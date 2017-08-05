 Украина должна дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.
"Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", - заявил Линкявичюс.
Он также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции. "Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", - добавил Линкявичюс.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Ранее Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.
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"Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили(518)
Саакашвили об анкете, на основании которой его лишили гражданства: "Это не моя подпись и не мною заполненная анкета" (обновлено)(1179)
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И по предъявам Грузии тоже.
А он это будет делать?
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12 % сектантов белосердечного братства ненавидят,
процентов 9 лугандонообразных гноятся,
ну и по мелочи - отставные подполковники и прочие маргиналы...
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она тупо была уверена, что быка овоща поменяют на неё.
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что теперь увидели даже те, кто не хотел этого видеть, насколько мелок и ничтожен
тот, кого некоторые в Украине называют "президентом"...
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Ах, какие у нас "законники"... Получили
"достоверную" информацию и неудобного для президента гражданина
Украины - под зад коленом...
Если бы к себе и своим дружбанам-ворам было
столько принципиальности...
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и теперь ссыт перед ним предстать...
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http://defence-line.org/2017/07/i-esli-ty-voin-srazhajsya-kak-voin-chast-1/
http://defence-line.org/2017/07/i-esli-ty-voin-srazhajsya-kak-voin-chast-2/
http://defence-line.org/2017/07/i-esli-ty-voin-srazhajsya-kak-voin-chast-3/
http://defence-line.org/2017/07/i-esli-ty-voin-srazhajsya-kak-voin-chast-4/
http://defence-line.org/2017/07/i-esli-ty-voin-srazhajsya-kak-voin-chast-5/
http://www.foxnews.com/opinion/2017/08/03/ukraine-revokes-saakashvili-s-citizenship-so-sucks-up-to-trump.html
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- так это он с Украиной судиться будет??? Нужно как-то сузить это, примерно как РФ->Москва->Кремль или США->Вашингтон->Белый Дом
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