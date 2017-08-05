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 Вокруг русских в Америке создана "токсичная атмосфера", - экс-посол РФ в США Кисляк

сша рф кисляк

Экс-посол России в США Сергей Кисляк заявил, что официальные контакты российских дипломатов в США затруднены из-за "токсичной атмосферы" в отношении России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Контакты сейчас у нас, конечно, затруднены. Я вам скажу даже, когда я уезжал, протокольные контакты оказались куда менее симпатичны, чем я рассчитывал", - рассказал Кисляк.

Российский дипломат пояснил, что не воспринимает подобное отношение "как личное". Он выразил мнение, что это "общетоксичная атмосфера, которая создана вокруг нас, которая создана вокруг посольства, которая была создана вообще вокруг русских".

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По словам Кисляка, во время просмотра телеканала CNN он услышал от некоторых комментаторов о новой категории опасных лиц в стране - этнорусские. "Когда люди доходят до такого, то это означает, что страна психологически больная", - добавил он.

Также Кисляк в эфире передачи рассказал, что политические отношения между Россией и США будут долго находиться в напряженном состоянии.
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это он от русофобской токсичной атмосферы так попух
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травят кацапов как тараканов- вот же рузафобы проклятые
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о новой категории опасных лиц в стране - этнорусские. "Когда люди доходят до такого, то это означает, что страна психологически больная", - добавил он.


таки да: рашка не просто психологически больная страна, а йобнутая...
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Бо саме ви цю атмосферу і виділяєте- тепер в ній і живіть.
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Нормальная атмосфера.......... возле выгребных ям всегда такая.
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Русская свинья в американском аэропорту....слабонервным не рекомендуется.

https://www.youtube.com/watch?v=0aul3Au-m80
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фууууу ещё и от страха обосрался!!! "Русский мир" во всём его великолепии...﻿
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Да, опечатка - но там ведь на роже все написано: чей посол!
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Так я и задаю вопрс тому, кто должен эти "опечатки" подчищать!
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>> экс-посол США в РФ Кисляк

заголовок то, наверное, поправить нада.
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но ваты там хватает, поддерживают Путина, ненавидят "тупых пиндосов", смотрят исключительно кацапское ТВ, просто цирк
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По его е..лу не вижу,что бы там ему х..во жилось!
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ну если такое отношение между дипломатов, то представте какое отношение к русским среди народа, нет не в тех местах где их доят как коров, да и в тех местах - пока можно дойть
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...самая токсичная атмосфера для граждан России, в любой стране, это посольство, или консульство Росии... ...спросите у любого россиянина, кто попадал в халэпу за бугром.
Очень хорошо у Казахстана в этом гиблом деле -- помогать гражданам. -- чисто Европа + !
...украинские зарубежные органы -- где-то между -- хрен дозвонишься...
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Что посеешь, то и пожнешь....
Уважать,а тем более любить,вас не за что.
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Ой, а какая токсическая атмосфера была вокруг Третьего Рейха, когда он начал захватывать чужие территории...
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А чего ждал Кисляк после убийств, воен, нарушений прав человека ...?
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Атмосферу выгребной ямы создали вокруг себя сами рашисты,на что они теперь жалуются?
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вот охрененная атмосфера в отношении России

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ну так серьезную, опасную, приставучую и везде проникающую заразу так и выжигают - химреактивами. Я бы даже сказал, напалмом...
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Какая отвратительная рожа у этого этнорусского. Просто харя я бы сказал это, а не лицо. А, что хотела эта гнусная харя после начала войны с Украиной и попрания ВСЕХ международных норм? Пускай скажет спасибо что пока ещё только официанты русским в тарелку плюют по всему миру, добрейшие кстати люди, а ведь могут и мышьяка подсыпать.
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Заголовок исправьте!!!!!
Он посол козломордии в США а не наоборот, как следует из названия статьи
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ну надо же, вдруг выяснилось, что воров и убийц в мире вобщем-то как минимум недолюбливают... животный мозг манкурта не в состоянии воспринять это открытие. Для того, что ли, он поколениями жили под ворованным у Руси именованием "русские", прислуживая ордынскому улусу москве... разве для этого с нацистским лозунгом про москву третий рейх, четвертому не бывать обзывали украинцев фашистами. Да вот хоть у упыря жириновского спросите, уважаемый в рашке кремлядский манкурт, и тот скажет, что орда первый сорт, а европейцы второй, как таких недолюбливать-то вообще возможно
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Но есть, ну, конечно, есть в России деяния, показывающие ее истинную духовность и величие.

- В мировом рейтинге свободы СМИ Россия занимает 181 место,рядом с Эфиопией и Суданом.

- Смертность детей до 15 лет в России намного выше, чем на Западе. Например, мальчиков в возрасте 1-4 года в России 9,7 на 10000 родившихся, на Западе 2,8

- Одно из первых мест по числу потребления алкоголя на душу населения..

- 57 место по уровню жизни(доклад ООН 2014год).

- 129 место по уровню продолжительности жизни.

- 119 место по уровню смертности рожениц.

- 144 место по уровню экономической свободы.

- 134 место по уровню коррупции.

- 1-е место мире по величине убыли населения.

- 1-е место в мире по количеству абортов.

- 1-е место в мире по числу сирот, брошенных детей и детей,оставшихся без попечения родителей.

- 1-е место в мире по числу пациентов с заболеванием психики.

- 1-е место в мире по употреблению героина.

- 1-е место в мире по числу полицейских на душу населения.

Я думаю, хватит приводить примеры "духовности" нации. Желающие убедиться в приведенных фактах пусть наберут в поисковике рекорды и антирекорды по странам мира.


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Вонять меньше надо . Хотя какой спрос с параши насчет вони
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Господин Кисляк и господин Путин -- ТОКСИЧНУЮ атмосферу в США вокруг россиян и мире вы лично создавали с Путиным и прочими дебилами России из Кремля с 2001 года ---На кого обида ??? Мы в Украине топили собственные атомные лодки ?? Или США ??? Убивали собственных детей в школе Беслана ?? Нет . Мы захватывали Молдавию , Грузию , Украину и убивали людей этих стран ?? Тоже нет . Все господин Кисляк делали вы лично и такие же умные как вы в России . А вас там расплодилось сегодня громадное количество -- современных дебилов и фашистов .
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над причиной не думали? все что отмазывается "во благо Отечества" не во благо другим Отечествам
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Чем больше кацапов подохнет, тем лучше в мире пахнуть будет!
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Кисляка уже заждался товарищ Чуркин в аду, пора уже дорогой товарищ.
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Так вот оно чё,Михалыч!Токсический отёк мягких тканей морды-лица!!!
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та гнать эту кацапскую гадость нужно отовсюду ! людьми они всё равно никогда не станут ...
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Русня - и в Штатах свиньи. Как прожить в Штатах 18 лет и остаться русской свиньей...

https://www.youtube.com/watch?v=aB40cQtFeGc
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Сами и создают эту токсичную атмосферу , где живут ,там и гадят , посему и смердит.
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От "токсичной атмосферы" Кисляку помог бы противогаз. Но где его взять на такую ряху, когда последние подходящие по размеру модели были сняты с производства ещё 70 лет назад:

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Так а как еще относится если вата живущая в США поносит эту страну где живет!!! Не нравится в Америке уезжайте в Россию дело то. Так нет палкой не выгонишь,будут жить и гадить.
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Очень токсичная атмосфера, иначе как объясни что посол Кисляк за годы работы в США так безобразно опух и своим видом стал оскорблять человеческое достоинство?
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"Вокруг русских в Америке создана "токсичная атмосфера".

Теперь вата будет защищать руюзге в США. Ну, флаг в ж..., упс, в руки, которые из ж...
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Вокруг русских в Америке создана "токсичная атмосфера", - экс-посол РФ в США Кисляк.

Кто бы говорил, особенно чел с токсической фамилией...
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В Рашке все как всегда - своё не пахнет... Как сами делить людей на неудобные категории так пожалуйста, а как их так сразу начинают вопить о предвзятом отношении)) очень показателен в этом мультфильм "Дети против волшебников" который был выпущен в Рашке при поддержке Министерства Православия )) там шикарное разделение что есть русские, русскоговорящие, и злые иностранцы которые не молятся богу и занимаются чёрной магией... Вобщем в духе дедушки Гитлера, мол мы русские и уже поэтому мы самые лучшие... Кстати смотреть не советую, так как мозг может лопнуть, проще найти обзоры того же Badcomedian - а что бы понять всю суть этой и ей подобной гнили...
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ипать, это еще что за сиротка на фото? на Весельчака У похож
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Держава псіхологично хвора коли бють у обличчя кореспондента за слова "помолчите пожалуйста"... знову висер для ВатоБидлоРабоРашаНаселення.
В Америці розмовляй любою мовою і питань немає.... на раборосії тільки маскальська та Чеченська в повазі за іншу мову можеш натрапити на агресію. За виключенням сіл в яких розмовляють Українським суржиком але таких не багато.
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Кисляк, никто не любит невоспитанное быдло, поэтому никто не любит русских. Всё просто.
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"категория опасных лиц в стране - этнорусские. "Когда люди доходят до такого, то это означает, что страна психологически больная", - добавил он"
Странно, а разве не этой категорией пользуются сами россияне, оправдывая свои вторжения в другие страны? Так какая страна психически больна?
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Вот США молодцы, довольно последовательные по отношению к московской заразе, последовательные и принципиальные, уже столетие без выходных). Естественно, в первую очередь свои нац.интересы, но в данном случае они по сути(определения врага) совпадают с интересами ну очень многих соседей этой козлячей московской недоимперии. И то, что называли "коммунистической угрозой", или "красной угрозой", или еще как то, это фигня. Ведь всегда подразумевалось, что враги кацапы.
А вот Европа всегда была проституткой, типа ничего личного только бизнес, это определение образа мЫшления и впоследствии манеры поведения этих продажных и беспринципных ребят.
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І атмасфера не таксична а навпаки "антіТаксична та АнтіЗаразна" по це кацапи таксичні і ядовиті... їх і намагаются ізолювати від нормальних людей. Але для ВатоРабоРашистів усі хворі лише вони здорові...перевернуте дзеркало...
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От обиталищ бомжей всегда так прёт. Ярюзьге, Омерику ненавижу и сру в ней, но в рашку даже танк меня не затащит!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВокруг русских в Америке создана "токсичная атмосфера", - экс-посол РФ в США Кисляк
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