EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  1086  83
Материалы по теме:
Все про:гражданство (654) Литва (1178) Саакашвили (1884) Линкявичюс (96)

 Украина должна дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство, - глава МИД Литвы Линкявичюс

линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинские власти дать бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

Смотрите также: Я прилетел в Польшу для подготовки своего возвращения в Украину, - Саакашвили заявил, что никто не признает отмены его паспорта. ВИДЕО

"Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", - заявил Линкявичюс.

Он также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции. "Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", - добавил Линкявичюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пускай подаст в ЕСПЧ. Так будет правильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И это будет действительно прозрачное разбирательство...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Триста процентов ЗА !!!

И по предъявам Грузии тоже.

А он это будет делать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ЕСПЧ подаются иски только после прохождения дела по всем судебным инстанциям Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представлять интересы нерезидента не возбраняется. Для этого и есть адвокатура. Другое дело что это затянут по максимуму .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ЕСПЧ только после пЭциных судов. По-другому никак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть дадут ему гражданство Литвы или им таких не надо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да, порошенко дал дрозда ................................................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
знаю 84% от 142 миллионов, солидарных с тобой + лимона 3 крысчан и лугандонцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да ,а так то петю вся Украина обожает просто души в нём не чает ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну почему же вся Украина?

12 % сектантов белосердечного братства ненавидят,
процентов 9 лугандонообразных гноятся,
ну и по мелочи - отставные подполковники и прочие маргиналы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отлично,будем считать,что петю обожает 79 % Украинцев ... так всем и говори ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
постоялице ж/д клинике в Харькове.

она тупо была уверена, что быка овоща поменяют на неё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочется думать,
что теперь увидели даже те, кто не хотел этого видеть, насколько мелок и ничтожен
тот, кого некоторые в Украине называют "президентом"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
саака шоле?та никто его президентом не называет,кроме гэбни ольгинской и местной зрады
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настало время о*уительных историй... расскажи мне про реформы и суды)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не обольщайтесь! Увы, но еще ооооооочень много всяких типо гыганутых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А оно ему уже упало, это гражданство? Хай перекрестится, открестится и живет спокойно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запиши себе где-то там... Мне абсолютно все равно, что там в росии-я там не живу и поэтому не нуждаюсь в информации на этот счет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В европейском, да. А в украинском "суде" выигрывают только члены (в прямом смысле), шоколадной клики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А разве кто-то возражает, чтоб Саакашвили отстаивал своё право на литовское гражданство в литовском суде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда-то в праве на справедливый суд могут отказать тебе или твоим близким. Судьба- злодейка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если я так "реформирую" судебную систему, что буду ссать предстать пред ней, чтоб отстоять своё право на своё ( по происхождению) гражданство, как Саакашвили, то сам буду и виноват.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты можешь предстать пред той, которую реформирует Порошенко. И у тебя не будет никаких шансов. Ни одного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бесполезно что-то объяснять. Ботоферма живет по своим законам.........шоколадным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да успокойтесь, Вам никто ничего и не объясняет. Живите по законам своей фермы и не нервничайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я это не отрицаю. У меня нет розовых очков на глазах по поводу украминской судебной системы. Но при чём тут Саакашвили с его желаниями?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так докажет в суде, что достоин - и станет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся справа в тому, що система судочинства в країні не українська, а риго-соєва. Тому у пана Саакашвілі немає жодних шансів на справедливий вирок у справі про скасування громадянства в українських судах. Найбільш вірне рішення - подавати позов до ЄСПЛ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А пусть судится за своё родное - грузинское гражданство - в реформированной им же грузинской судебной системе. Заодно и продемонстрирует силу проведённых им реформ в Грузии. Или слабо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верно, а то пристал к нашим ребятам и не дает им спокойно страну грабыть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда вы начинали цензерить )) как раз в то время он и доказал ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Согласна с Линкявичюсом.Но только после того,как Саакашвили предстанет перед судом в реформированной Грузии.Надо всё честно делать и соблюдать очерёдность.Докажет,что не виновен,тогда и в наш суд можно.А нет,так и суда нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы так считаете? А вот у г-на Вальцмана другое мнение - ВСЕ, кто посмел пойти против "папы" имеют только те права, которые он им позволит (если конечно позволит).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе Вальцман позволил написать этот коммент?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чи впевнений пан Лінкявічус, що пан Саакашвілі це буде робити? Адже в суді треба наводити ДОКАЗИ, а не проголошувати ЛОЗУНГИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 

Ах, какие у нас "законники"... Получили
"достоверную" информацию и неудобного для президента гражданина
Украины - под зад коленом...

Если бы к себе и своим дружбанам-ворам было
столько принципиальности...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто постарайтесь отойти от персоналий. У нас нет суда в том виде, в котором он существует в цивилизованных странах. Дело не в Саакашвили. Дело в нас. В какой стране мы все хотим жить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Постарайтесь отойти от персоналий. В Грузии эта персоналия 10 лет строила самый справедливый суд в мире

и теперь ссыт перед ним предстать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты же не ссышь? Предлагаю послать в Грузию тебя. Цивилизованные страны признали преследования Михо по политическим мотивам. Докажи им, что это не так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Татьяна, вот тут с Вами целиком и полностью согласен. Судебная система у нас, к сожалению, в таком состоянии, что можно вешать судей через одного. При чём не важно будут это чётные или нечётные номера. А оставшихся предупредить, что с ними будет то же, если они не начнут выполнять свои обязанности согласно законам, а не размеру занесённого на счёт или в карман судейской мантии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты попробуй! На их защиту встанет вся Система. Им есть, что терять. И им певать, что потеряешь ты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебе Вальцман позволил написать этот коммент?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я так понимаю, что Литва отказывается от своих слов предоставить гражданство Пустобреху Николоизовичу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да один ляпнул,не подумав,а теперь у целой страны головы болят,как такое"счастье" к себе ,не дай Бог ,не запустить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лінкявічус ПРАВ! Дати Міхо довести справедливість, чи не зможе довести....., але все має бути ЧЕСНО! Бариги ж чесно не можуть....Мабуть бояться його простих і вірних зачасту, слів?! Інакше вони не будуть баригами!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уже второй звоночек. Первый- сам приезд в Польшу... Я не знаю- чем это дело завершится. Но, пока- я не вижу ничего хорошего. Позиция Качинского понятна. А тут и Литву кто-то попросил рот открыть... Кто-то влиятельный!
 показать весь комментарий
Ответить
 
[Американцы могут защитить Саакашвили и направить его на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти Украины, - Небоженко]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501942320-amerikantsy-mogut-zashchitit-saakashvili-i-napravit-ego-na.html


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какую должность в руководстве США занимает данный Небоженко, не подскажете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он вполне может судиться в Украине через своего представителя адвоката. Если приедет сам - риск очень большой, что рыго-соевые его повяжут и выдадут Грузинскому прокремлёвскому режиму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Украина должна дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство"
- так это он с Украиной судиться будет??? Нужно как-то сузить это, примерно как РФ->Москва->Кремль или США->Вашингтон->Белый Дом
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина должна дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство, - глава МИД Литвы Линкявичюс
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти