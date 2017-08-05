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 Террористы сегодня обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО

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С начала суток до 18:00 российско-террористические группировки несколько раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, трижды наемники открывали огонь вблизи Авдеевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

На луганском направлении террористы дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки. Под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в Водяном, что на мариупольском направлении.

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Напомним, за минувшие сутки (4 июля) незаконные вооруженные формирования 38 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.
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Опять террористы ,а как же российские оккупанты ,исчезли ???
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там улитка вместо серого вещества - так что бесполезно объяснять...
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Не скажи,это очень важный политический и юридический момент .
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к признанию россии террористическим государством.
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Так что там с "перемирием" хлебным или каким?...
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