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 Новая вышка на Луганщине будет давать сигнал в оккупированные Луганск и Алчевск

телевышка

Завершено строительство 134-метровой телебашни в Бахмутовке (Луганская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, сигналом украинских телеканалов и радиостанций будут охвачены районы у линии разграничения. Также телебашня будет давать сигнал на временно оккупированные Луганск и Алчевск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джапарова об украинском вещании на Донбассе: "Говорят, что сигнал доходит до Ростова"

Напомним, это третья башня, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской в Донецкой области и Чонгарской в Херсонской области).
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О чём будет сигнал,о лютой коррупции Украинской власти,об офшорах,о декларациях власти ?
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сигнал будет- за родину, за парашенку , за офшоры, которые нужно наполнять и народ обязуется наполнять
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сучка БЕРЕЖНАЯ погибла !!!!! земля ей ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ !!!!
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сдохла одна гнида, а сколько же их сук еще не сдохли
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Скорее бы. Сигнал гражданским покинуть территорию для зачистки.
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...мож не в тему? Был в Тунисе у мамы -- живёт она там... ...переехала в новый аппартамент. Телек подключил, бо она пару месяцев без инфы выдержала... В эфире только российсчкие каналы. Через пару дней, смотрю, мамка телек из розетки выдернула...
-- Мам, ты чё?
-- Да это ж смотреть и слушать невозможно! -- потопы, пожары, наводнения... ...и морды у всех, как на кладбище... Не могу эти ужасы смотреть!
...маме 83 года... ... -- воспитывалась при всех режимах... ...а до сих пор не дура...*)
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Моя старше и в Интернете сидит. Научите свою маму.
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...пробовал, уже не тянет... ...да и не хочет. У неё терасса прямо на море... ...ходит в 5 утра купаться... ...я себе тоже об таком мечтаю -- без средств коммуникаций... -- тут вживую за жизнь насмотришься... ...жуть и лють...*)
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Честно говоря интересно и не представляю.
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...главный конфликт у всех арабов -- работать не у меют и не хотят. Это генетическое...
...от и делят раз в 15 -- 20 лет, шо фирмА завезла и чем с ними поделилась...
Срачь везде, мусорка... ...хотя! -- пошёл со скуки в отель вечером, шо в арабском районе -- там одни русские! -- аж нехорошо стало от хмурых рож совковых *) -- отвык -- ... ...но одну девчуню, всё ж, из Хабаровска развёл... Спрашиваю: Наташка, тебя не долбит этот захезанный антураж?
-- Не... -- всё класс! -- у нас ещё хуже...
*)
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говорят парашенка будет лететь на самолете и листовки разбрасывать
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Давайте к нам, заодно покушаете и недорогих продуктов прикупите.
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да её и пять мужчин не прокормит... и зачем ей что-то покупать...
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В Покровске жители девятиэтажки требуют убрать с крыши дома флаг Украины Флаг Украины на крыше покровской девятиэтажки в м-не «Южный» появился в 2014 году за день до незаконного «референдума». С тех пор жители дома разделились на тех, кто поддерживает такую инициативу, и тех, кому она не нравится, сообщает ИА «Вчасно».Флаг был установлен жильцами этого же дома, которые сами оплачивают электроэнергию за подсветку национального символа и следят за его состоянием. Всего в Покровске местными активистами установлено на крышах домов более 20 флагов - никто из горожан за три года не требовал их убрать.
Как стало известно журналистам, жалобу написали жильцы, переехавшие в Покровск из оккупированной Горловки

Источник: Информационное агентство «Вчасно» - http://vchasnoua.com/donbass/52393-v-pokrovske-zhiteli-devyatietazhki-trebuyut-ubrat-s-kryshi-doma-flag-ukrainy?utm_source=Push&utm_campaign=featured&utm_medium=referral
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до тех пор, пока смыслом сигнала не будет информация о том, что москали нерусь ордынская, сделавшая ордло сторонниками концепции гитлера про сверхчеловеков, способных народы права на самоопределение лишать, как то научил делать москалей их ими признанный учитель путина солженицин в своем опусе "Как нам обустроить Россию", до тих пор смысла в сигнале вообще никакого не будет, брехней брехню не переврать. А тут вот такой факт пропадает, ведт так вот учил рашистов их нацистский идеолог:
"...Конечно, если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться -- никто не посмеет удерживать его силой. Но -- разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области,-- а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности -- должно встретить такое же ненасилие к себе".
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Основным сигналом будет SOS
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Вышки. Кому? Зачем? Как во времена времена СССР - глушилки и Голос из-за бугра. Народу, который един и нужно привнести новое, т.е. посеять более новое и наверняка лучшее. Хрен - его знает, насколько новое. Жизненно? У КАЖДОГО! Есть выбранный путь и по нему идут, ВЫБРАЛИ? ИДТИ! Хотящие, а не всякие там. В этом случае - уже 4 года нет единства и не предвидится в ближайшем обозримом. Хотя можно - по полной дури. Хлопнули некие дверями? Флаг в жо...пу и упиред. Мешает плацкарт бери VIP. Тратить время на "ветер" - ветер и будет.
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Очередное бестолковое вложение денег. Кому там вещать? Этой мракобесной шушаре? Лучше ров на эти деньги вырыть было, залить водой и крокодилов запустить.
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Сигнал то добре. Але, на мою думку, важливо не те, щоб слухали, а те, щоб ПОЧУЛИ та ПОБАЧИЛИ!!! Бо в головах там... мама не горюй!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовая вышка на Луганщине будет давать сигнал в оккупированные Луганск и Алчевск
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