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Все про:Крым (20316) Минэнерго РФ (74) санкции (6376) Siemens (42)

 Минэнерго РФ призвало ЕС дать разъяснения по поводу санкций из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым

siemens

Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение/

Об этом говорится в официальном заявлении российского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением международных правовых норм. С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась "заложником ситуации", - подчеркивает Минэнерго.

В Минэнерго уверены, что ЕС принимал решение, исходя исключительно из политических соображений. Отмечается, что никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников министерства представлено не было.

"Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны Европейского союза. Минэнерго России, в свою очередь, намерено и в дальнейшем обеспечивать энергобезопасность потребителей. Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами", - резюмирует российское министерство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач

Накануне совет ЕС наложил санкции на замминистра энергетики Андрея Черезова и главу ОАО "ВО "Технопромэкспорт" Сергея Топор-Гилку в связи с ситуацией вокруг поставок турбин Siemens в оккупированный Россией Крым. Кроме того, в списке - глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. Под санкции попали также компании ООО "ВО "Технопромэкспорт", ЗАО "Интеравтоматика", участники строительства ТЭС в Крыму. Также в список включено ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которое находится в процедуре банкротства.

Как поясняется в материалах совета ЕС, Черезов отвечал за принятие решения по поставкам газовых турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" в оккупированный Крым. Грабчак ответственен в Минэнерго за развитие электроэнергетических проектов в Крыму. С.Топор-Гилка как глава "Технопромэкспорта" провел с ООО "Сименс технологии газовых турбин" переговоры о поставках их турбин для проекта в Тамани на территории в России. Он отвечал за передачу газовых турбин в Крым. Кроме того, указано, что ОАО "Технопромэкспорт" закупило турбины для Тамани, но затем передало их в ООО для установки в Крыму. ООО "Технопромэкспорт" является нынешним владельцем турбин. ЗАО "Интеравтоматика", в составе акционеров которого Siemens, специализируется на системах управления, участвовало в строительстве и установке турбин в Крыму и Севастополе.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Напомним, что агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Никого в Украине это не огорчило и не привело в ужас! Ужас идёт от сводок с Донбасса, из за таких, как она там льётся кровь людская! А она в адреатике ненавистной ей , отдыхает.
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Так может не стоит так сильно возмущаться. Ведь Украина по любому вернёт свою родную но временно оккупированную проклятыми кремлёвскими фашистами )(уйла украинскую землю Крыма. И всё то что там настроят мосты, электростанции ..наши лютые кровавые враги фашисты - рашисты эти захватчики )(уйла - путлина на временно оккупированном украинском полуострове гарантировано будет собственностью украинского государства.
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Поэтому строительство электростанций, мостов, дорог, аэропортов нужно приветствовать?
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Вы прравы. Попутал острова, но Рашка тоже многое вернула.
Минэнерго РФ призвало ЕС дать разъяснения по поводу санкций из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5981
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Для начала отскочили из-под москвы страны Восточной Европы, потом - союзные республики.
На очереди республики, входящие в состав эрефии. Но это само по себе происходит, а ты всё правильно казал, рф никогда никому ничего не возвращала, да.
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Требуют разъяснений : они не только наглые , но еще и тупые :)
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козломорді ,самі робіть турбіни

ви ж в техниці упереді планети всій
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читайте Будапештский меморандум и Большой договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной, парашные скоты, там вам все ответы даны на ваше обусловленное бояркой недоумение
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Они в недоумении - дайте об"яснение,
Почему за "сименс" им опять введение?
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Решение ЕС о включении в санкционный список двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение.

Только двух? Тогда и правда недоумение.
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По логике вещей кацапы должны раздавить турбины бульдозерами,т.к. это санкционка.
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Минэнерго РФ призвало ЕС дать разъяснения по поводу санкций из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым.

Siemens: "Даем разъяснения - пошли на#уй!"
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Хорошо дураком прикидываться. И никто ничего не сделает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинэнерго РФ призвало ЕС дать разъяснения по поводу санкций из-за поставок турбин Siemens в оккупированный Крым
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