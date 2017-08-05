 Новая вышка на Луганщине будет давать сигнал в оккупированные Луганск и Алчевск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, сигналом украинских телеканалов и радиостанций будут охвачены районы у линии разграничения. Также телебашня будет давать сигнал на временно оккупированные Луганск и Алчевск.
Напомним, это третья башня, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской в Донецкой области и Чонгарской в Херсонской области).
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-- Мам, ты чё?
-- Да это ж смотреть и слушать невозможно! -- потопы, пожары, наводнения... ...и морды у всех, как на кладбище... Не могу эти ужасы смотреть!
...маме 83 года... ... -- воспитывалась при всех режимах... ...а до сих пор не дура...*)
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...от и делят раз в 15 -- 20 лет, шо фирмА завезла и чем с ними поделилась...
Срачь везде, мусорка... ...хотя! -- пошёл со скуки в отель вечером, шо в арабском районе -- там одни русские! -- аж нехорошо стало от хмурых рож совковых *) -- отвык -- ... ...но одну девчуню, всё ж, из Хабаровска развёл... Спрашиваю: Наташка, тебя не долбит этот захезанный антураж?
-- Не... -- всё класс! -- у нас ещё хуже...
*)
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Как стало известно журналистам, жалобу написали жильцы, переехавшие в Покровск из оккупированной Горловки
Источник: Информационное агентство «Вчасно» - http://vchasnoua.com/donbass/52393-v-pokrovske-zhiteli-devyatietazhki-trebuyut-ubrat-s-kryshi-doma-flag-ukrainy?utm_source=Push&utm_campaign=featured&utm_medium=referral
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"...Конечно, если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться -- никто не посмеет удерживать его силой. Но -- разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области,-- а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности -- должно встретить такое же ненасилие к себе".
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