Вокруг русских в Америке создана "токсичная атмосфера", - экс-посол РФ в США Кисляк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Контакты сейчас у нас, конечно, затруднены. Я вам скажу даже, когда я уезжал, протокольные контакты оказались куда менее симпатичны, чем я рассчитывал", - рассказал Кисляк.
Российский дипломат пояснил, что не воспринимает подобное отношение "как личное". Он выразил мнение, что это "общетоксичная атмосфера, которая создана вокруг нас, которая создана вокруг посольства, которая была создана вообще вокруг русских".
По словам Кисляка, во время просмотра телеканала CNN он услышал от некоторых комментаторов о новой категории опасных лиц в стране - этнорусские. "Когда люди доходят до такого, то это означает, что страна психологически больная", - добавил он.
Также Кисляк в эфире передачи рассказал, что политические отношения между Россией и США будут долго находиться в напряженном состоянии.
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таки да: рашка не просто психологически больная страна, а йобнутая...
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https://www.youtube.com/watch?v=0aul3Au-m80
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https://www.youtube.com/watch?v=h3o5pkOSgwc
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заголовок то, наверное, поправить нада.
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Очень хорошо у Казахстана в этом гиблом деле -- помогать гражданам. -- чисто Европа + !
...украинские зарубежные органы -- где-то между -- хрен дозвонишься...
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Уважать,а тем более любить,вас не за что.
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Он посол козломордии в США а не наоборот, как следует из названия статьи
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- В мировом рейтинге свободы СМИ Россия занимает 181 место,рядом с Эфиопией и Суданом.
- Смертность детей до 15 лет в России намного выше, чем на Западе. Например, мальчиков в возрасте 1-4 года в России 9,7 на 10000 родившихся, на Западе 2,8
- Одно из первых мест по числу потребления алкоголя на душу населения..
- 57 место по уровню жизни(доклад ООН 2014год).
- 129 место по уровню продолжительности жизни.
- 119 место по уровню смертности рожениц.
- 144 место по уровню экономической свободы.
- 134 место по уровню коррупции.
- 1-е место мире по величине убыли населения.
- 1-е место в мире по количеству абортов.
- 1-е место в мире по числу сирот, брошенных детей и детей,оставшихся без попечения родителей.
- 1-е место в мире по числу пациентов с заболеванием психики.
- 1-е место в мире по употреблению героина.
- 1-е место в мире по числу полицейских на душу населения.
Я думаю, хватит приводить примеры "духовности" нации. Желающие убедиться в приведенных фактах пусть наберут в поисковике рекорды и антирекорды по странам мира.
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исхудал бо,,,, осунулся.
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https://www.youtube.com/watch?v=aB40cQtFeGc
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Теперь вата будет защищать руюзге в США. Ну, флаг в ж..., упс, в руки, которые из ж...
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Кто бы говорил, особенно чел с токсической фамилией...
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В Америці розмовляй любою мовою і питань немає.... на раборосії тільки маскальська та Чеченська в повазі за іншу мову можеш натрапити на агресію. За виключенням сіл в яких розмовляють Українським суржиком але таких не багато.
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Странно, а разве не этой категорией пользуются сами россияне, оправдывая свои вторжения в другие страны? Так какая страна психически больна?
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А вот Европа всегда была проституткой, типа ничего личного только бизнес, это определение образа мЫшления и впоследствии манеры поведения этих продажных и беспринципных ребят.
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