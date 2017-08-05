 Додон просит Россию не применять к Молдове санкции из-за объявления Рогозина персоной нон грата

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Факт объявления г-на Рогозина, сопредседателя Молдавско-российской межправительственной комиссии, персоной нон грата на территории Молдовы выдает нежелание молдавского правительства (легитимность которого ставят под сомнение большинство граждан Молдовы и некоторые зарубежные партнеры) сотрудничать с правительством РФ для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и наши граждане, которые находятся в России. Эти действия направлены на подрыв усилий президентов Молдовы и России по возвращению стратегического диалога и партнерства между нашими странами", - пишет он.
"В то же время надо отметить, что такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Республики Молдова, более 65% которых считают Россию дружественным государством и ждут от властей Молдовы конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества и партнерства", - подчеркнул глава государства.
"В связи с этим попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов. От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты", - заявил Додон.
"Осознав беспрецедентную, грубую и ничем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм агрессивную политику молдавского правительства, призываю наших российских партнеров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и начали воплощать на деле с начала этого года", - подчеркнул он.
Напомним, ранее правительство Молдовы приняло решение объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина.
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ГАНЬБА !
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ВИ МЕНЕ ЧУЄТЕ?
Нахрєна ви собі цю підстилку московську вибрали?
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Когда слушаешь такого идиота-царя, понимаешь, насколько мы уже... отвыкли от такого б#@дства:
Лукашенко: Вы не можете трактор на место поставить
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На колени, сволочь!...
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