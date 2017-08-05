 Террористы сегодня обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, трижды наемники открывали огонь вблизи Авдеевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).
На луганском направлении террористы дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки. Под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в Водяном, что на мариупольском направлении.
Напомним, за минувшие сутки (4 июля) незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.
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